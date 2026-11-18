વડનગરમાં 19-20 નવેમ્બરે તાના-રીરી મહોત્સવ, સમાધિ સ્થળ ખાતે યોજાશે ભવ્ય સંગીત સમારોહ
બંને દિવસ સાંજે સાડા છ કલાકે પ્રારંભ થશે, દેશભરના વિશ્વવિખ્યાત કલાકારો શાસ્ત્રીય સંગીતની પ્રસ્તુતિ કરશે
Published : November 18, 2026 at 10:52 PM IST
મહેસાણા: ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક નગરી વડનગર ખાતે ગુજરાતની અલૌકિક સંગીત બેલડી તાના અને રીરીની અમર સ્મૃતિમાં આગામી 19 અને 20 નવેમ્બરના રોજ તાના રીરી મહોત્સવ 2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી ગાંધીનગર તથા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર મહેસાણાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ બે દિવસીય મહોત્સવ વડનગરના ઘાસકોર દરવાજા પાસે આવેલા તાના રીરી સમાધિ સ્થળ ખાતે યોજાશે બંને દિવસ દરમિયાન સાંજે સાડા છ કલાકે આ સંગીત સમારોહનો વિધિવત પ્રારંભ થશે જેમાં દેશભરના નામાંકિત અને વિશ્વવિખ્યાત કલાકારો પોતાની અદભૂત સંગીત કલાની પ્રસ્તુતિ કરીને શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરશે
મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે એટલે કે 19 નવેમ્બર ગુરુવારના રોજ શાસ્ત્રીય સંગીત અને લોકકલાનો અદભૂત સંગમ જોવા મળશે પ્રથમ સાંજના કાર્યક્રમના પ્રારંભમાં સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા કુમારી સૂર્યા ગાયત્રી દ્વારા મધુર શાસ્ત્રીય ગાયન રજૂ કરવામાં આવશે. તેમની સુરીલી પ્રસ્તુતિ બાદ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત ક્ષેત્રના દિગ્ગજ કલાકારો પદ્મશ્રી પંડિત તેજેન્દ્ર નારાયણ અને વિદ્વાન કુમારેશ રાજગોપાલન દ્વારા શાસ્ત્રીય જુગલબંધીની અનોખી પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે જે સંગીત રસિકો માટે એક યાદગાર લહાવો બની રહેશે. પ્રથમ દિવસના અંતિમ ચરણમાં લોકકલાકાર હાર્દિક દવે લોકકલા ક્ષેત્રની વિવિધ કૃતિઓ રજૂ કરીને ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની ઝલક આપશે
તાના રીરી મહોત્સવના બીજા દિવસે એટલે કે 20 નવેમ્બર શુક્રવારના રોજ ખ્યાતનામ શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત જયતીર્થ મેવુન્ડી પ્રસ્તુતિ આપશે. ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત સિતાર વાદક પંડિત પૂર્વાંયન ચેટર્જી અને તેમના વૃંદ દ્વારા શાસ્ત્રીય વાદનની પ્રસ્તુતિ રજૂ કરવામાં આવશે. શાસ્ત્રીય સંગીતની સાથે સાથે લોકસંગીતનો રંગ જમાવવા માટે ભૌમિક શાહ પ્રસ્તુતિ આપશે. મહોત્સવ દરમિયાન ભારતીય સંગીત ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ અને નોંધપાત્ર પ્રદાન કરનાર પ્રતિભાઓનું તાના રીરી એવોર્ડ આપીને વિશેષ કરવામાં આવશે.