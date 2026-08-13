મહીસાગરના લુણાવાડામાં શંકાસ્પદ ગિલેન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS)નો કેસ: માસૂમ બાળકનું મોત
લુણાવાડા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં દુર્લભ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર ગિલેન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS – Guillain-Barré Syndrome)નો શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યો છે.
Published : August 13, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 5:14 PM IST
મહીસાગર: મહીસાગર જિલ્લાના મુખ્ય મથક લુણાવાડામાં એક અત્યંત ચિંતાજનક અને ગંભીર સમાચાર સામે આવ્યા છે. લુણાવાડા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં દુર્લભ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર ગિલેન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS – Guillain-Barré Syndrome)નો શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યો છે. લુણાવાડાની જયશ્રી નગર સોસાયટી નજીક આવેલી ‘આદર્શ શાળા’ના માસૂમ બાળકો અને શિક્ષકો આ શંકાસ્પદ અને ખતરનાક બીમારીની ઝપેટમાં આવતાં સમગ્ર જિલ્લામાં ભારે અફરાતફરી અને ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.
ધોરણ ૩ના માસૂમ બાળકનું મોત
શંકાસ્પદ ગિલેન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS) જેવી ગંભીર બીમારીના કારણે આદર્શ શાળામાં ધોરણ ૩માં અભ્યાસ કરતા દેવરાજ મછાર નામના માસૂમ બાળકનું અકાળે કરૂણ મોત નીપજ્યું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી શાળાના બાળકોમાં આ રોગના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા હતા, છતાં લુણાવાડા આરોગ્ય વિભાગ અને નગરપાલિકાનું પ્રશાસન ઘોર નિદ્રામાં હોવાનો વાલીઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતા પાંચથી વધુ બાળકો અને કેટલાક શિક્ષકો પણ શંકાસ્પદ GBSનો ભોગ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેનાથી વાલીઓ પોતાના બાળકોના આરોગ્યને લઈને અત્યંત ચિંતિત બન્યા છે.
લુણાવાડામાં શંકાસ્પદ કેસ બાદ આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ: 5 બાળકોના સેમ્પલ ટેસ્ટ માટે અમદાવાદ મોકલાયા, સ્કૂલોમાં સઘન ચેકિંગ
મહીસાગર જિલ્લાના મુખ્ય આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ગત તા. 3 ઓગસ્ટના રોજ એક બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ચાલવામાં મુશ્કેલી અને શરીરમાં ભારે નબળાઈ જેવા લક્ષણો દેખાયા હતા. સ્થિતિ બગાડતા તા. 4 ઓગસ્ટના રોજ તેને લુણાવાડાની વિહાન હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું SpO2 માત્ર 88% નોંધાયું હતું. બાળકની નાજુક હાલતને જોતા તેને વધુ સારવાર માટે વડોદરાની કાશીબા હોસ્પિટલ ખાતે રીફર કરાયો હતો. પરંતુ, વડોદરા પહોંચતા પહેલા રસ્તામાં જ બાળકે દમ તોડી દીધો હતો. કાશીબા હોસ્પિટલ ખાતે ઈસીજી (ECG) ચેક કર્યા બાદ તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
બાળકમાં દેખાયેલા લક્ષણોના આધારે આ કેસને GBS/AFP (ગિલેન-બાર સિન્ડ્રોમ / એક્યુટ ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ) માટે શંકાસ્પદ માનવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા બાળકની કેસ હિસ્ટ્રી, રહેઠાણની વિગતો અને મેડિકલ રેકોર્ડ એકત્ર કરીને 'એક્શન ટેકન રિપોર્ટ' (ATR) રજૂ કરાયો છે.
આદર્શ સ્કૂલના 5 બાળકોમાં લક્ષણો મળતા લેબ ટેસ્ટિંગ શરૂ
બીજી તરફ, તા. 6 ઓગસ્ટના રોજ આરોગ્ય વિભાગની ટીમના નિયમિત સર્વે દરમિયાન લુણાવાડાની આદર્શ સ્કૂલમાં ઝાડા-ઉલટી, તાવ અને નબળાઈ જેવા લક્ષણો ધરાવતા ૫ બાળકો મળી આવ્યા હતા. તકેદારીના ભાગરૂપે આ બાળકોના 'સ્ટૂલ સેમ્પલ્સ' (Stool Samples) લઈને વધુ પરીક્ષણ અર્થે B.J. મેડિકલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટના બાદ RBSK (રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ) ની ટીમ દ્વારા આદર્શ સ્કૂલ ઉપરાંત બુરહાની સ્કૂલ, વેદાન્ત સ્કૂલ, બ્રાઈટ ડે સ્કૂલ અને સરદાર સ્કૂલના તમામ બાળકોનું તાત્કાલિક હેલ્થ ચેક-અપ કરવામાં આવ્યું હતું. રાહતની વાત એ છે કે અન્ય કોઈ બાળકમાં આવા લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી.
શું છે આ GBS રોગ અને તેની સારવાર?
ગિલેન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS) એ એક અત્યંત દુર્લભ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે, જેમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immune System) ભૂલથી પોતાના જ ચેતાતંત્ર (Nervous System) પર હુમલો કરી દે છે. આ બીમારીની સારવાર અત્યંત ખર્ચાળ હોય છે. આ રોગમાં વપરાતું એક ઇન્જેક્શન સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવાર માટે અતિ ખર્ચાળ સાબિત થાય છે.
નિષ્ણાત તબીબની અપીલ
સ્થાનિક નિષ્ણાત ડો. દીપ મહેતાએ નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે જો બાળકમાં કે ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિમાં હાથ-પગમાં નબળાઈ કે ખંજવાળ (ખાલી ચડવા) જેવા કોઈ પણ લક્ષણો દેખાય, તો વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક નિષ્ણાત તબીબનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. સમયસરની સારવાર જ દર્દીનો જીવ બચાવી શકે છે.
GBSના મુખ્ય લક્ષણો:
- હાથ અને પગની આંગળીઓમાં સતત ખંજવાળ કે સૂનપણ અનુભવાવું
- શરીરમાં અચાનક અતિશય નબળાઈ આવવી
- ચાલવા, બેસવા કે ઊભા રહેવામાં તકલીફ પડવી
- સ્નાયુઓ પરનું નિયંત્રણ ઘટી જવું અને લકવા (પેરાલિસિસ) જેવી સ્થિતિ સર્જાવી
- ગળામાં ખોરાક કે થૂંક ગળવામાં તકલીફ થવી અને શ્વાસ લેવામાં અસ્વસ્થતા અનુભવવી
હાલ આ ઘટનાને પગલે વાલીઓમાં ભારે રોષ છે અને લુણાવાડા નગરપાલિકા તેમજ મહિસાગર જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર વહેલી તકે સઘન સફાઈ અને તબીબી કામગીરી શરૂ કરે તેવી ઉગ્ર માંગ ઉઠી રહી છે.