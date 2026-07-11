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ખેડાના કઠલાલમાંથી ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યો, 4 વર્ષના બાળકમાં લક્ષણો જણાતા ગાંધીનગર ખસેડાયું

કઠલાલ તાલુકાના સીરાની મુવાડી ગામના 4 વર્ષના બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ખેડાના કઠલાલમાંથી ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યો
ખેડાના કઠલાલમાંથી ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 2:51 PM IST

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ખેડા: જીલ્લાના કઠલાલમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. કઠલાલ તાલુકાના સીરાની મુવાડી ગામના 4 વર્ષના બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

શંકાસ્પદ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગામમાં સર્વે અને પાઉડર છંટકાવ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

કઠલાલના સીરાની મુવાડી ગામના 4 વર્ષના બાળકમાં જણાયા શંકાસ્પદ લક્ષણો
કઠલાલના સીરાની મુવાડી ગામના 4 વર્ષના બાળકમાં જણાયા શંકાસ્પદ લક્ષણો (Etv Bharat Gujarat)

કઠલાલના સીરાની મુવાડી ગામના 4 વર્ષના બાળકને 9 તારીખે મોડી રાત્રે અચાનક ખેંચ આવતા સારવાર માટે ચરેડ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ જવાયો હતો.જ્યાંથી બાદમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. જ્યાં હાલ બાળક ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના ICUમાં સારવાર હેઠળ છે. ચાંદીપુરા વાયરસની શંકાના આધારે બાળકના સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

શંકાસ્પદ બાળકના ઘર તેમજ આસપાસમાં દવા-પાઉડરનો છંટકાવ કરાયો
શંકાસ્પદ બાળકના ઘર તેમજ આસપાસમાં દવા-પાઉડરનો છંટકાવ કરાયો (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ કઠલાલ પંથકમાંથી ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય વિભાગે તાબડતોબ બાળકના રહેણાંક વિસ્તારમાં મેલેથિયોન પાઉડરનો છંટકાવ શરૂ કર્યો છે અને આસપાસના ઘરોમાં સર્વેલન્સ હાથ ધર્યું છે.

ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય તંત્રની ટીમ દોડતી થઈ
ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય તંત્રની ટીમ દોડતી થઈ (Etv Bharat Gujarat)

તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડો.સૌરભ શાહે જણાવ્યું હતું કે, ચાંદીપુરા વાયરસનો એક શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યો છે.જેને હાલ ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ગામમાં સર્વે દરેક ઘરમાં ચેકિંગ અને પાઉડર છંટકાવ સહિતની સઘન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

SUSPECTED CASE OF CHANDIPURA
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ચાંદીપુરાનો શંકાસ્પદ કેસ
CHANDIPURA CASE

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