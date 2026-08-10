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મોરબી: ગોડાઉનમાંથી 3 લાખ 38 હજારનું શંકાસ્પદ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો ઝડપાયો

SOGની ટીમે રાજપર રોડ પર આવેલા એક ગોડાઉનમાં દરોડો પાડી રૂ.3.38 લાખનો શંકાસ્પદ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. 1272 ગુણી ખાતર જપ્ત કર્યુ છે.

શંકાસ્પદ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો ઝડપાયો
શંકાસ્પદ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 7:56 AM IST

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મોરબી: મોરબી શહેરમાં ખાતરના કાળાબજારને લઈને મોટો પર્દાફાશ થયો છે. SOGની ટીમે રાજપર રોડ પર આવેલા એક ગોડાઉનમાં દરોડો પાડી રૂ.3.38 લાખનો શંકાસ્પદ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. 1272 ગુણી ખાતર સીઝ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આટલો મોટો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો અને કોને સપ્લાય થવાનો હતો તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

મોરબી SOG ટીમને મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે ગઈકાલે રાજપર રોડ પર આવેલા મામાદેવ મંદિર સામેની શેરીમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો. આ ગોડાઉનમાં શંકાસ્પદ યુરિયાનો જથ્થો સંગ્રહ કરી રાખવામાં આવ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી. SOG ટીમે તાત્કાલિક મોરબી જિલ્લાના નાયબ ખેતી નિયામક વિસ્તરણ જાણ કરી અને સંયુક્ત રીતે ગોડાઉનની તપાસ હાથ ધરી. તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનમાંથી યુરિયા ખાતરની 1272 ગુણી મળી આવી હતી. આ ગોડાઉન જય એગ્રોના માલિક જયેશભાઈ કાનજીભાઈ બુડાસણાએ ભાડે રાખ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઝડપાયેલા સમગ્ર જથ્થાની બજાર કિંમત રૂ.3,38,988 આંકવામાં આવી છે. તમામ 1272 ગુણીને તાત્કાલિક કબજે લેવામાં આવી છે. નાયબ ખેતી નિયામકની ટીમે જથ્થાના સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં મોકલી આપ્યા છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ખાતર ખરેખર યુરિયા છે કે અન્ય કોઈ મિશ્રિત પદાર્થ છે તે સ્પષ્ટ થશે. હાલ સમગ્ર મુદ્દામાલ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ખેતી નિયામક કચેરીને સોંપવામાં આવ્યો છે.

હાલ ખેતીની સિઝનમાં યુરિયા ખાતરની માંગ વધી છે. ખેડૂતોને સમયસર ખાતર ન મળતા તેઓ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ત્યારે આટલા મોટા જથ્થાનો જથ્થો ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરી કાળાબજારમાં વેચવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આ ખાતર બહારના રાજ્યમાંથી સસ્તા ભાવે લાવીને મોરબી અને આસપાસના વિસ્તારમાં મોંઘા ભાવે વેચવાની યોજના હતી. આ મામલામાં કોઈ મોટું કૌભાંડ છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

મોરબી SOGના પીઆઈએ જણાવ્યું કે, બાતમીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો. જથ્થો શંકાસ્પદ છે એટલે લેબ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. કોણે સપ્લાય કર્યો અને કોને આપવાનો હતો તેની પૂછપરછ ચાલુ છે."

નાયબ ખેતી નિયામકે કહ્યું કે "ખેડૂતોને છેતરવા માટે નકલી કે સબસ્ટાન્ડર્ડ ખાતરનું વેચાણ કરવું ગંભીર ગુનો છે. દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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શંકાસ્પદ યુરીયા ખાતર
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