રાજકોટ: સાળંગપુરથી દર્શન કરીને પરત ફરતા તાલાળાના નાયબ મામલતદારનું કાર અકસ્માતમાં મોત
તાલાળાના રહેવાસી અને વેરાવળ સોમનાથમાં નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા સંજયભાઈ વડાળીયા સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજીના દર્શન કરીને એકલા જ પોતાની કારમાં પરત ફરી રહ્યા હતા.
Published : August 9, 2026 at 3:38 PM IST
રાજકોટ: જસદણના વિંછીયા રોડ પર ગઈકાલે રાત્રે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ. સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજીના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા તાલાળાના નાયબ મામલતદારની કાર ડિવાઈડર સાથે અથડાતા ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું. મૃતક એકલા જ કાર ચલાવીને આવી રહ્યા હતા. પરિવારમાં એકના એક દીકરાના અચાનક અવસાનથી શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. આ બનાવ જસદણના વિંછીયા રોડ પર જલારામ જીનિંગ નજીક બન્યો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ તાલાળાના રહેવાસી અને વેરાવળ સોમનાથમાં નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા સંજયભાઈ મોહનભાઈ વડાળીયા સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજીના દર્શન કરીને એકલા જ પોતાની કારમાં પરત ફરી રહ્યા હતા. રાત્રિના સમયે જ્યારે તેઓ જસદણ નજીક પહોંચ્યા ત્યારે અચાનક કારનો કાબૂ ગુમાવતા કાર સીધી ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કારના આગળના ભાગનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો. ઘટના સ્થળે જ સંજયભાઈનું મોત નીપજ્યું.
મૃતક સંજયભાઈ મોહનભાઈ વડાળીયા મૂળ તાલાળાના રહેવાસી હતા અને હાલ વેરાવળ સોમનાથ ખાતે નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ ખૂબ જ નિષ્ઠાવાન અને મહેનતુ અધિકારી તરીકે ઓળખાતા હતા. પરિવાર માટે આ સૌથી મોટો આઘાત છે કારણ કે મોહનભાઈના ત્રણ ભાઈઓના પરિવારમાં કુલ સાત દીકરીઓ અને એક જ દીકરો સંજયભાઈ હતા. પાંચ બહેનોનો એકનો એક ભાઈ પણ હજુ અપરણિત હતો. આખા પરિવારનો સહારો ગણાતા સંજયભાઈના અચાનક મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે.
અકસ્માતની જાણ થતા જ રાત્રે જ જસદણ ASP સહિત પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. કારને ક્રેનની મદદથી હટાવવામાં આવી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી. નાયબ મામલતદાર સંજયભાઈ વડાળીયાના મૃતદેહને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહ પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે. પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ જસદણ-વિંછીયા રોડ પર જલારામ જીનિંગ પાસે અવારનવાર અકસ્માત સર્જાય છે. રાત્રિના સમયે અહીં અંધારું રહે છે અને ડિવાઈડર પણ સ્પષ્ટ દેખાતા નથી. જેના કારણે વાહન ચાલકો અકસ્માતનો ભોગ બને છે. સંજયભાઈ જેવા જવાબદાર અધિકારીનું આ રીતે મોત થતા તંત્ર સામે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે. ગ્રામજનોની માંગ છે કે આ રોડ પર સ્ટ્રીટ લાઈટ, રિફ્લેક્ટર અને સ્પીડ બ્રેકર લગાવવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકે.
સંજયભાઈના મોતના સમાચાર વેરાવળ અને તાલાળા પહોંચતા જ મહેસૂલી તંત્ર અને સામાજિક સંગઠનોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ. સાથીદારોનું કહેવું છે કે સંજયભાઈ હંમેશા હસતા મોઢે કામ કરતા અને ગરીબોની મદ માટે હંમેશા તૈયાર રહેતા.
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