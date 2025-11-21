ETV Bharat / state

શિયાળામાં ચામડી અને વાળની રાખો ખાસ કાળજી, ગંભીર રોગોથી બચવા કરો આ ઉપાય

શિયાળામાં ચામડીની રૂક્ષતા, ખરજવું, સોયરાયસિસ તથા વાળમાં ખોડો અને ખરવાની સમસ્યા મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

શિયાળામાં ચામડી અને વાળની રાખો ખાસ કાળજી, ગંભીર રોગોથી બચવા કરો આ ઉપાય
શિયાળામાં ચામડી અને વાળની રાખો ખાસ કાળજી, ગંભીર રોગોથી બચવા કરો આ ઉપાય (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: શિયાળાની ઋતુને સામાન્ય રીતે દરેક જીવ માટે સૌથી તંદુરસ્ત ઋતુ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ આ ઋતુમાં વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર ઘટી જવાથી ચામડી અને વાળને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી જાય છે. શિયાળામાં ચામડીની રૂક્ષતા, ખરજવું, સોયરાયસિસ તથા વાળમાં ખોડો અને ખરવાની સમસ્યા મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આવા હઠીલા રોગોથી બચવા ડૉક્ટર-ડર્મેટોલોજિસ્ટ લોકોને ચામડી તથા વાળની ખાસ સંભાળ રાખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.

શિયાળામાં ચામડી-વાળના રોગોમાં થાય છે વધારો

શિયાળામાં હવામાં ભેજ ઓછું થવાથી ચામડી તથા માથાની ત્વચા સૂકી પડી જાય છે. પરિણામે ખરજવું, સોયરાયસિસ, ખંજવાળ તેમજ માથાની ત્વચા પર ખોડો અને વાળ ખરવાની સમસ્યા વધે છે. આ બધું ટાળવા શિયાળામાં નિયમિત અને યોગ્ય સંભાળ લેવી અત્યંત જરૂરી છે.

શિયાળામાં ચામડી અને વાળની રાખો ખાસ કાળજી, ગંભીર રોગોથી બચવા કરો આ ઉપાય (ETV Bharat Gujarat)

ઋતુ પ્રમાણે મોઇશ્ચરાઇઝર અને ક્લિન્ઝરનો ઉપયોગ કરો

શિયાળામાં ચામડીમાંથી કુદરતી તેલ (સીબમ) ઓછું નીકળે છે, જેથી ચામડી સૂકી અને ખરબચડી બને છે. આ સ્થિતિમાં શિયાળા માટે ખાસ બનાવેલા મોઇશ્ચરાઇઝર તથા સનસ્ક્રીનનો નિયમિત ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો અચાનક કોઈ હઠીલો ચામડીનો રોગ દેખાય તો તુરત જ ડર્મેટોલોજિસ્ટને બતાવવું જરૂરી છે, જેથી ચેપ ફેલાય નહીં.

નહાવાનો સમય અને પાણીનું તાપમાન નક્કી રાખો

ઠંડીમાં લોકો વધુ પડતું ગરમ પાણીથી અને લાંબો સમય નહાવે છે, જે ચામડીને વધુ સૂકી બનાવે છે. નવશેકું પાણીથી માત્ર ૩-૫ મિનિટમાં નહાવું અને નહાધવા પછી તુરત જ ટુવાલથી હળવેથી લૂછીને સારા બોડી લોશન કે મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવું જોઈએ. આનાથી ચામડીમાં ભેજ અને તેલનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે.

મેકઅપ રાત્રે દૂર કરવું અત્યંત જરૂરી

શિયાળામાં લગ્નોની સીઝન હોવાથી મહિલાઓ-પુરુષો ભારે મેકઅપ કરે છે. પરંતુ ઘરે પહોંચ્યા પછી તુરત જ સારા ક્લિન્ઝરથી મેકઅપ સંપૂર્ણ દૂર કરી, ફેસવોશ કરીને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવું જરૂરી છે, જેથી મેકઅપની ચામડી પર કોઈ નકારાત્મક અસર ન થાય.

પગના વાઢિયાથી બચવા ખાસ કાળજી

શિયાળામાં પગના તળિયા ફાટવા (ક્રેક્ડ હીલ્સ) ખૂબ સામાન્ય છે. રાત્રે નહાધવા પછી પગની નિર્જીવ ચામડી પ્યુમિસ સ્ટોનથી હળવેથી દૂર કરી, સારું મોઇશ્ચરાઇઝર કે પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવી, મોજાં પહેરીને સૂઈ જવાથી આ સમસ્યા ઝડપથી ઓછી થાય છે.આ બધી નાની-નાની કાળજી લેવાથી શિયાળાની મજા માણતાં-માણતાં તમારી ચામડી અને વાળ પણ સ્વસ્થ અને ચમકદાર રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

WINTER SEASON
AVOID SERIOUS ILLNESSES
SPECIAL CARE OF YOUR SKIN
HAIR IN WINTER
SPECIAL CARE OF YOUR SKIN AND HAIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.