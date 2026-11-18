સુરેન્દ્રનગરના સુંશીયા ગામમાં કેનાલ આશીર્વાદ નહીં પણ અભિશાપ બની, જાણો ખેડૂતો માટે કેમ બની આફત ?
સુંશીયામાં કેનાલ બની અભિશાપ, ત્રણ વર્ષથી તૂટેલી કેનાલથી 500 વીઘાથી વધુ જમીન બેટમાં ફેરવાઈ, ખેડૂતોએ આંદોલનની ચેતવણી આપી.
Published : November 18, 2026 at 1:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના પાટડી તાલુકાના સુંશીયા ગામમાં જર્જરિત સૂસિયા માઇનોર કેનાલ નંબર-1 ખેડૂતો માટે આશીર્વાદને બદલે અભિશાપ બની છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કેનાલમાં પડેલું મોટું ગાબડું અને આગળના ભાગમાં થયેલું ભંગાણ આજદિન સુધી સમારવામાં આવ્યું નથી. પરિણામે કેનાલનું પાણી ખેતરોમાં ઘૂસી જતાં 500 વીઘાથી વધુ જમીન પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે અને ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થયું છે.
સુંશીયા ગામના ખેડૂતો માટે આ વર્ષની રવિ સિઝન ખૂબ જ મહત્ત્વની હતી. ખેડૂતોએ જીરું, વરિયાળી, ચણા અને અજમો સહિતના રોકડિયા પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું. સારા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને આ વર્ષે સારા પાકની આશા હતી. પરંતુ કેનાલના પાણીથી તેમની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે. કેનાલમાંથી સતત પાણી લીક થઈ ખેતરોમાં ભરાઈ રહ્યું છે. જ્યાં વાવેતર થયું હતું ત્યાં હવે ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયાં છે. બિયારણ સડી ગયું છે અને ઉગેલા છોડ પીળા પડી ગયા છે. મહેનત કરીને તૈયાર કરેલાં ખેતરો હવે તળાવ જેવાં દેખાય છે.
"છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કેનાલની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. અલગ-અલગ સ્થળોએ કેનાલ તૂટી રહી છે અને માઇનોર કેનાલમાં ભંગાણ પડવાથી ખેતરોમાં પાણી ફેલાઈ રહ્યું છે. તેનાથી જમીન અને વાવેતરને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ અંગે નર્મદા વિભાગમાં રજૂઆતો કરવા છતાં સમારકામ કે સફાઈની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી નથી. તેના કારણે ખેતી નિષ્ફળ જઈ રહી છે અને હાલમાં પણ 500 વીઘાથી વધુ જમીનમાં પાણી ભરાયું છે." - મંજુબેન, ખેડૂત
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, આ સમસ્યા નવી નથી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કેનાલમાં ગાબડું પડેલું છે. દર વર્ષે ખેડૂતો રજૂઆત કરે છે, અરજી આપે છે અને અધિકારીઓને ફોન કરે છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. કેનાલના આગળના ભાગમાં પણ ભંગાણ પડ્યું છે. માટી અને રેતી-કાંપથી કેનાલ બુરાઈ ગઈ હોવાથી પાણીનો પ્રવાહ અવરોધાય છે. પરિણામે એક તરફ આગળના ખેડૂતોને પાણી મળતું નથી, તો બીજી તરફ ગાબડામાંથી પાણી વેડફાઈને અન્ય ખેડૂતોનાં ખેતરોમાં ભરાય છે. આમ, કેનાલ બંને રીતે ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.
આ મામલે ખેડૂતોએ સુંશીયા માઇનોર કેનાલ નંબર-1ના સંબંધિત અધિકારીને ફોન કરીને જાણ કરી હતી. જોકે, ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે યોગ્ય જવાબ આપવાને બદલે અધિકારીએ તેમને જાતે સમારકામ કરવા અથવા અરજી આપવા કહ્યું હતું. “સમય મળશે તો આવીશું” એવો જવાબ આપીને વાત ટાળી દેવામાં આવી હતી. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ત્રણ વર્ષથી તેઓ આ જ જવાબ સાંભળી રહ્યા છે. તેમના મતે, તંત્રએ સમયસર સમારકામ કર્યું હોત તો આજે 500 વીઘા જમીન બરબાદ ન થઈ હોત.
“ખેડૂતોની રજૂઆત મળી છે, નર્મદા વિભાગને સૂચના આપી છે” — પી.કે. પરમાર, ધારાસભ્ય
પાટડીના ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોની રજૂઆત મળી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 200થી 300 વીઘા જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહ્યું છે અને કેનાલ ઓવરફ્લો થઈ રહી છે. આ સમસ્યા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી છે. ટૂંક સમયમાં નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવામાં આવશે અને કેનાલના સમારકામ માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
કેનાલોની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની છે. સમારકામ અને સફાઈની કામગીરી માત્ર કાગળ પર થતી હોવાનો આક્ષેપ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. કાગળ પર સફાઈ થઈ હોવાનું દર્શાવવામાં આવે છે અને ગ્રાન્ટ વપરાઈ ગઈ હોવાનું બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ સ્થળ પરની સ્થિતિ જોતાં કામ થયું ન હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે. ખેડૂતો તંત્રની કામગીરીથી કંટાળી ગયા છે અને તેમણે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
ખેડૂતોની માગ છે કે તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે, કેનાલનું ગાબડું પૂરવામાં આવે, તૂટેલા ભાગનું સમારકામ થાય અને કેનાલમાં ભરાયેલો કાંપ દૂર કરવામાં આવે. પાકને નુકસાન થયેલા ખેડૂતોને વળતર આપવાની પણ તેમની માગ છે. ખેડૂતોએ ચેતવણી આપી છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં સમારકામ શરૂ નહીં થાય તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે.
“જમીન બંજર બની રહી છે” — રાજેશભાઈ, ખેડૂત
ખેડૂત રાજેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નર્મદાની કેનાલ તૂટી રહી છે અને તેમાં ગાબડાં પડી રહ્યાં છે. તેમ છતાં તંત્ર સમારકામ કર્યા વગર પાણી છોડે છે, જેના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાય છે. જીરું, વરિયાળી, ઇસબગુલ, તુવેર, લીલા ચણા, શાકભાજી અને લીલા ચારા સહિતના પાકોને વ્યાપક નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
જમીનમાં પાણી ભરાવા અને ભેજ રહેવાને કારણે જમીન બંજર બની રહી છે. હાલમાં પણ આ વિસ્તારની નર્મદા કેનાલની સમસ્યાને કારણે એક હજારથી વધુ વીઘા જમીન ખેતી વગર બંજર પડી હોવાનું રાજેશભાઈએ જણાવ્યું હતું. તેમણે તંત્રને આ અંગે વિચારણા કરીને કેનાલનું સમારકામ હાથ ધરવાની માગ કરી છે.
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