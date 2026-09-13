સુરત: પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં 80થી 100 વિદ્યાર્થીઓને રાત્રે જમ્યા બાદ ઝાડા-ઉલટી! હોસ્પિટલ ખસેડાયા
ફૂડ પોઈઝનિંગની આશંકા, બાળકોને ઘરે લઈ જવા વાલીઓ દોડ્યા
Published : September 13, 2026 at 6:46 PM IST
સુરત: અબ્રામા વિસ્તારમાં આવેલી પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને શનિવારે રાતે રાત્રિના ભોજન બાદ ઝાડા-ઉલટીની તકલીફ થતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. 80થી 100 છોકરા-છોકરીઓને આ પ્રકારની તકલીફ થતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી તેમને સારવાર અને તપાસ બાદ ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્ટેલ તંત્ર દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર હાલ ફૂડ વિભાગ દ્વારા ભોજનના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને તેના રિપોર્ટ બાદ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું છે કે બીજી કોઈ તકલીફ થઈ હતી તે જાણી શકાશે. આ ઘટના અસરગ્રસ્ત બાળકોના વાલીઓમાં ભય ફેલાઈ ગયો હતો અને તેઓ પોતાના બાળકોને ઘરે લઈ જવા માટે દોડી આવ્યા હતા.
આ મુ્દ્દે પી પી સવાણીના એડમિનિસ્ટ્રેટર સપન શ્રૉફે જણાવ્યું કે, શનિવારે રાત્રે ભોજન બાદ 80-100થી જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પેટમાં દુ:ખાવો, ઝાડા-ઉલટીની તકલીફ થઈ હતી. તેમને આ ફરિયાદ રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ થઈ હતી. ત્યારબાદ તમામને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તમામની હાલત સામાન્ય છે. ભોજનમાં તેમણે પનીરનું શાક, પુલાવ અને રોટલી ખાધા હતા. હાલ ફૂડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને તેના રિપોર્ટ 4-5 દિવસમાં આવશે ત્યારે જ વિદ્યાર્થીઓને થયેલી તકલીફનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે.
તેમણે જણાવ્યું કે, હોસ્ટેલમાં આશરે 2000 જેટલા છોકરા-છોકરીઓ અને 450 જેટલા લોકોનો સ્ટાફ રહે છે. બધા માટે જમવાનું એકસરખું જ બને છે તેમાંથી 80-100 બાળકોને જ આ તકલીફ થઈ છે છતાં અમે તેને ગંભીરતાથી જ લીધી છે અને તમામને જરૂરી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી છે. જે બાળકોને અસર થઈ છે તેમના વાલીઓને જાણ કરવામાં આવી છે અને જો તેઓ હાલ તેમના બાળકોને ઘરે લઈ જવા માટે પણ આવી રહ્યા છે તો અમે તેમને બાળક સોંપી રહ્યા છીએ.
બીજી તરફ હોસ્ટેલ વ્યવસ્થાપનનો બચાવ કરતા શિક્ષક ગૌરવ યાદવે કહ્યું કે, શહેરમાં ઠેર-ઠેર ગણપતિનું આગમન થયું છે અને ત્યાં પ્રસાદનું વિતરણ થયું છે. ઘણા બાળકોએ ત્યાં પ્રસાદ લીધો હતો તો એવું પણ બની શકે કે પ્રસાદ ખાઈને તેમની તબિયત બગડી હોય કારણ કે, જો હોસ્ટેલના ભોજનમાં કંઈ વાંધાજનક હોત તો તે ભોજન મેં અન્ય સ્ટાફ અને હોસ્ટેલના અન્ય તમામ બાળકોએ લીધું હતું. બધાને અસર ન થતા થોડા જ વિદ્યાર્થીઓની તબિયત કેમ બગડી?
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