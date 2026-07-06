બે ઈંચ વરસાદમાં જ સુરેન્દ્રનગરની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીની ખુલી પોલ, મહિલાઓએ મહાનગરપાલિકા ખાતે કર્યો હોબાળો
ચૂંટણી બાદ યોજાયેલી પ્રિ-મોન્સૂન સમીક્ષા બેઠકોમાં અધિકારીઓને સૂચનાઓ અને ગ્રાન્ટ ફાળવણી છતાં તમામ કામગીરી માત્ર કાગળ ઉપર જ સીમિત રહી હોવાનો ઘાટ સામે આવ્યો.
Published : July 6, 2026 at 9:06 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો છે ત્યારે શહેરી વિસ્તારમાં અત્યાર સુધીમાં માત્ર બે ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે, પરંતુ આટલા વરસાદમાં જ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ છતી થઈ ગઈ છે. શહેરની વિવિધ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો છે, નવા બનેલા રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે અને જ્યાં રસ્તા બન્યા નથી ત્યાં કીચડનું સામ્રાજ્ય છવાયું છે. તાજેતરમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી અંગે બેઠકો યોજાઈ હતી, અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી અને ગ્રાન્ટ પણ ફાળવવામાં આવી હતી, પરંતુ કામ માત્ર કાગળ ઉપર જ થયું હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે.
વઢવાણ તાલુકાના લીંબડી રોડ પર આવેલી વિશ્વકર્મા સોસાયટી અને આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. રોડ-રસ્તાઓ પર ગંદકી અને કીચડનું સામ્રાજ્ય હોવાથી સ્થાનિક રહીશોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટરોને અનેકવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં કોઈ ધ્યાન આપવામાં ન આવતા, વરસાદ આવતા બાળકો શાળાએ જઈ શકતા નથી. ખરાબ રસ્તાના કારણે એમ્બ્યુલન્સ પણ વિસ્તારમાં પ્રવેશી શકતી નથી, બાઇક અને અન્ય વાહનો લપસી જવાથી અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યા છે.
આ પરિસ્થિતિ સામે વઢવાણ વિસ્તારની મહિલાઓ અને સ્થાનિક લોકોએ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તેમની માંગ હતી કે તાત્કાલિક ભરાયેલા વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે, કીચડ અને ગંદકી દૂર કરવામાં આવે, નવા રોડ બનાવવામાં આવે અને પાણીના યોગ્ય નિકાલની કાયમી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે. તેમનો આક્ષેપ છે કે સુરેન્દ્રનગરના ડેપ્યુટી મેયર પોતે વઢવાણમાંથી આવતા હોવા છતાં કામગીરી થઈ નથી, અને નેતાઓ ફક્ત ફોટો સેશનમાં વ્યસ્ત રહે છે. થોડીવાર લોકો વચ્ચે આવી ફોટા પડાવી પરત જતા રહેતા હોવાથી પરિસ્થિતિ જેમની તેમ જ રહેતી હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. આરોપ એવો પણ છે કે પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી પાછળ વપરાયેલી ગ્રાન્ટના પૈસા પણ પાણીમાં પડી ગયા છે.
‘ચૂંટણી વખતે પગે લાગતા હતા, હવે કામ નથી કરતા’ – સ્થાનિક મહિલાનો આક્રોશ
વિરોધ દરમિયાન વિશ્વકર્મા સોસાયટીની મહિલા મોરી કંચનબેને જણાવ્યું કે, “ત્રણ મહિના પહેલા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી ત્યારે નેતાઓ પગે લાગતા હતા અને મત માંગવા અપીલ કરતા હતા. હવે જીતી ગયા પછી લોકો વચ્ચે પણ આવતા નથી અને પ્રશ્નોનો નિકાલ કરતા નથી. અમારા વિસ્તારની સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે, પીવાના પાણીની પણ તકલીફ છે અને રસ્તા પર વરસાદી પાણી ભરાયા છે, જેનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવો જોઈએ.”
મહિલાઓની રજૂઆત બાદ તાત્કાલિક પાણી નિકાલ અને ખાડા પૂરવાના આદેશ
સુરેન્દ્રનગરના મેયર રાકેશ રાઠોડને જ્યારે મહિલાઓએ રજૂઆત કરી ત્યારે તેમણે તાત્કાલિક એન્જિનિયરોને બોલાવી સૂચના આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, “મહિલાઓની રજૂઆત મળતા જ ભરાયેલા વરસાદી પાણીનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવા, રસ્તાઓની સાફ-સફાઈ અને ખાડા પૂરવાની કામગીરી હાથ ધરવા આદેશ આપ્યા છે. ચોમાસા પછી તરત જ નવા રોડ બનાવવા અને અગામી સમયમાં પાણી ન ભરાય તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા એન્જિનિયરોને કડક સૂચના આપી છે.”
જોરાવર નગરમાં ખુલ્લા વીજ તારથી ત્રણ ભેંસોના મોત, રસ્તા બેસી જતા પાર્કિંગ કરેલા વાહનો જમીનમાં ધસી ગયા
બીજી તરફ, સુરેન્દ્રનગરના જોરાવર નગર વિસ્તારમાં મોન્સૂન કામગીરીના નામે સંપૂર્ણ મીંડું હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. અહીં ઈલેક્ટ્રિક તાર ખુલ્લી હાલતમાં પડ્યા છે, જેના કારણે વરસાદી વાતાવરણ દરમિયાન શોર્ટ સર્કિટ થવાથી ત્રણ ભેંસોના મોત નીપજ્યા છે. આ ઉપરાંત, મહાનગરપાલિકા દ્વારા રસ્તાની કામગીરી કર્યા બાદ વ્યવસ્થિત પુરાણ ન કરાતા રોડ બેસી ગયા છે અને પાર્કિંગ કરેલા વાહનોના પૈડા સુધ્ધાં જમીનમાં પહોંચી ગયા છે. જોરાવર નગરના સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન તેમના ફોન સુધ્ધાં ઉપાડતા નથી. પ્રથમ જ વરસાદે તંત્રની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી છે અને નેતાઓનું પણ પાણી માપી લીધું છે.
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