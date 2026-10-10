VIDEO / આસો નવરાત્રિ પહેલાં પાવાગઢમાં માઈભક્તોનું ઘોડાપૂર, વહેલી સવારથી ઉમટ્યા શ્રદ્ધાળુઓ
પંચમહાલ જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢમાં માઈભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.
Published : October 10, 2026 at 11:36 AM IST
પાવાગઢ: આસો નવરાત્રિની શરૂઆત પહેલાં પંચમહાલ જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢમાં માઈભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારથી જ મહાકાળી માતાનાં દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા. ગુજરાત ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પાવાગઢ પહોંચ્યા છે. નવરાત્રિની સ્થાપના પહેલાં ઘરે પ્રગટાવવા માટે ભક્તો માતાજીની અખંડ જ્યોત લઈ જઈ રહ્યા છે.
નવરાત્રિ પહેલાં જોવા મળતી વિશેષ પરંપરામાં માતાજીની અખંડ જ્યોત લઈ જવાનું પણ મહત્ત્વ છે. નવરાત્રિની સ્થાપના સમયે ઘરે અખંડ જ્યોત પ્રગટાવવા માટે અનેક ભક્તો પાવાગઢથી જ્યોત લઈને પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ ધાર્મિક પરંપરાને નિભાવવા માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં અહીં પહોંચે છે. શ્રદ્ધાળુઓ માટે માતાજીની જ્યોત લઈ જવી એ માત્ર ધાર્મિક વિધિ જ નહીં, પરંતુ આસ્થા અને ભક્તિ સાથે જોડાયેલી પરંપરા પણ છે.
મંદિર પરિસરમાં સતત સંભળાતા ‘જય માતાજી’ના નાદથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું છે. દર્શન માટે આવેલા ભક્તોમાં નવરાત્રિના આગમનનો ઉત્સાહ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. માતાજીનાં દર્શન, પ્રાર્થના અને અખંડ જ્યોત લઈ જવાની પરંપરા સાથે પાવાગઢ ધામમાં ધાર્મિક ચહલપહલ વધી છે.
આસો નવરાત્રિ દરમિયાન માતાજીની આરાધના અને સ્થાપનાનું વિશેષ મહત્ત્વ હોવાથી અનેક પરિવારો નવરાત્રિની શરૂઆત પહેલાં જ જરૂરી ધાર્મિક તૈયારીઓ કરે છે. આ જ પરંપરાના ભાગરૂપે પાવાગઢમાં ભક્તોની મોટી હાજરી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા માઈભક્તોની ઉપસ્થિતિ પાવાગઢની ધાર્મિક મહત્તા અને લોકોની અતૂટ શ્રદ્ધાને દર્શાવે છે.
આસો નવરાત્રિ પહેલાં પાવાગઢમાં ઉમટેલા માઈભક્તોથી મહાકાળી માતાના ધામમાં ભક્તિનો માહોલ છવાયો છે. માતાજીનાં દર્શન સાથે અખંડ જ્યોત લઈ જવાની વર્ષો જૂની પરંપરા નિભાવવા ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા છે. ‘જય માતાજી’ના નાદ વચ્ચે પાવાગઢ ધામમાં નવરાત્રિના આગમનનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
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