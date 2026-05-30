સુરેન્દ્રનગર: 4 દિવસથી ગુમ યુવકનો તળાવમાંથી મૃતદેહ મળ્યો, પરિવારનો 15 લોકો સામે બ્લેકમેલ કરી પૈસા પડાવતા હોવાનો આરોપ
મૃતક યુવક રમેશભાઈને બદનામ કરવાના ઇરાદે તેમની પાસેથી રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હતા અને તેમને ધમકી આપવામાં આવતી હોય તે પ્રકારનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : May 30, 2026 at 11:03 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના મુળી તાલુકાના દાણાવાળા ગામના રહેવાસી રમેશભાઈ પારગીનો મૃતદેહ સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાના ખોડુ ગામે આવેલા તળાવમાંથી મળ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી તે ઘરેથી ગુમ હતા ત્યારે આ અંગે પરિવારજનો દ્વારા મુળી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવી હતી. ખોડુ ગામના આવેલા તળાવમાંથી યુવકની લાશ મળી હોય તે પ્રકારની વિગતો પોલીસ વિભાગને આપવામાં આવી હતી ત્યારે પાણીમાંથી લાશ બહાર કાઢી અને તેની તપાસ કરવામાં આવતા રમેશ પારઘી નામના યુવકની લાશ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ અંગે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા લાશને બહાર કાઢી અને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી.
આ અંગે પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે રમેશ પારઘી નામના યુવકની હત્યા કરવામાં આવી છે અને આ અંગે જે સમયે તે ઘરેથી ગુમ થયા તે દરમિયાન સગા સંબંધીઓના વોટ્સએપ ઉપર મેસેજ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં સુસાઇટ નોટ પણ લખવામાં આવી હતી. અને આ સુસાઇડ નોટમાં 15 લોકોના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે પરિવારજનો દ્વારા તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ પોલીસ વિભાગને આપવામાં આવ્યા હતા અને વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપો પણ પોલીસને આપવામાં આવી હતી. જેમાં સામેના પક્ષકારો, ભોગ બનનાર અને મૃતકને ધમકીઓ આપતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
મૃતક યુવક રમેશભાઈને બદનામ કરવાના ઇરાદે તેમની પાસેથી રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હતા અને તેમને ધમકી આપવામાં આવતી હોય તે પ્રકારનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે અને બ્લેકમેલ કરીને વારંવાર રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હોવાથી ભોગ બનનાર યુવકે કંટાળીને 15 લોકોના નામની સુસાઇડ નોટ લખી અને ત્યારબાદ ઘરેથી નીકળી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોહવાઈ ગયેલી હાલતમાં તેમની લાશ મળી આવી હોવાના કારણે રાજકોટ ફોરેન્સિક પીએમ માટે ખસેડવામાં આવી હતી. પરંતુ પરિવારજનોને ન્યાય ન મળ્યો હોય અને સુસાઇડ નોટમાં નામ લખેલા લોકોની ધરપકડ કરવામાં ન આવી હોવા મુદ્દે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.
પરિવારજનો દ્વારા લાશને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવી અને મૂકી દેવામાં આવી હતી. અને જ્યાં સુધી સુસાઇડ નોટમાં નામ લખવામાં આવ્યા છે તેમની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી લાશનો સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે તેવી ચીમકી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ સમાજના અગ્રણીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ન્યાય અંગેની પરિવારજનોને ખાતરી આપવામાં આવ્યા બાદ મૃતદેહને ભારે જહેમત બાદ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર હોબાળો પણ મચી ગયો હતો.
સુસાઇટ નોટમાં 15 લોકોના નામો જેમાં 5 પોલીસકર્મીઓ
સુસાઇડ નોટમાં કુલ 15 લોકોના ત્રાસથી ઘર છોડ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાંચ પોલીસ કર્મચારીઓના પણ નામો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ નામોમાં જેરામભાઈ દલપતભાઈ સિંધવ, દેવજીભાઈ કાળાભાઈ ઝાલા, સુરેશભાઈ જેરામભાઈ સિંધવ, કાનાભાઈ ઝાલા, ભીખાભાઈ સિંધવ, લાલજીભાઈ ઝાલા, ગણપતભાઈ સિંધવ, પીન્ટુભાઇ ઝાલા, જેરામભાઈ સાથે રહેલો અજાણ્યો ઈસમ તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓમાં રામપરા બીટમાં ફરજ બજાવી રહેલા કરસનભાઈ રબારી, રાણીપાટ રામપરા બીટમાં ફરજ બજાવી રહેલા વૈભવભાઈ રબારી, તેમજ હરદીપસિંહ ઝાલા, દેવજીભાઈ અને વિનોદભાઈ એમ 15 વ્યક્તિઓના કારણે આપઘાત કર્યા હોવાનો ઉલ્લેખ સુસાઇડ નોટમાં કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પરિવારજનોએ આક્ષેપ મૂક્યો છે કે તેમની હત્યા કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે ફોરેન્સિક રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
35 વર્ષે યુવકે 15 લોકોના ત્રાસથી ઘર છોડ્યું, 2 બાળકો નોંધારા બની ગયા - વસંતબેન, ભોગ બનારના બેન
મૃતક રમેશભાઈની બહેને જણાવ્યું હતું કે, અલગ-અલગ ઈસમો સતત તેમને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા. તેમની પાસેથી રૂપિયા પડાવી લેતા હતા. બ્લેકમેલ કરવાના નામે રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હતા અને છેવટે રૂપિયા ન હોવાના કારણે 15 લોકોના સુસાઇડ નોટ લખી અને મારા ભાઈ દ્વારા આત્મહત્યા કરી લેવામાં આવી છે. ન્યાય માટે અમે પોલીસ વિભાગ પાસે માંગણી મૂકી છીએ. મારા ભાઈ દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવ્યા બાદ તેના બે સંતાનો નોંધારા બની ગયા છે. તેમની સામે પોલીસ જોવે અને 15 ઇસમો વિરુદ્ધ કડક પગલાં ભરે તેવી માંગ છે.
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે ASP વૈદિકા બિહાની પણ સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયા હતા અને સમગ્ર મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. પરિવારજનોની માંગ મુજબ 15 જેટલા લોકોના સુસાઇડ નોટમાં નામ છે તેમની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવા અંગેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે, તેમની ધરપકડ કરવા અંગેની ખાતરી આપવામાં આવતા મૃતદેહને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે.
હાલ 15 લોકો સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને ગુનો દાખલ કરવા અંગેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે: ASP, વૈદિકા બિહાની
આ અંગે ASP વૈદિકા બિહાનીએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું છે કે, તપાસ ચાલી રહી છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સ્થાનિક ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે અને 15 જેટલા ઇસમોને ઝડપી પાડવા અંગેની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ ચાર જેટલા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: