ટી-20 વર્લ્ડકપ ફાઇનલ: મુંબઇ સેન્ટ્રલથી અમદાવાદ વચ્ચે બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે
ટી-20 વર્લ્ડકપ ફાઇનલને ધ્યાનમાં રાખી પશ્ચિમ રેલ્વે મુંબઇથી અમદાવાદ વચ્ચે બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવશે
Published : March 6, 2026 at 4:07 PM IST
અમદાવાદ: ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026ની ફાઇનલ મેચ અમદાવાદમાં રમાવાની છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચતા ભારતીય રેલ્વે દ્વારા મુંબઇથી અમદાવાદ સુધી બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં રવિવારે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઇનલ મેચ રમાશે.
પશ્ચિમ રેલ્વે મુંબઇથી અમદાવાદ વચ્ચે બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવશે
પશ્ચિમ રેલ્વે મુસાફરોની સુવિધા તથા વધતી મુસાફરીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઇ સેન્ટ્રલ અને અમદાવાદ વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવશે.
1. ટ્રેન નં. 09027/09028 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ એસી સુપરફાસ્ટ તેજસ સ્પેશિયલ [02 ફેરા]
ટ્રેન નંબર 09027 મુંબઈ સેન્ટ્રલ –અમદાવાદ સ્પેશિયલ શનિવાર, 07 માર્ચ 2026ના રોજ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી 23:45 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને બીજા દિવસે સવારે 08:30 કલાકે અમદાવાદ પહોંચશે. તે જ રીતે, ટ્રેન નંબર 09028 અમદાવાદ –મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ સોમવાર, 09 માર્ચ 2026ના રોજ અમદાવાદથી 03:00 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 11:15 કલાકે મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, વાપી, સુરત, ભરૂચ અને વડોદરા સ્ટેશનો પર રોકાણ કરશે. આ ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ એસી, એસી 2-ટિયર તથા એસી 3-ટિયર શ્રેણીના કોચ હશે.
2. ટ્રેન નંબર 09021/09022 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ એસી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ [02 ફેરા]
ટ્રેન નંબર 09021 મુંબઈ સેન્ટ્રલ –અમદાવાદ સ્પેશિયલ રવિવાર, 08 માર્ચ 2026ના રોજ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી 06:20 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 12:40 કલાકે અમદાવાદ પહોંચશે. તે જ રીતે, ટ્રેન નંબર 09022 અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ રવિવાર, 08 માર્ચ 2026ના રોજ અમદાવાદથી 15:10 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 21:45 કલાકે મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, વાપી, સુરત, ભરૂચ અને વડોદરા સ્ટેશનો પર રોકાણ કરશે. આ ટ્રેનમાં વિસ્ટાડોમ, એક્ઝિક્યુટિવ અનુભાવતી, એક્ઝિક્યુટિવ ચેરકાર તથા એસી ચેરકાર કોચ હશે.
ટ્રેન નંબર 09027 અને 09028 માટે બુકિંગ 06.03.2026થી તથા ટ્રેન નંબર 09021 અને 09022 માટે બુકિંગ 07.03.2026થી તમામ પીઆરએસ કાઉન્ટર તથા IRCTC વેબસાઇટ પર શરૂ થશે . ટ્રેનોના રોકાણ, રચના તથા સમય વિશેની વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો www.enquiry.indianrail.gov.in વેબસાઇટ પર જઈને માહિતી મેળવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: