નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કામગીરીમાં ગેરરીતિ આશંકા: 13 કર્મચારીઓ ફરજમુક્ત, તપાસ શરૂ

13 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 2 સુપરવાઇઝર અને 11 ઓપરેટરોનો સમાવેશ થાય છે.

જિલ્લા સેવા સદન, નવસારી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 5:36 PM IST

1 Min Read
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં આધાર કાર્ડ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાની આશંકાને પગલે જિલ્લા વહીવટી તંત્રે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ મામલે કુલ 13 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 2 સુપરવાઇઝર અને 11 ઓપરેટરોનો સમાવેશ થાય છે. આ આદેશ જિલ્લા અધિક નિવાસી કલેક્ટર યોગરાજસિંહ ઝાલા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, 6 ડિસેમ્બરથી કચેરીનો સમય પૂરો થયા પછી તમામ કર્મચારીઓને ફરજમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જોકે ઓર્ડરમાં “વહીવટી કારણોસર” ફરજમુક્ત કર્યું હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જિલ્લામાં આધાર કાર્ડની પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હોવાની ચર્ચા વધી રહી છે.

નવસારીમાં આધાર કાર્ડ કામગીરીમાં ગેરરીતિ આશંકા: 13 કર્મચારીઓ ફરજમુક્ત, તપાસ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

આ ગેરરીતિ અંગેની ફરિયાદ રાજ્ય સ્તરે પહોંચી હતી, જેના આધારે નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરે ગંભીરતાપૂર્વક આ મુદ્દા પર ધ્યાન આપ્યું અને પ્રાથમિક તપાસ પછી આ કાર્યવાહી કરી. હવે સમગ્ર મામલે સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આગામી બે દિવસમાં સંપૂર્ણ રિપોર્ટ તૈયાર થવાનો છે.

ફરજમુક્ત કરવામાં આવેલા કર્મચારીઓમાં સુપરવાઇઝર તરીકે હરેશ રાજ્યગુરુ, નિરવ ટેલર તેમજ ઓપરેટર તરીકે દીપ્તિ ટંડેલ, સોનલબેન ગાંધી, રેણુકા પટેલ, બિનીતા રાજપૂત, હિતેષ પટેલ, શેહજાદ શેખ, મોહમદ આસિફ મલિક, નૈનેશ તલાવિયા, મિતેશ આહિર, કાજલ ટંડેલ અને તનુજા આહિરનો સમાવેશ થાય છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું જણાવવું છે કે, તપાસમાં જો કોઈ કર્મચારી કસૂરવાર સાબિત થશે તો તેની સામે કાયદેસર પગલા લેવામાં આવશે. સાથે જ નાગરિકોને ભવિષ્યમાં ઝડપી અને નિષ્પક્ષ સેવા મળી રહે તે માટે નવી વ્યવસ્થા તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે.

સમગ્ર મામલે જિલ્લા કલેકટર ક્ષિપ્રા આગ્રે સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું છે કે, આ મામલે હાલ અમારી જીણવટ ભરી તપાસ ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં આધાર કાર્ડને લગતી કામગીરી ફરી કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે.

સંપાદકની પસંદ

