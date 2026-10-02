ETV Bharat / state

અમદાવાદ રેલવે ટ્રેક પર 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન', સાબરમતીથી વટવા સુધી 15 કિમી ટ્રેક પર થશે સફાઇ

અમદાવાદ મંડળમાં ગાંધી જયંતીના અવસરે સ્વચ્છતા પખવાડિયા અંતર્ગત 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદ રેલવે ટ્રેક પર 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન'
અમદાવાદ રેલવે ટ્રેક પર 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન' (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ મંડળમાં ગાંધી જયંતીના અવસરે સ્વચ્છતા પખવાડિયા અંતર્ગત 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મંડળ રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશના નેતૃત્ત્વમાં યોજાનારા આ અભિયાનમાં અમદાવાદ મંડળના રેલવે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સક્રિયપણે ભાગ લેશે. રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશ પોતે સાબરમતીથી વટવા સુધી આશરે 15 કિલોમીટર લાંબા રેલવે ટ્રેક તેમજ વિવિધ રેલવે સ્ટેશનો પર યોજાનારા સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સહભાગી થશે.

અમદાવાદ રેલવે ટ્રેક પર 'સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન'

અભિયાન અંતર્ગત તમામ સ્ટેશન માસ્ટર, સુપરવાઇઝર, સફાઈ કર્મચારીઓ તેમજ અન્ય રેલવે કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાના હોમ સ્ટેશનથી આગામી સ્ટેશન સુધીના રેલવે ટ્રેક અને સ્ટેશન પરિસરની સફાઈ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સ્ટેશનો, યાર્ડ, રેલવે કોલોનીઓ તેમજ ટ્રેકની આસપાસના વિસ્તારોમાં એકસાથે શ્રમદાન કરવામાં આવશે. અભિયાનમાં રેલવે કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારજનો ઉપરાંત રેલવે સુરક્ષા દળ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ તથા અન્ય સહભાગી જૂથો પણ જોડાશે.

સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન દરમિયાન અમદાવાદ મંડળના મુખ્ય રેલવે સ્ટેશનો, રેલવે પરિસરો, યાર્ડ, રેલવે કોલોનીઓ અને ટ્રેકની આસપાસના વિસ્તારોમાં વિશેષ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવશે. મુસાફરોને પણ આ અભિયાનમાં સહભાગી બનાવવા માટે ટ્રેનો અને સ્ટેશનો પર ઉદઘોષણા દ્વારા ‘મારી સીટ, મારો ડબ્બો’ થીમ અંતર્ગત કોચ તથા સ્ટેશન પરિસરની સ્વચ્છતા જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ પેમ્ફલેટના વિતરણ દ્વારા મુસાફરોમાં સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ મંડળ દ્વારા આ વ્યાપક અભિયાનના માધ્યમથી સ્વચ્છ રેલવે પરિસર, સ્વચ્છ ટ્રેક અને સ્વચ્છ રેલવેનો સંદેશ જન-જન સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સાથે જ મુસાફરો અને સામાન્ય નાગરિકોને રેલવે પરિસરની સ્વચ્છતા જાળવવામાં સહભાગી બનવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SWACHH TRACK MEGA CAMPAIGN
AHMEDABAD RAILWAY TRACKS
SABARMATI TO VATVA SWACHH CAMPAIGN
સ્વચ્છ ટ્રેક મેગા અભિયાન
SWACHH TRACK MEGA CAMPAIGN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.