ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સૂર્યકિરણ એર શોનું આયોજન: એશિયાની એક માત્ર એરોબેટીક ટીમ કરશે કરતબ
રવિવારે એર શોમાં ક્યાંથી ઉડીને આવશે વિમાન: 1996થી અસ્તિત્વમાં આવેલી એશિયાની એક માત્ર એરોબેટીક ટીમ કરશે કરતબ
Published : October 30, 2026 at 11:21 AM IST
ભાવનગરઃ ગુજરાતમાં ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સૂર્યકિરણ એર શોનું આયોજન થયું છે. શહેરમાં બોરતળાવ ખાતે એર શો યોજવાનો છે. એર શોમાં વિમાનો દ્વારા હવામાં કરતબ દર્શાવવામાં આવશે, તેમજ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ પણ બનાવવામાં આવશે. એશિયાની એક માત્ર એરોબેટીક ટીમ વિશે ભાવનગરીઓ વધુ નહીં જાણતા હોય, ત્યારે ETVએ તેના સ્કોર્ડન લીડર સાથે વાતચીત કરી હતી. ચાલો એર શો અને એરોબેટીક ટીમ વિશે થોડું જાણીએ.
કેન્દ્રિયમંત્રીની જાહેરાત બાદ તંત્રની તૈયારી
ભાવનગરમાં એર શોને લઈને કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મંત્રીની જાહેરાત બાદ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. ભાવનગરના બોરતળાવ ખાતે એર શોનું આયોજન કરાયું છે. આથી બોરતળાવ મંત્રીઓ અને સત્તાધીશો માટે બેસવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવનાર છે. મહાનગરપાલિકાના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે પહેલી નવેમ્બર રવિવારના રોજ આશરે એક લાખથી વધુ લોકો ઉમટવાની શક્યતાઓ દર્શાવી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ પ્રકારના પાસ પણ બનાવવામાં આવનાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
સૂર્યકિરણ એરોબિક ટીમ શું છે?
ભારતની એરફોર્સની સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ 1996માં અસ્તિત્વમાં આવી હતી. ત્યારે એર શો કરનાર આ સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમના સ્કોર્ડન લીડર શરદ ગોયલ સાથે ટેલીફોનીક વાતચીત થતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, આખા એશિયામાં એક માત્ર 9 જહાજોની આ એક ટીમ છે. આ એરોબેટિક ટીમ ભાવનગરના એર શોને લઈને વડોદરાથી ટેક ઓફ કરશે. જો કે સમય 10.30થી 11ની આસપાસનો રહી શકે છે. પરંતુ હાલમાં ચોક્કસ સમય ન કહી શકાય કારણ કે વેધર ઉપર આધાર છે.
સૂર્ય કિરણ એર શોમાં કેવા કર્તબ અને માહિતી
ટેલીફોનિક વાતચીતમાં સ્કોર્ડન લીડર શરદ ગોયલે વધુ જણાવ્યું હતું કે, એરોબેટીક ટીમની અંદર ક્વોલીફાય થયેલા પાયલોટ્સ હોય છે. તેવા પાયલોટ જેને 1000 કલાકથી વધારાની એક્સરસાઇઝ કરેલી હોય. ભાવનગરમાં એર શોને લઈને 15થી 18 જેટલા મુન ઓવર એટલે કે કરતબ જોવા મળી શકે છે. જો કે ભાવનગરમાં યોજાનાર એર શોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ હવામા બનાવવામાં આવનાર છે, તે 3,5 કે 9 પ્લેન મારફત થઈ શકે છે. સ્મોક દ્વારા કલરના ઝંડા બને છે. પ્લેન હોક એમ કે 132 દ્વારા એર શોના કરતબો કરવામાં આવે છે. સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમની અંદર કુલ 18 ઓફિસરોની ટીમ હોય છે. આ ટીમમાં 13 પાયલોટ હોય છે, ત્રણ એન્જિનિયરિંગ અધિકારી, એક કોમેન્ટ અધિકારી અને તબીબ અધિકારી હોય છે.
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