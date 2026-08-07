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અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઈન ફીવરનો કહેર, 200 જેટલા ભૂંડનાં રહસ્યમય મોતથી ફફડાટ

બનાસકાંઠાના પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઈન ફીવરના કારણે આશરે 200 જેટલા ભૂંડોનાં અચાનક મોત નીપજતાં સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.

અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઈન ફીવરનો કહેર
અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઈન ફીવરનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 4:19 PM IST

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બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઈન ફીવરના કારણે આશરે 200 જેટલા ભૂંડોનાં અચાનક મોત નીપજતાં સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. અંબિકા કોલોની અને જોગીવાસ સહિતના વિસ્તારોમાં મૃત હાલતમાં ભૂંડો મળી આવતા તંત્ર દોડતું થયું છે. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા JCBની મદદથી મૃત ભૂંડોનો સુરક્ષિત નિકાલ કરી સમગ્ર વિસ્તારમાં સફાઈ અને દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે.

પશુપાલન વિભાગે મૃત ભૂંડોના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે, જોકે આ રોગ માત્ર ભૂંડોમાં જ ફેલાતો હોવાથી માનવો કે અન્ય પ્રાણીઓમાં જોખમ ન હોવાનું તંત્રએ સ્પષ્ટ કરી નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.

પશુપાલન વિભાગે મૃત ભૂંડોના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે
પશુપાલન વિભાગે મૃત ભૂંડોના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)

ભૂંડના શંકાસ્પદ મોત બાદ બબાલ

અંબાજીમાં એક બાદ એક અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભૂંડોના મોતના સમાચાર મળતા જ અંબાજીવાસીઓએ તાત્કાલિક અંબાજી ગ્રામ પંચાયતને જાણ કરી હતી. તંત્રએ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચીને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં મૃત હાલતમાં પડેલા ભૂંડોને ઉઠાવી સુરક્ષિત સ્થળે નિકાલની કામગીરી કરી હતી.

ભૂંડોના મોત બાદ આસપાસના લોકોમાં અસહ્ય દુર્ગંદ ફેલાતા સ્થાનિકોએ પંચાયતને સમગ્ર સ્થિતિ વિશે જાણ કરતા એક બે નહી પરંતુ આશરે 200 જેટલા ભૂંડોના મોત થયાનુ સામે આવ્યું હતું. અંબાજીમાં આવેલી અંબિકા કોલોનીના પાછળ આવેલા ગોગા મહારાજના મંદિર નજીક તેમજ જોગીવાસ વિસ્તારમાં મૃત હાલતમાં ભૂંડ મળી આવ્યા હતા.

મ પંચાયત દ્વારા JCBની મદદથી મૃત ભૂંડોનો સુરક્ષિત નિકાલ કરી સમગ્ર વિસ્તારમાં સફાઈ અને દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે.
મ પંચાયત દ્વારા JCBની મદદથી મૃત ભૂંડોનો સુરક્ષિત નિકાલ કરી સમગ્ર વિસ્તારમાં સફાઈ અને દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે. (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા બે જેટલી ટીમો બનાવીને સમગ્ર વિસ્તારમાં સફાઈ કરી અને મૃત હાલતમાં પડેલા ભૂંડોનો JCBથી ખાડાઓ ખોદી નિકાલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ અંગે અંબાજી ગ્રામ પંચાયતના સેક્રેટરી સંજયભાઈ જોશીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આશરે 200 જેટલા ભૂંડોના શંકાસ્પદ મોત થયા છે. તાલુકા અને જિલ્લા પશુપાલન દ્વારા જરૂરી દવાનો છંટકાવ કરાયો છે, પંચાયત દ્વારા હાલમાં સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને જરૂરી કાર્યવાહી કરાઈ રહી છે.

આ અંગે બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના નાયબ પશુપાલન નિયામક ડૉ. એમ.એ. ગામીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફીવરથી ભૂંડોના મોત થયા છે. મૃત ભૂંડોના સેમ્પલ લઈ તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તારણ મુજબ સ્વાઈન ફીવરથી મોત થયા હોવાનુ મનાઈ રહ્યું છે. પરંતુ સ્પષ્ટ મોતનું કારણ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણી શકાશે.

અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફીવરથી ભૂંડોના મોત
અંબાજીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફીવરથી ભૂંડોના મોત (ETV Bharat Gujarat)

મહત્વનું છે કે સ્વાઈન ફીવરએ ફક્ત ભૂંડોમાં ફેલાતો રોગ છે, જે અન્ય કોઈ પશુ કે માનવોમાં ફેલાતો નથી. જેથી ગભરાવાની જરૂર નથી હાલમાં સ્થાનિક પંચાયત તંત્ર દ્વારા જરૂરી સફાઈ અને નિકાલની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

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