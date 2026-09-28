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અમરેલીમાં કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતો ચિંતિત

દોઢ મહિનાના વરસાદી વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી બચેલા પાકમાંથી ઉત્પાદનની આશા બંધાઈ હતી, જે હવે રોગના ઉપદ્રવથી ધૂંધળી બની છે.

અમરેલીના ખેડૂતોની વધી ચિંતા
અમરેલીના ખેડૂતોની વધી ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 5:37 PM IST

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અમરેલી: જિલ્લામાં આ વર્ષે વરસાદની અનિયમિતતા અને લાંબા સમયના વરસાદી વિરામ બાદ હવે કપાસના ખેડૂતો સામે વધુ એક મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. દોઢ મહિના જેટલા લાંબા વરસાદી વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી બચેલા કપાસના પાકમાંથી ખેડૂતોને ઉત્પાદનની આશા બંધાઈ હતી, પરંતુ હવે બદલાયેલા અને ખરાબ હવામાનના કારણે કપાસના પાકમાં સૂસિયા નામના રોગનો ઉપદ્રવ જોવા મળતાં ખેડૂતોની આશા પર ફરી પાણી ફરી વળ્યું છે.

ખેતરોમાં બચેલા કપાસના છોડમાં રોગના કારણે પાન અને છોડ લાલ પડવા લાગ્યા છે અને કપાસના જીંડવા તથા ખુલેલો કપાસ પણ ખરવા લાગ્યો હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. પહેલેથી જ વરસાદના લાંબા વિરામ અને પ્રતિકૂળ હવામાનના કારણે કપાસના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે, ત્યારે હવે બચેલા પાકમાં પણ રોગચાળો ફેલાતાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.

કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતો ચિંતિત (Etv Bharat Gujarat)

દોઢ મહિના બાદ વરસાદથી બંધાઈ હતી આશા

અમરેલી જિલ્લામાં શરૂઆતના વરસાદ બાદ લાંબો વરસાદી વિરામ રહેતા અનેક વિસ્તારોમાં કપાસ સહિતના પાક પર તેની અસર જોવા મળી હતી. વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને દોઢ મહિના બાદ વરસાદ વરસતાં બચેલા પાકમાંથી થોડું ઉત્પાદન મળી રહેશે તેવી આશા બંધાઈ હતી. પરંતુ વરસાદ બાદ પાકમાં સુધારો થાય તે પહેલાં જ હવામાનમાં આવેલા ફેરફારથી કપાસમાં રોગનો ઉપદ્રવ જોવા મળતા ખેડૂતોની આ આશા પણ ધૂંધળી બની છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, વરસાદ મોડો પડતાં પહેલેથી જ પાકની વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદન પર અસર થઈ છે. હવે બચેલા પાકમાં પણ રોગ લાગતાં ખેતરમાં ઊભેલો કપાસ બચાવવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.

અમરેલીમાં કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતો ચિંતિત
અમરેલીમાં કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતો ચિંતિત (Etv Bharat Gujarat)

વીઘા દીઠ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ, હવે ઉતારો ઘટવાની ભીતિ

ખેડૂતોએ કપાસના પાક પાછળ વીઘા દીઠ આશરે રૂ. 7થી 8 હજાર જેટલો ખર્ચ માત્ર બિયારણ પાછળ કર્યો છે. આ ઉપરાંત દવા, ખાતર, મજૂરી, ખેડાણ સહિતના ખર્ચને ગણીએ તો ખેડૂતોનો કુલ ખર્ચ હજુ વધારે થયો છે. પાક સારો રહેશે અને ઉત્પાદન સારું મળશે તેવી આશાએ ખેડૂતોએ સતત ખર્ચ કર્યો હતો.

પરંતુ હવે પાકમાં રોગ અને કપાસ ખરવાની સમસ્યા સર્જાતા ખેડૂતોને પોતાના ખર્ચની રકમ પણ પરત મળશે કે નહીં તે અંગે ચિંતા સતાવી રહી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ જ્યાં સામાન્ય સ્થિતિમાં 10થી 15 મણ સુધીનો ઉતારો આવવાની આશા હતી, ત્યાં હવે કેટલાક ખેતરોમાં માત્ર 1થી 2 મણ જેટલો ઉતારો મળવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ
કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ (Etv Bharat Gujarat)

તૈયાર પાક પર પણ સંકટ

વરસાદની અછતથી બચેલો કપાસનો પાક ખેડૂતો માટે અંતિમ આશા સમાન હતો. પરંતુ હવે સૂસિયા રોગના ઉપદ્રવથી કપાસ લાલ પડીને ખરવા લાગતાં ખેડૂતોને બેવડો ફટકો પડ્યો છે. એક તરફ પાક ઉછેરવા પાછળ કરેલો ખર્ચ વધી ગયો છે અને બીજી તરફ ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતાએ ખેડૂતોની આર્થિક ગણતરી ખોરવી નાખી છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, વરસાદ લંબાવાથી પહેલેથી જ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું અને હવે પાકમાં રોગચાળો વકરતાં રહી રહીને નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેના કારણે અનેક ખેડૂતો માટે આ વર્ષની કપાસની ખેતી આર્થિક રીતે ભારે નુકસાનકારક સાબિત થવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે.

કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ
કપાસના પાકમાં સૂસિયા રોગનો ઉપદ્રવ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની સરકાર પાસે સહાયની માંગ

કપાસના પાકમાં થયેલા નુકસાનનું તાત્કાલિક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે, રોગગ્રસ્ત ખેતરોની સ્થિતિની તપાસ કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને યોગ્ય માર્ગદર્શન સાથે જરૂરી સહાય આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ ઉઠી રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ખેતી પાછળ કરેલો ખર્ચ, ઓછો થતો ઉતારો અને વધતું નુકસાન જોતા સરકાર દ્વારા નુકસાનીનો યોગ્ય સર્વે કરીને રાહત આપવામાં આવે તે જરૂરી છે.

કપાસનો ઉભો પાક સૂકાયો
કપાસનો ઉભો પાક સૂકાયો (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદની અનિયમિતતા બાદ બચેલા કપાસના પાકમાંથી ઉત્પાદન મેળવી આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની ખેડૂતોની આશા હવે રોગના ઉપદ્રવના કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે. ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો ફરી છીનવાઈ રહ્યો હોવાની સ્થિતિ સર્જાતા અમરેલી જિલ્લાના કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોની ચિંતા સતત વધી રહી છે.

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TAGGED:

COTTON CROP DAMAGE
COTTON DISEASE AMRELI
કપાસમાં સૂસિયા રોગ
અમરેલી ખેડૂત
SUSIYA DISEASE COTTON CROP AMRELI

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