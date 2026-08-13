સુરેન્દ્રનગરના દસાડાના યુવકે લોકકલાકાર જીગ્નેશ કવિરાજ સામે કાર્યવાહી કરવા પોલીસ વડાને લેખિત ફરિયાદ કરી
તાજેતરમાં જીગ્નેશ કવિરાજ દ્વારા એક ગીત લૉન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું જેની સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
Published : August 13, 2026 at 10:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: દસાડા તાલુકાના યુવક દ્વારા જીગ્નેશ કવિરાજ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડાને લેખિત અરજી આપવામાં આવી છે. આ અરજીમાં તાજેતરમાં જીગ્નેશ કવિરાજ દ્વારા એક ગીત લૉન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું જેની સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. 'તું ના પીવે તો મારી ભાભી ના હમ' ગીતમાં જે વિડીયોગ્રાફી દેખાડવામાં આવી છે તેમાં કલાકારો દ્વારા જાહેરમાં દારૂની બોટલો અને દારૂનું સેવન કરતાં દ્રશ્ય દેખાડવામાં આવ્યા છે.
અરજીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યા પ્રમાણે દારૂની બોટલ ગ્લાસ તથા દારૂને સેવનના દ્રશ્યો પણ આ વીડિયોમાં બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી છે અને તેનો અમલ પણ પોલીસ દ્વારા કરાવવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ આ પ્રકારના ગીતો ગુજરાતના સામાન્ય લોકો અને યુવકોને દારૂના સેવનને પ્રોત્સાહન અથવા પ્રેરણા આપી શકે છે તે હેતુ સાથે દસાડા તાલુકાના બાવળીયા ગણેશભાઈ જેસીંગભાઇ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડાને લેખિત અરજી કરવામાં આવી છે અને આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજી સાથે તમામ પ્રકારના વિડીયો અંગે પુરાવાઓ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ આ પ્રકારના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવતી હોવાની અરજી કરાઈ છે પરંતુ હવે આગળની યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ પોલીસ વિભાગ આ મુદ્દે નિર્ણય કરશે હાલના તબક્કામાં ઓનલાઈન રીતે આ અરજી કરાઈ છે અને તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
લોક કલાકાર જીગ્નેશ કવિરાજની એક વીડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે જેમાં તું ના પીવે તો મારી ભાભી ના હમ આ ગીત પણ વાયરલ થયું છે જેમાં દારૂની બોટલો ગ્લાસ તથા દારૂના સેવનને લગતા દ્રશ્યો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રકારના દ્રશ્યોની નીચે સરકારની ગાઇડલાઇન મુજબ લખવું જરૂરી હોય છે કે દારૂ હાનિકારક છે અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને જીવલેણ સાબિત પણ થઈ શકે છે. આ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારની સુચના ગીતની ફિલ્મ નીચે નથી લખવામાં આવી. અરજી કરનાર બાવળીયા ગણેશભાઈ જેસીંગભાઇ દ્વારા આ અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરાવી છે અને ઓનલાઈન અરજી પણ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: