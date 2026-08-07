પંજાબ-હરિયાણાથી આવતી સ્વિફ્ટ કારમાં દારૂને પાયલોટિંગ કરતી કાર: ડ્રાઇવરને એક ફેરાના ત્રણ હજાર મળતા, 1536 દારૂની બોટલો જપ્ત
પાયલોટિંગ કરતી કારને સ્વિફ્ટ કારના ચાલક સહિત કુલ ચાર સામે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
Published : August 7, 2026 at 1:29 PM IST
ભાવનગર: પંજાબ અને હરિયાણાથી દારૂ ભરીને આવતી સ્વિફ્ટ કારને ભાવનગર સુધી કિયા કારે પાયલોટિંગ કર્યું હતું. ભાવનગર એલસીબી પોલીસે રાત્રે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન સીદસર ગામેથી સ્વિફ્ટ કારને ઝડપી લીધી છે. જ્યારે પાયલોટિંગ કરતી કારને સ્વિફ્ટ કારના ચાલક સહિત કુલ ચાર સામે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
ભાવનગર શહેરમાં અંધારી રાતમાં દારૂ ઘુસાડવાના પ્રયાસો ઉપર ભાવનગર એલસીબી પોલીસે પાણી ફેરવી દીધું છે. ભાવનગર એલસીબી પોલીસ રાત્રી દરમિયાન પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે દારૂ ભરેલી આવતી કારને ઝડપી લેવામાં સફળતા મેળવી છે. જ્યારે દારૂ ભરેલી કારને પાયલોટિંગ કરતી કાર અને અન્ય શખ્સોને ઝડપવાના હજુ બાકી રહ્યા છે. એલસીબી પોલીસે ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
પોલીસે સીદસર ગામેથી કાર પકડી
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ નાઈટ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે સીદસર બસ સ્ટેન્ડ પાસે વોચમાં રહેતા બાતમીવાળી સ્વિફ્ટ કાર દારૂ ભરેલી મળી આવી હતી. પોલીસે કારચાલક મેઘરાજ ઉર્ફે પવન વિજયભાઈ પરમાર (અમદાવાદ)ને ઝડપીને કારમાંથી ૧,૫૩૬ દારૂની બોટલો (કિંમત ₹૨,૫૧,૯૦૪) સાથે ઝડપી લીધી હતી. પોલીસે કુલ મોબાઈલ, કાર અને દારૂ મળીને ₹૫,૬૧,૯૦૪નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. એલસીબીએ સમગ્ર મુદ્દામાલ સાથે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી આપી છે.
કાર ચાલકને એક ફેરાના મળતા હતા પૈસા
પકડાયેલા મેઘરાજ ઉર્ફે પવન વિજયભાઈ પરમારની એલસીબીએ પૂછપરછ કરતાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, “બે દિવસ પહેલાં રમેશભાઈ પરમારનો તેમના ઉપર ફોન આવેલો અને પંજાબ-હરિયાણા ફેરો કરવાનો છે તેમજ ફેરાના ત્રણ હજાર આપવાની વાત કરી હતી. આથી અમે રમેશભાઈ સાથે પંજાબ-હરિયાણા ગયા હતા. જ્યારે રિટર્નમાં રમેશભાઈ ટોલનાકાથી ઉતરીને બીજી કારમાં જતા રહ્યા હતા. મારી સ્વિફ્ટ કારની પાછળ કિયા કારમાં ત્રણ શખ્સો પાયલોટિંગ કરતા હતા. દારૂ કોને આપવાનો છે તે મને ખબર નથી.”
ચાર સામે ફરિયાદ, ત્રણ પકડવાના બાકી
એલસીબી પોલીસે પકડેલી કારના ચાલક પાસેથી મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યા બાદ વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાં પોલીસે મેઘરાજ ઉર્ફે પવન વિજયભાઈ પરમાર (અમદાવાદ), રમેશ દિનેશભાઈ પરમાર, સુમિત સુનિલભાઈ પરમાર અને રોહિત પ્રદીપભાઈ રાઠોડ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમાંથી આ ત્રણેય શખ્સોને ઝડપવાના હજુ બાકી છે. હાલ પોલીસે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી માટે સોંપી આપેલ છે.