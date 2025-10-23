આવતીકાલે શુક્રવારે મહેસાણામાં ભારતીય વાયુસેનાનો એર શો, 'સૂર્ય કિરણ ટીમ' બતાવશે આકાશી કરતબ
24 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ મહેસાણાના આકાશમાં 'સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ' (SKAT)ના અદ્ભુત આકાશી કરતબો જોવા મળશે.
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતનું પાટનગર મહેસાણા 24 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ ઇતિહાસ રચવા માટે સજ્જ છે, કારણ કે ભારતીય વાયુસેનાની ગૌરવશાળી 'સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ' (SKAT) અહીં સૌ પ્રથમવાર પોતાનો અદ્ભુત એર શો પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છે. મહેસાણા એરોડ્રામ ખાતે સવારે 9 કલાકથી આકાશમાં શૌર્ય અને કૌશલ્યનો દિલધડક રોમાંચક નજારો જોવા મળશે, જેના માટે માત્ર શહેર જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છવાયો છે.
પ્રેક્ટિસ શોએ જમાવ્યું હતું આકર્ષણ
એર શોના એક દિવસ પહેલા, 'સૂર્યકિરણ' ટીમે મહેસાણાના આકાશમાં પ્રેક્ટિસ કરીને વાતાવરણમાં રોમાંચ ભરી દીધો હતો. ભારતીય વાયુસેનાના હોક Mk132 વિમાનોએ આકાશમાં કરેલા દિલધડક સ્ટંટ્સ અને એરોબેટિક્સ જોઈને ઉપસ્થિત લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. પાયલટોએ જે સંકલન અને કૌશલ્યનો પરિચય આપ્યો, તે ખરેખર દેશના ગૌરવને વધારનારો હતો. આ પ્રેક્ટિસને કારણે મુખ્ય શો માટેની ઉત્સુકતા ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે.
ભારતની શક્તિનું પ્રતીક 'સૂર્યકિરણ':
'સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ' 1996માં રચાઈ હતી અને તે એશિયાની એકમાત્ર નવ વિમાનોની એરોબેટિક ટીમ છે. ટીમનું સૂત્ર 'સર્વદા સર્વોત્તમ' છે, જે તેમની ચોકસાઈ, શ્રેષ્ઠતા અને શિસ્તનું પ્રતીક છે. આ ટીમ ભારતમાં 700થી વધુ પ્રદર્શન કરી ચૂકી છે, સાથે સાથે ચીન, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, થાઇલેન્ડ, સિંગાપોર અને UAE સહિત અનેક દેશોમાં પણ ભારતની શૌર્ય ગાથાને રજૂ કરી છે. મહેસાણામાં યોજાનારો આ શો માત્ર એક મનોરંજન નથી, પરંતુ યુવાનો અને દેશવાસીઓમાં ભારતીય વાયુસેના પ્રત્યે આકર્ષણ અને રાષ્ટ્રભક્તિની ભાવના પ્રજ્વલિત કરવાનો એક પ્રયાસ છે.
એર શોની વિશેષતા
આ મુખ્ય શોમાં 'સૂર્યકિરણ' ટીમના બહાદુર પાયલટ્સ ભારતમાં બનેલા નવ હોક Mk132 વિમાનોને ઉડાવશે, જે વિમાનો વચ્ચે ૫ મીટરથી ઓછા અંતરે રહીને આકર્ષક સ્ટંટ કરશે. દર્શકોને લૂપ્સ, રોલ્સ, હેડ-ઓન ક્રોસ, બઝ અને ઇન્વર્ટેડ ફોર્મેશન જેવા અનેક દિલધડક કરતબો જોવા મળશે. આ પ્રદર્શનમાં વિમાનોની ઝડપ અને પાયલટ્સની અદભૂત કુશળતાનો સમન્વય જોવા મળશે, જે દર્શકોને શ્વાસ રોકી દેવા મજબૂર કરશે.
એર શોનો ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ
મહેસાણા એરોડ્રામ ખાતે આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં આવનારા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા, વાહનવ્યવહાર અને બેઠક વ્યવસ્થાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય વાયુસેનાના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક નેતાઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.
મહેસાણાનું આકાશ શૌર્યના રંગોથી રંગાશે, અને દરેક મહેસાણીવાસી માટે આ ક્ષણ ગૌરવપૂર્ણ બની રહેશે. શહેરીજનોને અપીલ છે કે તેઓ સમયસર એરોડ્રામ ખાતે પહોંચીને આ અદ્ભુત અને ઐતિહાસિક નજારાના સાક્ષી બને.
સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ (SKAT) વિશે જાણવા જેવું
- સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ પુરી નામ સુર્ય કિરણ એરોબેટિક ટીમ છે
- સૂર્યકિરણ ટીમ ભારતીય વાયુસેના (Indian Air Force - IAF)ની પ્રખ્યાત એરોબેટિક (હવાઈ કરતબ) પ્રદર્શન ટીમ છે.
- સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમની રચના વર્ષ 1996માં કરવામાં આવી હતી.
- SKAT એશિયાની એકમાત્ર 9-વિમાનોની એરોબેટિક ટીમ છે અને વિશ્વની કેટલીક શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી ટીમો પૈકીની એક ગણાય છે.
- SKATનું સૂત્ર છે "સર્વદા સર્વોત્તમ" (Sadaiva Sarvōttama), જેનો અર્થ થાય છે "હંમેશા શ્રેષ્ઠ".
- ટીમ નવ હૉક Mk132 વિમાનો ઉડાડે છે, જે ભારતમાં ઉત્પાદિત અને લાઇસન્સ પ્રાપ્ત છે. આ વિમાનો તેજસ્વી નારંગી અને સફેદ રંગના હોય છે.
- ટીમ ચોકસાઈ, શ્રેષ્ઠતા અને શિસ્તનું પ્રતીક છે. પાઇલોટ્સ વિમાનો વચ્ચે ૫ મીટરથી પણ ઓછું અંતર જાળવીને દિલધડક કરતબ કરે છે.
- તેઓ લૂપ્સ (Loops), રોલ્સ (Rolls), હેડ-ઓન ક્રોસ (Head-on Cross), બઝ (Buzz), અને ઉલટી ઉડાન (Inverted Formations) જેવા રોમાંચક દાવપેચનું પ્રદર્શન કરે છે.
- SKATનો લોકપ્રિય દાવપેચ "DNA મનુવર" છે, જેમાં પાંચ વિમાનો આકાશમાં DNA માળખા જેવો આકર્ષક હેલિક્સ આકાર બનાવે છે.
- ટીમે ભારતમાં 700થી વધુ પ્રદર્શનો કર્યા છે અને ચીન, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, થાઇલેન્ડ, સિંગાપોર અને UAE સહિત અનેક દેશોમાં પણ પોતાની કુશળતા દર્શાવી છે.
- સૂર્યકિરણ ટીમ ગુજરાતમાં પણ સમયાંતરે એર શોનું આયોજન કરે છે, જેમાં વડોદરા, જામનગર, નલિયા, ભુજ (કચ્છનું સફેદ રણ), મહેસાણા અને અમદાવાદ સામેલ છે.