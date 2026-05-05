ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: ટાગોર બાગના વિકાસ માટે રૂ. 1 કરોડ ખર્ચાયા, પણ પીવાના પાણી કે સુરક્ષાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી

રાજકોટની ચિત્રા એજન્સીને 1 કરોડના ટેન્ડરથી કામ અપાયું, પાલિકા ઇજનેર શૈલેષ સોલંકીનો દાવો- “કામ પૂરું થયું છે, બાકીની સુવિધા ટૂંકમાં આવશે.”

પીવાના પાણી કે સુરક્ષાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી
પીવાના પાણી કે સુરક્ષાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: શહેરની આશરે ત્રણ લાખ જનતા માટે ટાગોર બાગ એકમાત્ર જાહેર બગીચો છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ બગીચાના વિકાસ માટે એક કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. રાજકોટની ચિત્રા એજન્સીને ટેન્ડર આપી ડેવલપમેન્ટની કવાયત પૂર્ણ કરાયાનું તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે. પરંતુ તંત્રના દાવા અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ વચ્ચે જમીન-આસમાનનો ફરક સામે આવી રહ્યો છે.

ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન દરરોજ 200થી વધુ લોકો બાળકો અને પરિવાર સાથે આ બાગની મુલાકાત લે છે. પરંતુ મોટા પાયે થયેલા રિનોવેશન પછી પણ પીવાના પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નથી.

શહેરની આશરે ત્રણ લાખ જનતા માટે ટાગોર બાગ એકમાત્ર જાહેર બગીચો (Etv Bharat Gujarat)

બગીચાની અંદર આવેલા તળાવમાં ગટરનું પાણી ઠાલવવામાં આવે છે સ્વચ્છતા નો પણ અભાવ છે અને બાળકો પડી જાય તો ફેક્ચર થઈ જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે - ધીરુભાઈ સરવૈયા શહેરીજન

સ્થાનિકો મુજબ, સીસીટીવી કેમેરા અને પૂરતા સિક્યોરિટી ગાર્ડનો અભાવ હોવાથી છેડતીની ઘટનાઓ વધી છે અને લુખ્ખાં તત્વો માટે બાગ અડ્ડો બની ગયો છે. આસપાસ કચરાના ઢગલા, ખોદકામ અને તૂટેલા બાંકડા સ્વચ્છતાનો અભાવ છે.

સુરેન્દ્રનગર: ટાગોર બાગના વિકાસ માટે રૂ. 1 કરોડ ખર્ચાયા (Etv Bharat Gujarat)

બાગની મુલાકાતે આવેલા શહેરીજન ધીરુભાઈ સરવૈયાએ ફરિયાદ કરતા કહ્યું, “અહીં કોઈ ડેવલપમેન્ટ દેખાતું નથી. માત્ર લાઇટિંગ અને થોડાં સાધનો મૂકી દેવાયાં છે. સૌથી ગંભીર વાત એ છે કે અંદરના તળાવમાં ગટરનું પાણી આવે છે, જેથી દુર્ગંધ ફેલાય છે અને લોકો માંદા પડી શકે છે. પેવર બ્લોક ન હોવાથી બાળકો રમતાં પડતાં ફેક્ચર થઈ જાય તેવો ડર રહે છે. ખરેખર એક કરોડ ખર્ચાયા એવું લાગતું જ નથી.”

બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર પાલિકાના ઇજનેર શૈલેષ સોલંકીએ જણાવ્યું, “ચિત્રા કંપની દ્વારા બાગમાં પેવર બ્લોક, રમતના સાધનો અને લાઇટિંગ ડેકોરેશનનું કામ પૂર્ણ કરાયું છે. એક કરોડનો ખર્ચ કરાયો છે. પીવાના પાણી અને અન્ય સુવિધાઓનો જે અભાવ છે તે ટૂંક સમયમાં દૂર કરી દેવાશે.”

રાજકોટની ચિત્રા એજન્સીને 1 કરોડના ટેન્ડરથી કામ અપાયું (Etv Bharat Gujarat)

જોકે ત્રણ વર્ષમાં બીજી વખત રિનોવેશન છતાં બાગની હાલતમાં કોઈ મૂળભૂત સુધારો ન થતાં શહેરીજનોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. શહેરનો એકમાત્ર બગીચો ઉપેક્ષિત હાલતમાં છે ત્યારે આગામી સમયમાં તેમાં સુવિધામાં વધારો થાય છે કે કેમ તે ખાસ જોવું રહ્યું.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરેન્દ્રનગર: સરકારી કચેરીઓમાં પોલીસની ડ્રાઇવ, હેલ્મેટ વગર ટુ-વ્હીલર ચલાવતા કર્મચારીઓને દંડ ફટકારાયો
  2. સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં કલેક્ટરને કડવો અનુભવ, સાદા ડ્રેસમાં કેસ કાઢવવા પહોંચતા જવાબ મળ્યો - 'કેસ બારી બંધ થઈ ગઈ છે'

TAGGED:

TAGORE BAG
SURENDRANAGAR CITIZENS ANGRY
TAGORE BAG DEVELOPMENT
SURENDRANAGAR ONLY PARK
SURENDRANAGAR TAGORE BAG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.