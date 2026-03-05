આદિવાસીઓની આસ્થાનો મેળો, બાધા છોડનારને 30 ફૂટ ઉંચે બાંધીને ફેરવાઈ છે
હોળી-ધૂળેટીના પર્વે આદિવાસી પંથકમાં અલગ-અલગ મેળાઓ યોજાતા હોય છે, તે પૈકીનો ખંગેલા ગામે યોજાતો બાબા ગળદેવનો મેળો વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા અને આસ્થાનો મેળો છે.
Published : March 5, 2026 at 8:06 AM IST
દાહોદ: દાહોદના ખંગેલા ગામ ખાતે દર વર્ષે પરંપરાગત પ્રાચીન બાબા ગળદેવનો મેળો યોજાયો હોય છે. જેમાં આસ્થા અને શ્રદ્ધા સાથે શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની માનતા પૂર્ણ કરે છે.
સંતાન પ્રાપ્તિ સહિતની માનતા રાખ્યા બાદ પોતાની માનતા ફળે છે, ત્યારે શ્રધ્ધાળુઓ માનતા પૂર્ણ કરવા માટે બાબા ગળદેવના મેળામાં આવે છે, ત્યારે આસ્થા અને પરંપરા અનુસાર તેને દોરડાથી બાંધીને ઉંચે ગોળ ચક્કર ફેરવવામાં આવે છે. પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ ધૂળેટીના દિવસે જોવા મળે છે.
દાહોદ જિલ્લો આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે, અને અહીંના આદિવાસી પરિવારોની એક અલગ જ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા જોવા મળે છે. જેમાં ખાસ કરીને આ સમુદાય હોળી અને ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી અનોખી રીતે કરતા હોય છે. હોળી-ધૂળેટીના પર્વે આદિવાસી પંથકમાં અલગ-અલગ મેળાઓ યોજાતા હોય છે, તે પૈકીનો ખંગેલા ગામે બાબા ગળદેવનો મેળો યોજાયો હતો.
પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે લોકો આરોગ્યની સુખાકારી, ખેતી , સંતાન પ્રાપ્તિ સહિત અટકેલા કામ પૂર્ણ કરવા માટે બાબા ગળદેવની બાધા રાખતા હોય છે, અને ધૂળેટીના દિવસે બાધા પૂરી કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે.
વહેલી સવારથી બાબા ગળદેવની પૂજા અર્ચના કરી લાકડાનો એક માંચડો તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને આશરે 30 ફૂટ ઉંચે એક લાલ કપડાંમાં ગોળ લાકડું બાંધવામાં આવે છે, એ લાકડાને દેવ તરીકે માનવામાં આવે છે.
બાધા છોડવા આવનાર દરેક શ્રદ્ધાળું વરરાજાના વેશમાં આવે છે, ઢોલ તાંસા સાથે આદિવાસી નૃત્ય કરતા જઈને માંચડાની પ્રદક્ષિણા કરતા હોય છે, ત્યારબાદ પશુની બલી ચઢાવી વરરાજાના વેશમાં બધા ઉતરનારને ઉપર લાકડા સાથે બાંધી દોરડા વડે ગોળ ચક્કર ફેરવવામાં આવે છે.
2,3 કે 5 જેને જેટલા ચક્કરની માનતા રાખી હોય તેટલા ચક્કર ફેરવવામાં આવે છે. પ્રાચીનકાળ થી ચાલી આવેલી પરંપરા આજે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે.