નવસારીમાં તાઈવાનના તરબૂચનો કમાલ, ખેડૂતનો ઇનોવેટિવ પ્રયોગ બન્યો કમાણીનો સ્ત્રોત

આ તરબૂચોની વિશેષતા એ છે કે કેટલાક બહારથી પીળા અને અંદરથી લાલ હોય છે, તો કેટલાક બહારથી લીલા અને અંદરથી પીળા હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 5:02 PM IST

નવસારી: કાળઝાળ ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક અને તાજગી આપતું તરબૂચ લોકો માટે રાહતરૂપ સાબિત થાય છે. ત્યારે નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના એંધલ ગામના ખેડૂત સુનિલ પટેલે તરબૂચની ખેતીમાં નવો પ્રયોગ કરીને માત્ર પોતાની આવકમાં વધારો કર્યો નથી, પરંતુ ગ્રાહકો માટે ફાર્મ પિકનિકનો અનોખો અનુભવ પણ ઉભો કર્યો છે.

ખેડૂત સુનિલ પટેલ છેલ્લા 18 વર્ષથી ખેતી સાથે જોડાયેલા છે. શરૂઆતમાં તેઓ શેરડીની ખેતી કરતા હતા, પરંતુ ઓછા નફાને કારણે તેમણે નવી દિશામાં પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. કેળા, જમરૂખ અને શાકભાજી જેવા પાકો સાથે તેમણે તરબૂચની ખેતીમાં હાથ અજમાવ્યો. તેમની નવીનતા અહીં અટકી નહોતી. લગભગ 7 વર્ષ પહેલાં તેમણે તાઈવાનમાં ઉગતા તરબૂચની જાત પોતાના ખેતરમાં ઉગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. બે વર્ષના સતત અખતરા બાદ તેમને સફળતા મળી અને આજે છેલ્લા 5 વર્ષથી તેઓ તાઈવાનના 5 અલગ-અલગ જાતના તરબૂચ ઉગાડી રહ્યા છે.

આ તરબૂચોની વિશેષતા એ છે કે કેટલાક બહારથી પીળા અને અંદરથી લાલ હોય છે, તો કેટલાક બહારથી લીલા અને અંદરથી પીળા હોય છે. સાથે જ પાઈનેપલ અને ઓરેન્જ ફ્લેવરવાળા તરબૂચ પણ ગ્રાહકોને આકર્ષે છે. 65 થી 70 દિવસમાં તૈયાર થતા આ તરબૂચ ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ઉગાડવામાં આવે છે અને બજાર કરતા વધુ કિંમતે, એટલે કે લગભગ 40 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે સીધા ખેતરેથી જ વેચાઈ જાય છે. સીઝનમાં 50 થી 60 ટન ઉત્પાદન કરીને સુનિલભાઈ થોડા જ સમયમાં લાખોની આવક મેળવી લે છે.

ખેડૂત સુનિલભાઈના ખેતરમાં ફાર્મ પિકનિકનો અનોખો કોન્સેપ્ટ પણ લોકપ્રિય બન્યો છે. અહીં ગ્રાહકો પોતાના પરિવાર સાથે આવે છે, ખેતરમાં ફરી શકે છે અને પોતે પસંદ કરેલું તરબૂચ તોડી શકે છે. આ અનુભવ ખાસ કરીને બાળકો માટે શૈક્ષણિક અને રસપ્રદ બને છે, કારણ કે તેમને ખેતી વિશે નજીકથી જાણવાની તક મળે છે.

આહાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા પ્રમાણે તરબૂચ ગરમીમાં ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે છે, પરંતુ તેને બપોરના સમયે જ ખાવું યોગ્ય ગણાય છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ મર્યાદિત માત્રામાં તેનું સેવન કરવું જોઈએ.

નવસારીના ખેડૂત સુનિલ પટેલે નવીન ખેતી અને ગ્રાહક કેન્દ્રિત વિચારધારા દ્વારા સફળતાનું નવું મોડેલ ઉભું કર્યું છે, જે અન્ય ખેડૂતો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યું છે.

