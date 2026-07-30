સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે તંત્ર સજ્જ: એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાની નાગરિકોને અપીલ
આગામી ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાને રાખીને આપણે સૌએ સતર્ક અને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
Published : July 30, 2026 at 4:38 PM IST
સુરત: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ૩ દિવસ (તા. ૩૦ જુલાઈથી ૧લી ઓગસ્ટ) દરમિયાન સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરતમાં તા. ૩૧મી જુલાઈએ 'રેડ એલર્ટ' અને ૧લી ઓગસ્ટે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરાયું છે. આ સંભવિત વરસાદી સ્થિતિને પહોંચી વળવા સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે પોલીસ વિભાગ પણ સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર છે.
સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારના નાગરિકો જોખમમુક્ત રહે અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે સુરત ગ્રામ્ય એસ.પી. રાજેશ ગઢિયા દ્વારા એક વિશેષ વીડિયો સંદેશ અને અપીલ જારી કરવામાં આવી છે.
સુરત જિલ્લા એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાને રાખીને આપણે સૌએ સતર્ક અને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી તમામ સૂચનાઓનું પાલન કરી પોતાના પરિવારને સુરક્ષિત રાખીએ.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા તમામ પ્રકારની આગોતરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ પડે તો તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે. તે માટે જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના મોબાઈલ નંબરો અને હેલ્પલાઈન નંબરો પણ જાહેર કરાયા છે, જ્યાં ગમે ત્યારે સંપર્ક કરી શકાશે.
ખાસ કરીને ભારે વરસાદ ચાલુ હોય ત્યારે અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય લોકોએ ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. નદી, કોઝવે કે ખાડીની નજીકના જોખમી વિસ્તારોમાં ફરવા જવાનું સદંતર ટાળવા તાકીદ કરાઈ છે.
જે વિસ્તારોમાં વારંવાર પાણી ભરાય છે તેવા નીચાણવાળા વિસ્તારોના નાગરિકોએ સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા આશ્રયસ્થાનોમાં સમયસર સ્થળાંતર કરી લેવું. પશુપાલકોએ પોતાના પશુઓને તાર કે થાંભલા સાથે બાંધી ન રાખતા ખુલ્લા રાખવા જેથી તેઓ જાતે સુરક્ષિત જગ્યાએ આશરો લઈ શકે. સ્થાનિક મામલતદાર કે પી.આઈ. (પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર) ની મદદથી પશુઓ અને પરિવારને સલામત સ્થળે ખસેડી શકાય છે.
એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાએ જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગની સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરી આ બે દિવસ દરમિયાન અફવાઓથી દૂર રહીએ અને સુરક્ષિત રહીએ.