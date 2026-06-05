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ધારી ગીર પૂર્વમાં સિંહણનું શંકાસ્પદ મોત, ઉચ્ચસ્તરીય તપાસના આદેશ

ગીર પૂર્વના સરસિયા રાઉન્ડના લુવારિયા વીડી વિસ્તારમાં એક સિંહણનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર વન વિભાગમાં ચકચાર.

ધારી ગીર પૂર્વમાં સિંહણનું શંકાસ્પદ મોત
ધારી ગીર પૂર્વમાં સિંહણનું શંકાસ્પદ મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 3:55 PM IST

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અમરેલી: એક તરફ ગીરમાં રોગચાળા બાદ 12 સિંહ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થતા તેમને જંગલમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ ગીર પૂર્વમાં એક સિંહણનું શંકાસ્પદ મોત થતા ચકચાર મચી ગઇ છે. સિંહણના મોત બાદ ઉચ્ચસ્તરીય તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

ગીર પૂર્વમાં સિંહણનું શંકાસ્પદ મોત

ગીર પૂર્વના સરસિયા રાઉન્ડના લુવારિયા વીડી વિસ્તારમાં એક સિંહણનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર વન વિભાગમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. સિંહણના મોતની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતદેહને કબજે લઇ જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

જૂનાગઢ સર્કલના મુખ્ય વન સંરક્ષક (C.F) રામ રતન નાલાએ જણાવ્યું હતું કે, સિંહણના મોત અંગે ઉચ્ચસ્તરીય તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને વિગતવાર તપાસ માટે બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓને જવાબદારી સોપવામાં આવી છે, તેમની તપાસનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા બાદ જ મોતનું સાચુ કારણ સ્પષ્ટ થઇ શકશે.

વન વિભાગ દ્વારા ગીર પૂર્વના એ.સી.એફ., વિતરણ વિભાગના એ.સી.એફ. તેમજ શેત્રુંજી ડિવિઝનના એ.સી.એફ.ને પણ તપાસમાં જોડાવા અને જરૂરી માહિતી એકત્રિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. અધિકારીઓ વિવિધ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહ્યા છે.

તાજેતરમાં ગીર વિસ્તારમાં સિંહોના આરોગ્ય અને સુરક્ષાને લઈને અનેક મુદ્દાઓ ચર્ચામાં રહ્યા હોવાથી આ ઘટનાને પણ ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા સિંહણના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી નમૂનાઓ લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

બીજી તરફ સ્થાનિક ગ્રામજનોએ વન વિભાગ દ્વારા જંગલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં નિયમિત પેટ્રોલિંગ તથા દેખરેખ વધારવાની માંગ કરી છે. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે વન્યપ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે સતત ફેરણા અને મોનીટરીંગ જરૂરી છે જેથી આવી ઘટનાઓના કારણો સમયસર જાણી શકાય અને જરૂરી પગલાં લઈ શકાય.

હાલ સમગ્ર મામલે વન વિભાગની તપાસ ચાલુ છે અને તપાસ અહેવાલ આવ્યા બાદ સિંહણના મોત અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.

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SUSPICIOUS DEATH OF LIONESS

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