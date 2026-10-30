ભાવનગરમાં આવતીકાલે સૂર્યકિરણ ટીમનો ભવ્ય એર શો: આકાશમાં દિલધડક કરતબ બતાવશે એરફોર્સના પાઇલટ્સ
આજના યુવાનો વાયુસેના અને સશસ્ત્ર દળોમાં જોડાય, દેશની સેવા કરે અને પોતાની કારકિર્દી આ ક્ષેત્રમાં બનાવે તેવો ટીમનો પ્રયાસ છે
Published : October 30, 2026 at 10:52 PM IST
વડોદરા: ભારતીય વાયુસેનાની પ્રતિષ્ઠિત સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ આવતીકાલે ભાવનગરમાં ભવ્ય એર શો રજૂ કરશે. આ એર શોમાં વાયુસેનાના કુશળ પાઇલટ્સ પોતાના એરક્રાફ્ટ દ્વારા આકાશમાં અદભુત ફોર્મેશન અને દિલધડક કરતબ બતાવશે. આ નિમિત્તે વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે સ્ક્વોડ્રન લીડર દીવાંકર શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. તેમણે એર શોના મહત્વ, પાઇલટ્સની તાલીમ, જોખમી કરતબો અને યુવાનોને ભારતીય વાયુસેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવાના હેતુ અંગે વાત કરી હતી.
સ્ક્વોડ્રન લીડર દીવાંકર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, એર શો તેમના માટે ગર્વની બાબત છે. સૂર્યકિરણ ટીમના પ્રદર્શન પાછળનો એક મુખ્ય હેતુ દેશના યુવાનોને ભારતીય વાયુસેના સાથે જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવાનો છે. આજના યુવાનો વાયુસેના અને સશસ્ત્ર દળોમાં જોડાય, દેશની સેવા કરે અને પોતાની કારકિર્દી આ ક્ષેત્રમાં બનાવે તેવો ટીમનો પ્રયાસ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સૂર્યકિરણ ટીમ એશિયાની એકમાત્ર એરોબેટિક ટીમ છે. આ ટીમ અત્યાર સુધીમાં 850થી વધુ એરોબેટિક ડિસ્પ્લે રજૂ કરી ચૂકી છે. દેશ-વિદેશમાં વિવિધ એર શો અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં ભારતીય વાયુસેનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી આ ટીમને ભારતીય વાયુસેનાની 'એમ્બેસેડર' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
સૂર્યકિરણ ટીમના હવાઈ કરતબો સામાન્ય ઉડાનથી તદ્દન અલગ અને અત્યંત પડકારજનક હોય છે. પાઇલટ્સ પોતાના જેટ એરક્રાફ્ટને ખૂબ જ ચોકસાઈ સાથે નિયંત્રિત કરીને વિવિધ ફોર્મેશન બનાવે છે. સ્ક્વોડ્રન લીડર દીવાંકર શર્માના જણાવ્યા મુજબ, કેટલાક કરતબ દરમિયાન બે જેટ એરક્રાફ્ટ વચ્ચેનું અંતર માત્ર પાંચ મીટર જેટલું હોય છે. આટલા ઓછા અંતરે વિમાનોને ઉડાડવા માટે અસાધારણ એકાગ્રતા, તાલીમ, શારીરિક ક્ષમતા અને માનસિક મજબૂતી જરૂરી બને છે.
આવા એરોબેટિક પ્રદર્શન માટે પાઇલટ્સની શારીરિક અને માનસિક ક્ષમતાની કસોટી થાય છે. દરેક પાઇલટને લાંબી અને સઘન તાલીમમાંથી પસાર થવું પડે છે. દરેક હવાઈ કરતબ પહેલાં ઝીણવટભર્યું આયોજન કરવામાં આવે છે. આકાશમાં ચોક્કસ અંતર જાળવવું, યોગ્ય સમયે ફોર્મેશન બદલવું અને દરેક પાઇલટ વચ્ચે સંપૂર્ણ સંકલન રાખવું અત્યંત જરૂરી હોય છે. પાઇલટ્સ વચ્ચેનો પરસ્પર વિશ્વાસ અને ગ્રાઉન્ડ પરની ટેકનિકલ ટીમની કામગીરી પણ સફળ પ્રદર્શન માટે એટલી જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમનું નેતૃત્વ ગ્રુપ કેપ્ટન અજય દશરથી કરી રહ્યા છે. વિંગ કમાન્ડર તેજેશ્વર સિંહ ફ્લાઇટ કમાન્ડર તરીકે જવાબદારી સંભાળે છે, જ્યારે વિંગ કમાન્ડર અભિમન્યુ ત્યાગી સિનિયર એન્જિનિયરિંગ ઓફિસર તરીકે એરક્રાફ્ટની જાળવણી અને ટેકનિકલ ટીમનું નેતૃત્વ કરે છે. ટીમમાં કુલ 18 અધિકારીઓ છે, જેમાં 13 પાઇલટ્સ, ત્રણ એન્જિનિયરિંગ ઓફિસર, એક કોમેન્ટેટર અને એક મેડિકલ ઓફિસરનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત આશરે 180 ટેકનિકલ કર્મચારીઓ ટીમને સહયોગ આપે છે. એરક્રાફ્ટની સર્વિસેબિલિટી અને ટેકનિકલ તૈયારી જાળવવાની જવાબદારી આ કર્મચારીઓ સંભાળે છે.
સૂર્યકિરણ ટીમના પ્રદર્શન પાછળ પાઇલટ્સની કુશળતા ઉપરાંત ટેકનિકલ સ્ટાફની સતત મહેનત પણ રહેલી છે. દરેક એર શો પહેલાં એરક્રાફ્ટની તૈયારી, ટેકનિકલ ચકાસણી અને પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ તમામ પ્રક્રિયાના સંકલનથી જ આકાશમાં અદભુત ફોર્મેશન અને દિલધડક કરતબો રજૂ થઈ શકે છે.
સ્ક્વોડ્રન લીડર દીવાંકર શર્માએ ખાસ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, યુવાનોને ભારતીય વાયુસેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવાનું પણ આ પ્રકારના એર શો પાછળનું મહત્ત્વનું કારણ છે. સૂર્યકિરણ ટીમના પ્રદર્શન દ્વારા યુવાનોમાં વાયુસેના પ્રત્યે આકર્ષણ વધે અને તેઓ દેશસેવા માટે આગળ આવે તેવી આશા છે.
ભાવનગરમાં આવતીકાલે યોજાનારો સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમનો એર શો લોકો માટે રોમાંચક અનુભવ બની રહેશે. 850થી વધુ હવાઈ પ્રદર્શનનો અનુભવ ધરાવતી આ ટીમ પોતાની અદભુત ફોર્મેશન અને દિલધડક કરતબો દ્વારા ભારતીય વાયુસેનાનું કૌશલ્ય રજૂ કરશે. વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે સ્ક્વોડ્રન લીડર દીવાંકર શર્મા સાથેની વાતચીતમાં પણ સ્પષ્ટ થયું કે આ એર શોનો હેતુ માત્ર મનોરંજન નહીં, પરંતુ દેશના યુવાનોને ભારતીય વાયુસેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવાનો પણ છે.
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