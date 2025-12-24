તાલાલા-સાસણ રોડ પર ચાલી રહેલા કામ દરમિયાન દસ વર્ષનો બાળક ખુલ્લી ભૂગર્ભ ગટરમાં પડ્યો, બાળકનો આબાદ બચાવ
આ ઘટનામાં બાળકનો આબાદ બચાવ થયો હતો, જેનાથી લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
Published : December 24, 2025 at 7:53 PM IST
ગીર સોમનાથ: તાલાલા-સાસણ રોડ પર ચાલી રહેલા કામ દરમિયાન એક દસ વર્ષનો બાળક ખુલ્લી ભૂગર્ભ ગટરમાં પડી ગયો હતો. આ ઘટનામાં બાળકનો આબાદ બચાવ થયો હતો, જેનાથી લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
તાલાલા-સાસણ રોડનું કામ ગોકળગતિએ ચાલી રહ્યું છે. એક મહિનાનું જાહેરનામું પૂરું થઈ ગયું હોવા છતાં કામ અધૂરું છે. કોન્ટ્રાક્ટર અને નગરપાલિકા દ્વારા ભૂગર્ભ ગટરના ઢાંકણા ઢાંકવામાં બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે. ખુલ્લી ચેમ્બરો પાસે લાલ ઝંડી કે કોઈ આડશ પણ રાખવામાં આવી નથી, જેનો ભોગ નાનો ભૂલકો બન્યો હતો.
બાળકના મામા અજય પાટડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગત તા. 23ના સાંજે મારો ભાણેજ પારસ રમેશભાઈ ચાવડા તેની બહેન સાથે રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક ખુલ્લી ગટરમાં પડી ગયો. બાળકની બહેનની ચીસો સાંભળીને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. એક યુવકે તાત્કાલિક ગટરમાં ઉતરીને બાળકને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યો હતો.
તાલાલા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર ડી.એમ.ચાવડા એ જણાવ્યું હતું કે, તાલાલા સાસણ સ્ટેટ હાઇવે પર નવીનીકરણ ના કામ માં PWD દ્વારા દિવસના કામગીરી થાય છે અને રાત્રે નગરપાલિકા ના સ્ટાફ દ્વારા ભૂગર્ભ ગટરની કામગીરી પણ સમાંતરે ચાલે છે. ગઈકાલે બનેલ અકસ્માત ફરી ક્યાંય ના બને તે માટે ખાસ ટિમને આ કામગીરી માટે લગાડી દેવાઈ છે.
ગટરમાં પડનાર બાળક વીરપુર પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 5 માં અભ્યાસ કરે છે અને બે બહેનોનો એકમાત્ર ભાઈ છે. નગરપાલિકા તંત્રની બેદરકારીને કારણે તેના જીવ પર જોખમ ઊભું થયું હતું. આ ઘટનાને પગલે કોન્ટ્રાક્ટર, નગરપાલિકા અને PWD વિભાગની બેદરકારી સામે તાલાલાના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
