સુરેન્દ્રનગરની બાપુનગરની બહેનોની શ્રાવણમાં અનોખી આરાધના: ઘરે જ બનાવી રહી છે સવા લાખ શિવલિંગ
સુરેન્દ્રનગરની બાપુનગર સોસાયટીની 25થી વધુ મહિલાઓ પાંચ દિવસમાં માટીમાંથી સવા લાખ શિવલિંગ બનાવીને પૂજા કરવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહી છે.
Published : August 15, 2026 at 10:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં જ્યારે શિવ મંદિરોમાં ભક્તોનો ઘસારો જોવા મળે છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની બાપુનગર સોસાયટીની મહિલાઓ ભક્તિનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહી છે. નવા જંક્શન રોડ પર આવેલી બાપુનગર અને આજુબાજુની સોસાયટીની 25થી વધુ બહેનોએ પાંચ દિવસમાં સવા લાખ માટીના શિવલિંગ બનાવીને પૂજા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ભક્તિ, ભોજન અને ભજનના સંગમ સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ ભગીરથ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરની બાપુનગર સોસાયટીની મહિલાઓ દ્વારા અનોખી રીતે શ્રાવણ મહિનાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. બાપુનગર સોસાયટી અને આજુબાજુના વિસ્તારની 25 જેટલી મહિલાઓ એકત્રિત થઈને પાંચ દિવસમાં સવા લાખ જેટલા શિવલિંગ બનાવીને તેની પૂજા-અર્ચના કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. માટીમાંથી આ શિવલિંગ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેના ઉપર ચંદન અને ચોખા પણ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ મહિલાઓ પોતાના ઘરમાં જ શિવલિંગ બનાવી રહી છે અને આ કામગીરીમાં આજુબાજુની સોસાયટીની મહિલાઓ પણ જોડાઈ છે.
સવારે 3 થી બપોરે 2 સુધી ચાલે છે શિવલિંગ નિર્માણ
ઘરમાં એકત્રિત થઈને બહેનો સવારે 3 વાગ્યાથી લઈને બપોરે 2 વાગ્યા સુધી માટીમાંથી શિવલિંગ બનાવવાની કામગીરી કરે છે. તેના પર ચંદન અને ચોખા ચડાવવામાં આવી રહ્યા છે. પાંચમા દિવસે સવા લાખ શિવલિંગને સવા લાખ બીલીપત્ર પણ ચડાવવામાં આવશે. પૂજા કર્યા બાદ શિવલિંગનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. આમ ઘરે જ ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો અનોખો સંગમ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે.
છેલ્લા 3 વર્ષથી ચાલે છે આ પરંપરા: દિવ્યાબા પરમાર
જે મહિલાના ઘરમાં શિવલિંગ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તે દિવ્યાબા પરમારે જણાવ્યું કે, "ઘરમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી શ્રાવણ મહિનામાં અનેરું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવે છે. બહેનો સવારે ત્રણ વાગ્યે ઘરે આવી જાય છે અને બે વાગ્યા સુધી માટીમાંથી શિવલિંગ બનાવે છે. સાંજના સમયે સુંદરકાંડના પાઠ, શિવ સ્તુતિ, પૂજા-અર્ચના અને આરતી સહિતના કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. પાંચમા દિવસે સવા લાખ બીલીપત્ર શિવલિંગને ચડાવીને શ્રાવણ મહિનાની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે."
ઓમ, ત્રિશુલ અને સ્ટાર આકારના શિવલિંગ: સંગીતાબા ડોડીયા
શિવલિંગ બનાવવામાં જોડાનાર મહિલા સંગીતાબા ડોડીયાએ જણાવ્યું કે, "25 જેટલી મહિલાઓની અથાગ મહેનતથી માટીમાંથી શિવલિંગ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. શિવલિંગમાં ઓમ આકાર, ત્રિશુલ, સ્ટાર અને અલગ અલગ પ્રતિમાઓ બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. લોકો મંદિરમાં શિવની પૂજા કરવા જતા હોય છે, પરંતુ અમે ઘરમાં જ મહિલાઓ શિવની પૂજા કરીને અનોખી રીતે ધાર્મિક વાતાવરણ વચ્ચે શ્રાવણ માસની ઉજવણી કરી રહી છીએ."
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