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કડીમાં ઘર આગળ રમતી બાળકી અચાનક ગાયબ થઇ ગઇ, અપહરણની આશંકા; પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

ઘર આગળ રમતી બાળકી અચાનક ગાયબ થઇ જતા ખેતમજૂરી કરતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

કડીમાં 5 વર્ષની બાળકીના અપહરણની આશંકા
કડીમાં 5 વર્ષની બાળકીના અપહરણની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 10:35 PM IST

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મહેસાણા: કડી તાલુકામાં આવતા થોળ ગામ નજીક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક માસુમ બાળકી ગુમ થયાની ફરિયાદ બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઇ છે. ઘર આગળ રમતી બાળકી અચાનક ગાયબ થઇ જતા ખેતમજૂરી કરતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે બાળકીની માતાએ બાવલુ પોલીસ મથકે અજાણ્યા શખ્સ સામે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

થોળમાં 5 વર્ષની બાળકી ગુમ

મળતી માહિતી અને ફરિયાદ અનુસાર, 26/9/2026ના રોજ સવારના 8થી 12 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. આદિવાસી સમુદાયમાંથી આવતા ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની 5 વર્ષની દીકરી લાપતા થઇ છે. ફરિયાદી મૂળ રાજસ્થાનના બાંસવાડા જિલ્લાના ગડી તાલુકાના છે. હાલમાં તેઓ કડીના થોળમાં ONGC રોડ પર આવેલા ડૉ. દિવ્યેશભાઇના ફાર્મમાં મજૂરી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલી વિગત મુજબ, આ ઘટનાસ્થળ બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનની પૂર્વ દિશામાં આશરે 10 કિલોમીટર દૂર મેડા આદરજ તરફ આવેલું છે.

કડીમાં ઘર આગળ રમતી બાળકી અચાનક ગાયબ થઇ ગઇ (ETV Bharat Gujarat)

CCTV ફૂટેજમાં જોવા મળી બાળકી

આ સમગ્ર ઘટના અંગેના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ઘરની બહાર રમતી રમતી માસૂમ બાળકી અચાનક દોડતી દોડતી રોડ તરફ ગઈ હતી. રોડ તરફ ગયા બાદ બાળકી ફરીથી પરત ફરી ન હતી. આ દ્રશ્યો જોયા બાદ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે કે શું બાળકીને કોઈએ લાલચ આપીને રોડ તરફ બોલાવી હતી? કે પછી બાળકી જાતે જ રમતા રમતા મુખ્ય માર્ગ સુધી પહોંચી ગઈ અને ત્યાંથી કોઈ અજાણ્યા શખ્સે તેનું અપહરણ કરી લીધું? આ તમામ સવાલોના જવાબ શોધવા માટે બાવલુ પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે પોતાની તપાસ ખૂબ જ તેજ કરી દીધી છે.

બાળકી ન મળતા અંતે હતાશ થયેલા માતા બાવલુ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સ વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 137 (2) મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. આ કલમ હેઠળ કાયદેસરના વાલીપણામાંથી સગીરનું અપહરણ કરવા બદલ અથવા તો બાળકને ગુમ કરવા બદલ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. બાવલુ પોલીસે ગુનો નોંધીને માસૂમ બાળકીને સહી સલામત શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

બાવલુ પોલીસની અલગ અલગ ટીમો કડી, થોળ અને આસપાસના ઓએનજીસી રોડ પર સઘન ચેકિંગ કરી રહી છે. હાઇવે પરના તમામ CCTV કેમેરા પણ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસ તંત્ર દ્વારા સ્થાનિક નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈને પણ આ 5 વર્ષની બાળકી પાયલ વિશે કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ માહિતી મળે, તો તેઓ તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરે. સમગ્ર મામલે તપાસનો દોર તેજ કરવામાં આવ્યો છે.

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