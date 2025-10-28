ઝિંઝુવાડાના રણમાં ફસાયેલા 70થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓનું રેસ્ક્યૂ, અચાનક વરસાદથી રણમાં કાદવ થતા ગાડીઓ ફસાઈ
વાછરડા દાદાના દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓ વાહન લઈને જતા હતા. દરમિયાન ઝિંઝુવાડાના રણ વિસ્તારમાં વરસાદથી બનેલા કાદવમાં વાહનોના ટાયર ફસાઈ ગયા હતા.
Published : October 28, 2025 at 9:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઝિંઝુવાડાના રણ વિસ્તારમાં થયેલા અચાનક વરસાદના કારણે રણમાં કાદવ કિચડ જામી ગયો હતો. જેના કારણે વાછરડા દાદાના દર્શન માટે જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓના વાહનો રણમાં ફસાઈ ગયા હતા. કાદવમાં મીની બસ સહિત 10 જેટલી ગાડીઓ સાથે મુસાફરો ફસાયા હતા. ત્યારે રણના રસ્તામાં વાહનો ફસાઈ જતા આગળ-પાછળ જવાની કોઈ સુવિધા ન રહી. એવામાં ગામના સ્વયંસેવકોએ ટ્રેક્ટર દ્વારા તમામનું રેસ્ક્યૂ કર્યું હતું.
વિગતો મુજબ, વાછરડા દાદાના દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓ વાહન લઈને જતા હતા. દરમિયાન ઝિંઝુવાડાના રણ વિસ્તારમાં વરસાદથી બનેલા કાદવમાં વાહનોના ટાયર ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ ઝિંઝુવાડા ગામના યુવા સરપંચ હરિભા ઝાલા અને વાછરા દાદાની જગ્યા સંભાળતા બીજુભા ઝાલા સહિતના સ્વયંસેવકોની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ટ્રેક્ટરો અને સ્થાનિક સાધનોની મદદથી આખી રાત ચાલેલા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનમાં એક પછી એક વાહનોને બહાર કાઢીને લોકોની સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બચાવ કામગીરી દરમ્યાન વૃદ્ધ મહિલાઓ, નાના બાળકો અને અન્ય લોકોને સૌપ્રથમ પ્રાથમિકતા આપીને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા.
પરિસ્થિતિ ગંભીર હોવા છતાં સ્વયંસેવકો અને ગ્રામજનોની બહાદુરી અને સેવાભાવને કારણે કોઈ જાનહાનિ કે મોટી દુર્ઘટના બની નહોતી. રાત્રિ દરમિયાન ઠંડીમાં ફસાયેલા શ્રદ્ધાળુઓ માટે એ જ સમયે ઝિંઝુવાડા રાજેશ્વરી માતાજીના મંદિરે ભોજન અને રાહતરૂપે રાત્રિના રોકાણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી જેનાથી લોકોના ચહેરા પર રાહત જોવા મળી.
તાલુકા પ્રબંધનને જાણ કરતાં સવારે અધિકારીઓ દ્વારા પણ સમગ્ર પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરાયું હતું. આ ઘટના બાદ સ્થાનિક સ્તરે રણ વિસ્તારમાં આવતા યાત્રાળુઓને વાહનવ્યવહાર અંગે તકેદારી રાખવા અને અંધારામાં રણમાં ન જવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક યુવાનોના ઝડપી પ્રતિભાવ અને માનવસેવાના જુસ્સાથી થયેલ આ સફળ બચાવ ઓપરેશન “જનસેવા – જનરક્ષા”નું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.
સરપંચ હરીષચંદ્રસિંહ ભીખુભા તેમજ વાછરડા દાદાની જગ્યા સંભાળતા જાલમસિંહ રણધીરસિંહ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, અમારી સાથે બીપીન સિંહ, સરવણસિંહ, અને ઠાકોર સમાજના દીકરાઓ પણ સહભાગી બનીને રાત્રિના સમયમાં 10 ગાડીઓ બહાર કાઢવા સાથે રહીને ભારે મહેનત કરી હતી. અને લોકોને જમવા માટેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. જ્યાં વસરાજપુરા ગામમાં વસરાજ દાદાનું મંદિર આવેલું છે. ત્યાં બધે જ પ્રકારની સગવડ કરવામાં આવી હતી. જેટલા પણ લોકો આવે ત્યાં આશરો આપવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: