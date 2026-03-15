સુરેન્દ્રનગરના પાટડીમાં 60 વર્ષના વૃદ્ધે 14 વર્ષની સગીરા પર અનેકવાર દુષ્કર્મ આચરીને ગર્ભવતી બનાવી
સગીરાએ બાળકને જન્મ આપતા દુષ્કર્મની સમગ્ર ઘટના સામે આવી હતી. જે બાદ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : March 15, 2026 at 10:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાથી નજીકમાં આવેલા જરવલા ગામે સગીરાને ગર્ભવતી બનાવવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જરવલા ગામે રહેતા સદુળ ભરવાડે તેને ઘરે આવતી 14 વર્ષની સગીરા પર દાનત બગાડીને તેને હવસનો શિકાર બનાવી હતી. સગીરાએ બાળકને જન્મ આપતા દુષ્કર્મની સમગ્ર ઘટના સામે આવી હતી. જે બાદ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
વિગતો મુજબ, જરવલા ગામે રહેતા 60 વર્ષના સદુળ ભરવાડે તેના ઘરે કામ કરવા આવતી 14 વર્ષની સગીર વયની દીકરીને લલચાવી ફોસલાવી અને તેના ઉપર વારંવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. જેને લઈને 14 વર્ષની સગીર વયની દીકરીને ગર્ભ રહી ગયો હતો અને અચાનક પેટમાં તેને દુખાવો ઉપાડતા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી અને ત્યાં તેના દ્વારા બાળકને જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. જેમાં તેને પુત્રને જન્મ આપતા સમગ્ર ઘટના ઉજાગર થઈ છે.
ત્યારબાદ માતા-પિતા અને તેનો પરિવાર પણ આ સમગ્ર ઘટના મુદ્દે ચોંકી ઉઠ્યો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી જઈ અને ત્યારબાદ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી
તપાસમાં ભોગ બનનાર સગીર વયની દીકરીએ પોલીસને જણાવ્યું કે, તે જ્યાં કામ કરતી હતી તે સાદુળ ભરવાડ દ્વારા વારંવાર તેના ઉપર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવતો હતો અને ત્યારબાદ આ સમગ્ર ઘટના બની હોય તે પ્રકારનો ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી. આ મુદ્દે ડોક્ટર દ્વારા પણ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવતા અંતે નરાધમ 60 વર્ષીય સાદુળ ભરવાડની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આ અંગે તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને ભોગ બનનાર સગીર વયની યુવતીને ન્યાય મળે તે પ્રકારના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. હાલના તબક્કામાં ભોગ બનનાર યુવતીએ બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તેના પરિવારને સોંપવામાં આવી છે. માત્ર 14 વર્ષની સગીરવયની બાળકી દ્વારા પુત્રને જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે તેનું અને તેના જન્મેલા બાળકને ભરણપોષણ થઈ શકે તે દિશામાં કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી છે.
ભોગ બનાર 14 વર્ષીય યુવતીને ન્યાય મળે તે દિશામાં કાર્યવાહી નરાધમ આરોપીને ઝડપી લઈ કરાવામાં આવ્યું કાયદાનું ભાન - બી.સી.છાત્રાલિયા પી.આઈ પાટડી પોલીસ મથક
પાટડી પોલીસ મથકના પી.આઈ બી.સી.છત્રાલીયા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું કે, ભોગ બનનાર પીડીતાને ન્યાય મળે તે દિશામાં કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ભોગ બનનાર પીડીતાને ન્યાય મળે તે માટે નરાધમનું રીકન્ટ્રક્શન પણ કરવામાં આવ્યું છે. તેના મકાનમાં જ 14 વર્ષની યુવતી કામ કરવા જતી હતી અને તેનો ફાયદો ઉઠાવી વારંવાર દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવતું હતું અને અંતે અચાનક પેટમાં દુખાવો ઉપાડતા તેના પરિવારજનો હોસ્પિટલે લઈ ગયા અને ત્યાં તેને બાળકમાં પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. ત્યારે તેના બાળકનું અને તેનું ભરણપોષણ થઈ શકે તેવી કલમો લગાવી આગળની તપાસ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
