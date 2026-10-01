મહેસાણાઃ કડીના 43 તલાટીઓને નોટિસથી ફફડાટ, જાણો કેમ TDOએ કરી લાલઆંખ
મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના 43 તલાટીઓને TDOએ નોટિસ ફટકારતા દોડધામ મચી ગઈ છે.
Published : October 1, 2026 at 4:46 PM IST
મહેસાણાઃ કડી તાલુકામાં પંચાયત વેરા વસૂલાતની ધીમી કામગીરીને લઈને વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. કડી તાલુકા પંચાયત હેઠળ આવતી 111 ગ્રામ પંચાયતો પૈકી જે ગ્રામ પંચાયતોમાં વેરાની વસૂલાત નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક કરતા ખૂબ જ ઓછી એટલે કે 30 ટકાથી ઓછી નોંધાઈ છે, તેવા 43 ગામના તલાટી-કમ-મંત્રીઓને તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિના પૂર્ણ થઈ ગયા હોવા છતાં વસૂલાતમાં અપેક્ષિત પ્રગતિ ન દેખાતાં લેવાયેલા આ કડક પગલાંના લીધે ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
6 મહિનામાં માત્ર 10થી 30 ટકા વસુલાત
દર વર્ષે 1 એપ્રિલથી નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થાય છે. નાણાકીય વર્ષ શરૂ થતાંની સાથે જ ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા ગામના મિલકતધારકો પાસેથી આકારણી મુજબ ઘરવેરો, પાણીવેરો, સફાઈ વેરો તેમજ દીવાબત્તી વેરા સહિતના વિવિધ સ્થાનિક પંચાયત વેરાઓની વસૂલાત કરાતી હોય છે, જેની પ્રાથમિક જવાબદારી તલાટી-કમ-મંત્રીઓની હોય છે. જોકે, વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ શરૂ થયાના છ માસ જેટલો લાંબો સમય વીતી ચૂક્યો હોવા છતાં, કડી તાલુકાની અનેક ગ્રામ પંચાયતોમાં વેરા વસૂલાતની ટકાવારી માત્ર 10થી 30 ટકાની વચ્ચે જ અટકી પડી હોવાનું સમીક્ષા દરમિયાન ધ્યાને આવ્યું હતું. પંચાયતની તિજોરીમાં વેરાની રકમ જમા ન થવાના કારણે ગામના વિકાસ કાર્યો, પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓ અને જાળવણીના કામો પર સીધી અસર પડતી હોવાથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ મામલે કડકાઈ દાખવવામાં આવી છે.
સાપ્તાહિક સમીક્ષા બેઠકની સૂચનાઓનું પણ પાલન નહીં
કડી તાલુકા પંચાયતમાં દર સપ્તાહમાં ગુરુવારે તમામ તલાટીઓની કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક યોજવામાં આવે છે. આ બેઠકમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે.એમ. ચાવડા દ્વારા અગાઉ વારંવાર તાકીદ કરવામાં આવી હતી કે, દરેક ગ્રામ પંચાયત વેરા વસૂલાતની કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપે અને મહત્તમ રિકવરી સુનિશ્ચિત કરે. તાલુકા વિકાસ અધિકારીની સતત સૂચના છતાં તેનું યોગ્ય પાલન ન થયું અને કામગીરીમાં કોઈ નોંધપાત્ર સુધારો ન થતા આખરે TDOએ લાલ આંખ કરી અને 43 ગામના તલાટીઓને સત્તાવાર નોટિસ પાઠવીને ખુલાસો માંગ્યો છે.
રજાઓમાં વિશેષ કેમ્પ અને રાત્રિ કેમ્પ યોજવા આદેશ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ નોટિસ ફટકારવાની સાથે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યા છે કે, બાકી વેરાની વસૂલાત ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે તલાટીઓએ રજાના દિવસોમાં ગ્રામ પંચાયતો ખાતે સ્પેશિયલ રિકવરી કેમ્પનું આયોજન કરવું પડશે. આ ઉપરાંત ખેતી કે નોકરી-ધંધા અર્થે દિવસે બહાર રહેતા ગ્રામજનો પાસેથી સરળતાથી વેરો વસૂલ કરી શકાય, તે હેતુથી ગામડાઓમાં રાત્રિ કેમ્પ યોજીને પણ મહત્તમ વસૂલાત લાવવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. જો આગામી દિવસોમાં કામગીરીમાં સંતોષકારક સુધારો નહીં જણાય, તો જવાબદારો સામે પંચાયત ધારા મુજબ વધુ કડક શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.
મહેકમની અછત વચ્ચે ચાર્જથી કામગીરી
કડી તાલુકામાં કુલ 111 ગ્રામ પંચાયતો કાર્યરત છે. આ પંચાયતો સામે તલાટી-કમ-મંત્રીનું મંજૂર મહેકમ 84નું છે અને હાલમાં માત્ર 71 તલાટી ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તાલુકામાં જગ્યાઓ ખાલી હોવાના કારણે અનેક તલાટીઓ પાસે એક કરતાં વધુ ગ્રામ પંચાયતોનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયેલો છે. જોકે વહીવટી તંત્રનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે, ચાર્જ હોવા છતાં પ્રજાલક્ષી આવક અને પંચાયતના હિત સાથે જોડાયેલી વસૂલાતની મૂળભૂત ફરજમાં બેદરકારી ચલાવી શકાય નહીં.
આ 43 ગામના તલાટીઓને મળી નોટિસ
કડી તાલુકાની જે 43 પંચાયતોના તલાટીઓને નોટિસ આપવામાં આવી છે તેમાં નંદાસણ, ડરણ, માથાસુર, વિડજ, ચંદ્રાસણ, નાનીકડી, યશવંતપુરા, લક્ષ્મીપુરા, નરસિંહપુરા, અલદેસણ, આંબલીયારા, બાવલું, નવાપુરા, ઝાલોડા, ઉમાનગર, સદરાણા, કોલાદ, કૈયલ, ખેરપુર, સરસાવ, ભિલ્હી, આદરજ, વિસતપુરા, ચારોલ, ઝુલાસણ, દૂધઈ, અણખોલ, બાબાજીપુરા, વરખડીયા, જમીયતપુરા, ફુલેત્રા, મહારાજપુર, અચરાસણ, ઘુમાસણ, સુજાતપુરા, વડપુરા, પીરોજપુર, રંગપુરડા, ખંડેરાવપુરા, નાડોલિયા, આદુંદરા અને ચંદનપુરાનો સમાવેશ થાય છે.
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