રક્ષાબંધન પહેલાં મીઠાઇના ભાવમાં ભડકો! વડોદરામાં ખાંડ-માવાના ભાવ વધતા 20% સુધીનો વધારો, ડ્રાયફ્રૂટ પણ મોંઘા
રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલાં જ મીઠાઈ અને ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં મોટો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : August 26, 2026 at 7:31 PM IST
વડોદરા: રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલાં જ મીઠાઈ અને ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં મોટો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાંડ, દૂધ અને માવાના ભાવ વધતા મીઠાઈના ભાવમાં આશરે 20 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. બીજી તરફ કાજુ સહિતના ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં પણ 30થી 40 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે જેના કારણે તહેવારની ખરીદી કરતા ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર વધારાનો બોજ પડી શકે છે.
ખાંડના ભાવ વધતા મીઠાઇના ભાવ વધ્યા
આ વર્ષે તહેવારની ખુશી વચ્ચે ગ્રાહકોને મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મીઠાઈ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતી ખાંડ, દૂધ અને માવાના ભાવમાં વધારો થતાં તેની સીધી અસર મીઠાઈના ભાવ પર પડી છે. વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે મીઠાઈના ભાવમાં આશરે 20 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે.
મીઠાઈના ભાવ વધવા પાછળ માત્ર કાચા માલના ભાવ જ જવાબદાર નથી. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ આયાત અને નિકાસ સાથે જોડાયેલા વધારાના ચાર્જિસ તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચમાં વધારો થતાં પણ કુલ ખર્ચ વધ્યો છે. આ વધેલા ખર્ચની અસર હવે અંતિમ ગ્રાહકો સુધી પહોંચી રહી છે.
મીઠાઈ બાદ જો વાત કરીએ ડ્રાયફ્રૂટની તો અહીં પણ ગ્રાહકોને મોટો ભાવવધારો સહન કરવો પડી રહ્યો છે. ખાસ કરીને કાજુ સહિતના વિવિધ ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં 30થી 40 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે. આયાત ખર્ચ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે ડ્રાયફ્રૂટના ભાવ ઊંચા ગયા હોવાનું વેપારીઓનું કહેવું છે.
રક્ષાબંધન દરમિયાન મીઠાઈ અને ડ્રાયફ્રૂટની માંગ સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ વધુ રહેતી હોય છે પરંતુ ભાવ વધારાના કારણે ગ્રાહકો હવે ખરીદી કરતા પહેલા બજેટનું ગણિત કરી રહ્યા છે. કેટલાક ગ્રાહકો ઓછા જથ્થામાં ખરીદી કરી રહ્યા છે તો કેટલાક લોકો મોંઘી મીઠાઈ અને ડ્રાયફ્રૂટના વિકલ્પ તરીકે અન્ય વસ્તુઓ તરફ પણ વળી રહ્યા છે.
તહેવારના કારણે બજારમાં માંગ તો વધી છે, પરંતુ ભાવવધારાના કારણે ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ પર અસર પડી રહી છે. વેપારીઓ માટે રક્ષાબંધનનો સમય સારો વેપાર લાવતો હોય છે, પરંતુ વધેલા કાચા માલના ખર્ચને કારણે તેમને પણ ભાવ વધારવાની ફરજ પડી છે. મોંઘવારીના કારણે આ વખતે રક્ષાબંધનની મીઠાશ સાથે ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર પણ વધારાનો ભાર પડવાનો છે.
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