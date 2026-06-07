ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં તલવારબાજી કરવી ભારે પડી, વીડિયો વાયરલ થયા બાદ બે ઇસમ ઝડપાયા

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોશિયલ મીડિયા પર તીક્ષ્ણ હથિયાર સાથે ફોટો અને વીડિયો અપલોડ કરવો બે શખ્સને ભારે પડ્યું છે.

ગીર સોમનાથમાં તલવારબાજી કરવી ભારે પડી
ગીર સોમનાથમાં તલવારબાજી કરવી ભારે પડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોશિયલ મીડિયા પર તીક્ષ્ણ હથિયાર સાથે ફોટો અને વીડિયો અપલોડ કરવો બે શખ્સને ભારે પડ્યું છે. પોલીસે લોકોમાં ભય અને ખોટી દહેશત ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરનારા બે શખ્સની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ગીર સોમનાથમાં તલવાર સાથે વીડિયો અપલોડ કરવો ભારે પડ્યો

મળતી માહિતી અનુસાર, સોશિયલ મીડિયા પર હાથમાં તલવાર રાખીને વીડિયો અને તસવીરો અપલોડ કરનારા ઇસમો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ગીર સોમનાથ SOGના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એમ. કાગડા અને PSI આર.એચ.સુવાના માર્ગદર્શન હેઠળ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે કોડીનાર તાલુકાના વિઠલપુર ગામના અક્ષય લખમણભાઇ ચુડાસમાને શેઢાયા ફાટક પાસેથી તલવાર સાથે ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે આ શખ્સ પાસેથી એક ધારદાર તલવાર કબજે કરી જી.પી.એક્ટ કલમ 135 મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ગીર સોમનાથમાં તલવાર સાથે વીડિયો અપલોડ કરવો ભારે પડ્યો
ગીર સોમનાથમાં તલવાર સાથે વીડિયો અપલોડ કરવો ભારે પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત અન્ય કાર્યવાહીમાં વેરાવળના ખારવાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા મુકેશ જેન્તીલાલ ગોહેલ નામના ઇસમને પણ સોશિયલ મીડિયા પર તલવાર સાથેની તસવીર અને વીડિયો વાયરલ કરવા મામલે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ શખ્સ સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર સસ્તી લોકપ્રિયતા મેળવવા કે પ્રભાવ પાડવા માટે હથિયારો સાથેના વીડિયો કે ફોટો મૂકવો તે ગંભીર ગુનો છે. પોલીસ આવા અસામાજિક તત્વો પર સતત નજર રાખી રહી છે અને વાયરલ વીડિયોના આધારે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ગીર સોમનાથ SOGની આ કાર્યવાહીથી સોશિયલ મીડિયા પર દાદાગીરી બતાવનારા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SWORD VIDEO GOES VIRAL
GIR SOMNATH POLICE
SOCIAL MEDIA SWORD
SWORD VIDEO VIRAL
SWORD VIOLENT SOCIAL MEDIA ARREST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.