ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ખાનગી યુનિ.ના દીક્ષાંત સમારોહમાં પહોંચ્યો સૂર્યકુમાર યાદવ, નવી ઈનિંગ્સ શરૂ કરતા વિદ્યાર્થીઓને શું મેસેજ આપ્યો?

GLS યુનિવર્સિટી દ્વારા 9માં દીક્ષાંત સમારોહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમારોહમાં 5000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને UG, PG અને ડોક્ટરેટ સ્તરની ડિગ્રીઓ એનાયત કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદમાં ખાનગી યુનિ.ના દીક્ષાંત સમારોહમાં પહોંચ્યો સૂર્યકુમાર યાદવ
અમદાવાદમાં ખાનગી યુનિ.ના દીક્ષાંત સમારોહમાં પહોંચ્યો સૂર્યકુમાર યાદવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 11:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: GLS યુનિવર્સિટી દ્વારા 9માં દીક્ષાંત સમારોહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમારોહમાં 5000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને UG, PG અને ડોક્ટરેટ સ્તરની ડિગ્રીઓ એનાયત કરવામાં આવી હતી. GLS કેમ્પસ, લો ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા આ સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ક્રિકેટર સૂર્યકુમાર યાદવે હાજરી આપી હતી. આ સાથે GLS યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ સુધીર નાણાવટી, ગુજરાત લો સોસાયટીના પ્રમુખ પંકજ પટેલ સહિતના મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સમાજમાં ઉલ્લેખનીય યોગદાન આપવા બદલ, બે અગ્રણી વ્યક્તિઓ, વિદેશ વિભાગના પ્રભારી વિજય ચૌથાઈવાલે અને પ્રખ્યાત ગુજરાતી અભિનેતા, દિગ્દર્શક અને લેખક સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાને માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી.

આ સમારોહમાં સૂર્યકુમાર યાદવે શિસ્ત, સખત મહેનત અને શ્રેષ્ઠતાની શોધ પરના પોતાના વિચારોથી સ્નાતકોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, "સફળતા મેળવવા માટે પ્રતિભા સાથે ધૈર્યવાન અને પ્રતિબદ્ધ હોવું પણ જરૂરી છે. તમે હવે એવી દુનિયામાં પગ મૂકી રહ્યા છો જ્યાં મેદાનની અંદર અને બહાર, બન્ને જગ્યાએ લીડરશીપની જરૂર હોય છે. તમારી વ્યાવસાયિક યાત્રામાં આગળ વધતાં તમારું સમર્પણ તમારી માટે માર્ગદર્શક બને તેવી શુભકામનાઓ આપું છું."

અમદાવાદમાં ખાનગી યુનિ.ના દીક્ષાંત સમારોહમાં પહોંચ્યો સૂર્યકુમાર યાદવ (ETV Bharat Gujarat)

તો GLS યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ સુધીર નાણાવટીએ કહ્યું હતું કે, “વાસ્તવિક દુનિયા તમારી એવી રીતે કસોટી કરશે, જેની તમે હજુ સુધી કલ્પના પણ નહીં કરી હોય, પરંતુ સતત શીખવાની અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પડકારોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા તમારી સૌથી મોટી તાકાત હશે." તેમણે સ્નાતકોને જીવનભર શીખવાની જરૂરિયાત યાદ અપાવતા ઉમેર્યું હતું કે, "જિજ્ઞાસું બનો અથવા પાછળ રહો. તેની વચ્ચેનો અન્ય કોઇ રસ્તો નથી."

ગુજરાત લો સોસાયટીના પ્રમુખ પંકજ પટેલે સ્નાતકોને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપતાં કહ્યું હતું કે, “તમે આ સંસ્થામાંથી ફક્ત જ્ઞાન સાથે જ નહીં, પરંતુ નવી જવાબદારી લઈને બહાર નીકળી રહ્યા છો. તમારી પહેલી નોકરી તમારી કારકિર્દી નથી અને તમારી પહેલી ભૂલ, એ તમારી ઓળખ નથી. તે કંઈક એવું બનાવવા વિશે છે, જે દુનિયાને બદલી શકે છે. એક વૈજ્ઞાનિકની જેમ વિચારો, એક ઉદ્યોગસાહસિકની જેમ કાર્ય કરો અને યાદ રાખો, નિષ્ફળતા એ સફળતાની યાત્રાનો એક ભાગ છે."

GLS યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ડૉ. ચાંદની કાપડિયાએ વિદ્યાર્થીઓની સફળતા પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો હતો અને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આ તમારો સમય છે, પણ આ તો ફક્ત શરૂઆત છે. જ્યારે તમે આ કેમ્પસની બહાર નીકળો, ત્યારે યાદ રાખજો કે, સમય હંમેશા તમારા નિયંત્રણમાં નથી હોતો, પરંતુ તૈયારી તમારા નિયંત્રણમાં હોય છે. તમને ફક્ત જ્ઞાનથી જ નહીં, પણ પરિવર્તન લાવવાના હેતુથી પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આજે, તમે ફક્ત ડિગ્રી લઈને જ નથી જઈ રહ્યા, ખરેખર તમે તમારા જીવન માટે એક દિશા લઈને જઈ રહ્યા છો. આગળની દુનિયા વિશાળ છે, પડકારોથી ભરેલી છે, પરંતુ તમે તૈયાર છો. નવી ઊંચાઇ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરતા રહો અને હંમેશા તમારા મૂલ્યોને સમર્પિત રહો."

GLS યુનિવર્સિટીએ વિજય ચૌથાઈવાલે અને સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાને રાષ્ટ્રનિર્માણ, કૂટનીતિ અને કલામાં તેમના અસાધારણ યોગદાનને બિરદાવતા માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરી હતી. વિજય ચૌથાઈવાલેને વિદેશ બાબતોમાં ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વ માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાને ગુજરાતી રંગભૂમિ અને સિનેમા પર તેમના પ્રભાવ માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ સમારોહમાં 40 પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને તેમના અસાધારણ શૈક્ષણિક પ્રદર્શન માટે ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. 37 ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થીઓને પીએચ.ડી. ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, 40 વિદ્યાર્થીઓને લો(કાયદો), કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સ, આઇટી, કોમર્સ, મેનેજમેન્ટ અને ડિઝાઇન સહિત વિવિધ શાખાઓમાં 'બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. વાળ ખેંચીને ઢસડ્યા, માર માર્યો... ઉનાની શાળામાં મહિલા શિક્ષિકા પર સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ કર્યો હુમલો
  2. સાવધાન! રોજ 8થી 12 કલાક સતત ખુરશીમાં બેસીને કામ કરતા અમદાવાદના યુવકનું શરીર કમરથી વાંકુ થઈ ગયું

TAGGED:

GLS UNIVERSITY CONVOCATION
CRICKETER SURYAKUMAR YADAV
ACTOR SIDDARTH RANDERIA
SURYAKUMAR YADAV IN AHMEDABAD
SURYAKUMAR YADAV IN AHMEDABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.