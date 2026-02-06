'કેરળના સામાજિક માળખાને તોડવાના અનેક પ્રયાસ થયા, લવ જેહાદની વાતો ખોટી', સુરતમાં બોલ્યા આરિફ મોહમ્મદ ખાન
બિહારના ગવર્નરે સુરતના ઉદ્યોગકારોને બિહારમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપ્યું, બિહારના લોકોની મહેનતની પ્રશંસા કરી
Published : February 6, 2026 at 6:49 PM IST
સુરત: સુરતના સરથાણા સ્થિત ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આજથી ધ સર્ધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) દ્વારા આયોજિત ત્રણ દિવસીય 'એનજ્રી-પાવર ઇલેક્ટ્રિકલ એક્સપો 2026'નો ઉદ્દઘાટન સમારોહ યોજાયોો હતો. આ એક્સપોનું ઉદ્દઘાટન બિહારના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાનના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. 'પાવરિંગ ધ ફ્યુચર-ટુડે'ની થીમ પર આધારિત આ પ્રદર્શનમાં દેશભરના 60થી વધુ પ્રદર્શકો પોતાની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી રજૂ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન કેરળના પૂર્વ રાજ્યપાલ અને બિહારના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાને કેરળમાં લવ જેહાદની સ્થિતિને લઇને જવાબ આપ્યો હતો.
કેરળમાં લવ જેહાદની વાતો ખોટી-આરિફ મોહમ્મદ ખાન
કેરળના પૂર્વ રાજ્યપાલ રહી ચૂકેલા આરિફ મોહમ્મદ ખાને, લવ જેહાદના વિવાદ પર સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "કેરળમાં લવ જેહાદ જેવી કોઈ સ્થિતિ છે તે વાત સાચી નથી. રાજ્યના સામાજિક માળખાને તોડવા માટે બહારથી ફંડિંગ આવતું હતું અને અનેક પ્રયાસો થયા હતા, પરંતુ કેરળની જનતાએ પોતાની એકતા જાળવી રાખી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે કેરળમાં મંદિરોની સાથે ચર્ચ અને મસ્જિદોમાં પણ દીપ પ્રાગટ્યની સુંદર પરંપરા છે."
સુરતના ઉદ્યોગકારોને બિહારમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપ્યું
બિહારના રાજ્યપાલે સુરતના ઉદ્યોગકારોને બિહારમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપતા કહ્યું હતું કે, બિહારના લોકો મહેનતુ અને સમજુ છે.
બિહારના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાને કહ્યું કે, "ઐતિહાસિક કારણોથી બિહાર પછાત રહ્યું પણ બિહારી પાછળ નથી. સુરતમાં સાત લાખ બિહારના લોકો રહે છે. અહીં બિહારી ઇન્ડસ્ટ્રી, ઉદ્યોગ-વેપારમાં પોતાનું મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. લદ્દાખમાં પણ તમે જાઓ તો ડિફેન્સના પ્રોજેક્ટમાં બિહારના લોકોની સંખ્યા સારી એવી છે. અમે અહીં તમને આગ્રહ કર્યો કે થોડા બિહાર તરફ નજર નાખો એટલા માટે કર્યો કારણ કે બિહારમાં સમજદારીની કમી નથી, મહેનતની કમી નથી. કોઇ એક પ્રેરક શક્તિ જોઇએ જે આવીને જણાવે કે તમારી અંદર યોગ્યતા અને ક્ષમતા છે તમે પણ આ કામ કરી શકો છો."
આ પણ વાંચો: