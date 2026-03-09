T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી હનુમાન દાદાને સમર્પિત કરી, અમદાવાદમાં સુર્યા અને ગંભીરે કર્યા દાદાના દર્શન
ભવ્ય જીત બાદ ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદમાં હનુમાન દાદાના દર્શન કર્યા, ICC ચેરમેન જય શાહે પણ કરી પ્રાર્થના
Published : March 9, 2026 at 9:37 AM IST
અમદાવાદ: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ભવ્ય જીત હાંસલ કરી છે, આ જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયા સહિત દેશભરમાં ખુશીનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે, લોકોએ આ જીતને વધાવી લીધી છે.
ટીમ ઇન્ડિયા ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ બચાવનાર પ્રથમ ટીમ બનીને ઉભરી આવી છે. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, કિવી ટીમ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રનની દ્રષ્ટિએ આ સૌથી મોટી જીત છે. ટીમ ઈન્ડિયાની આ શાનદાર જીતના પગલે દેશભરમાં તહેવાર જેવી ખુશીનો માહોલ સર્જી દીધો છે. ભારત સહિત વિદેશમાં વસ્તા ભારતીયો પણ ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતની ખુશી મનાવી રહ્યું છે.
#WATCH | गुजरात | टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने #icct20worldcup2026 जीतने के बाद अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में दर्शन किए। pic.twitter.com/G9Q5OGDNTJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
ભારતની આ ભવ્ય જીત બાદ ICC ચેરમેન જય શાહ અને ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર તેમજ કેપ્ટન સૂર્ય કુમાર યાદવે અમદાવાદમાં હનુમાન દાદાના મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી અને આશીર્વાદ લીધા હતાં, અને ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી હનુમાન દાદાની શરણે મુકી હતી.
#WATCH गुजरात: ICC चेयरमैन जय शाह ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2026
टीम इंडिया ने कल #ICCMensT20WorldCup2026 जीता है। pic.twitter.com/cGwXWwGYMU
હનુમાન મંદિરના પૂજારી ઈશ્વર દાસે કહ્યું, "... ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ ફાઇનલ મેચ પહેલા મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી અને કહ્યું કે તેઓ ટ્રોફી જીત્યા પછી પણ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશે. ટ્રોફી જીત્યા પછી, તેઓએ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી... અમને ખૂબ આનંદ છે કે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો..."
#WATCH | अहमदाबाद, गुजरात | मंदिर के पुजारी ईश्वर दास ने कहा, " ...भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल मैच से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की और कहा कि ट्रॉफी जीतने के बाद भी वे पूजा-अर्चना करेंगे। ट्रॉफी जीतने के बाद, उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की...हम बहुत खुश हैं कि… https://t.co/tW0DJWibkD pic.twitter.com/5cdzKxtypk— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
ભારતની ભવ્ય જીત બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના T20 કેપ્ટન સૂર્ય કુમાર યાદવે કહ્યું, "આ આખી ટીમ અને અમારા માટે એક ખાસ લાગણી છે. ખેલાડીઓ જે રીતે ક્રિકેટ રમ્યા છે, અને છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં અભિષેક અને સંજુએ જે રીતે પ્રદર્શન કર્યું તેનાથી હું ખૂબ જ ખુશ છું."
જીત પર, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવના પિતા અશોક કુમાર યાદવે કહ્યું, "અમે ખૂબ ખુશ છીએ કે ભારતે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે..."
अहमदाबाद, गुजरात | #icct20worldcup2026 जीतने के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, " अगला लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
(फ़ाइल फ़ोटो) pic.twitter.com/0mTiQDJL5q
મહત્વપૂર્ણ છે કે, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચમાં ટોસ હારીને ભારતે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉજ્જવળ શરૂઆત કરી. અભિષેક શર્માને ટેકો આપતા, સંજુ સેમસને 46 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા. ઈશાન કિશને પણ 25 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા. અંતે, શિવમ દુબેએ 8 બોલમાં અણનમ 26 રન બનાવ્યા. આનાથી ભારત સફળ સેમિફાઇનલ બાદ ફાઇનલમાં 250 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ મળી. ટીમ ઈન્ડિયાએ બોલિંગમાં પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું.
#WATCH | गुजरात: ICC चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से रवाना हुए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
भारतीय टीम ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर #ICCT20WorldCup2026 जीता। pic.twitter.com/YcoAmgzkTS
#WATCH | अहमदाबाद | #ICCMensT20WorldCup2026 चैंपियंस टीम इंडिया होटल पहुंची।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
मेन इन ब्लू ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर #ICCT20WorldCup2026 जीता pic.twitter.com/YFttnW7Uma
ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ
ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. આ જીત સાથે, ભારત સતત બે વાર ટ્રોફી જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે 256 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ ફક્ત 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.