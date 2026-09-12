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પરિવારની આંખોમાં આંસુ હતા પણ ગીતાબેન જીવનના અંતે બીજાની આંખો અંજવાળતા ગયા, સુરેન્દ્રનગરની ગોજારી ઘટના બાદ માનવતા મહેકી

પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિને નવી દૃષ્ટિ પણ મળે છે અને મૃત્યુ પછી પણ જીવંત રહેવાનો એક અનેરો માર્ગ.

સુરેન્દ્રનગર ચક્ષુદાન
સુરેન્દ્રનગર ચક્ષુદાન (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 3:19 PM IST

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સુરેન્દ્રનગરઃ ચક્ષુદાનને મહાદાન ગણવામાં આવે છે. જેનાથી અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોની જિંદગીમાં પણ રોશની આવી જતી હોય છે અને દુનિયા જોવાનો અધિકાર તેમને પણ મળતો હોય છે. ત્યારે ચક્ષુદાન જાગૃતિ માટે સરકાર, સામાજિક સંસ્થાઓ, વહીવટી તંત્ર, આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સતત પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે.

નેત્રદાન એ મહાદાન ગણવામાં આવે છે, જેને લઈને પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિને નવી દૃષ્ટિ પણ મળે છે અને મૃત્યુ પછી પણ જીવંત રહેવાનો એક અનેરો માર્ગ. સુરેન્દ્રનગરમાં ચાલુ વર્ષે સ્વજનના મૃત્યુ બાદ 50થી વધુ પરિવારજનો દ્વારા નેત્રદાન કરાવવામાં આવ્યા છે.

ગત મોડી રાત્રે સુરેન્દ્રનગરના મેમકા રોડ ઉપર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં મહિલાનું મોત નીપજવા પામ્યું હતું. રીક્ષા અને કાર વચ્ચેના આ અકસ્માતમા મહિલાનું ઘટનાસ્થળે મોત નીપજ્યું હતું. પરિવારે મૃતદેહને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પીએમ માટે ખસેડ્યો હતો. ગીતાબેન મકવાણા નામની મહિલાના મોત બાદ તેમના પરિવારજનો દ્વારા નેત્રદાન કરવાનો વિચાર વ્યક્ત કરવામા આવ્યો હતો. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.

સિવિલના સ્ટાફ દ્વારા અને મેડિકલ ઓફિસરો દ્વારા તેમના આ વિચારને બિરદાવવામાં આવ્યો અને મૃત્યુના 2 કલાક બાદ મૃતદેહનું પીએમ કરવામાં આવ્યું. નેત્રદાનની આ ઘટના દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં યુવકો પણ ત્યાં હાજર હતા. આ યુવકોએ પ્રેરણા લીધી અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જ શપથ લીધા કે મૃત્યુ પછી અંધ લોકોના જીવનમાં અજવાળા પાથરવા ચક્ષુદાન કરશે. એક વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગરમાં પણ 50થી વધુ લોકો દ્વારા પોતાના સ્વજનોના મોત બાદ ચક્ષુદાન કરવામાં આવ્યા છે.

ગીતાબેન મકવાણાના મોત બાદ પરિવારની આંખમાં તો આંસુ હતા, પરંતુ ગીતાબેનની બંને આ આંખોએ અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોની આંખમાં અજવાળા પાથર્યા છે અને તેમનું જીવન આનંદમય બને તે પ્રકારના પ્રયત્ન મૃત્યુ બાદ પણ ગીતાબેન મકવાણાએ કરી બતાવ્યા છે.

ચક્ષુદાનનું મહત્ત્વ સાંભળ્યું હતું, આજે પરિવારમાં ઘટના બની અને પરિવારજનની ચક્ષુનું જ દાન કર્યું, લોકો પણ આ પ્રેરણા લે તેવી અપીલ- કાંતિભાઈ મકવાણા મૃતક મહિલાના સગા

મૃતક મહિલાના સગા કાંતિભાઈ મકવાણા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મેમકા નજીક કાર અને રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માતમાં 7 લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. પરંતુ ગીતાબેન મકવાણાનું મોત નીપજ્યું હતું અને તે અમારા ભાભી છે, અત્યાર સુધી ચક્ષુદાનનું મહત્ત્વ સાંભળેલું અને લોકોના મોઢે વાત પણ સાંભળેલી કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકોને નવી દૃષ્ટિ મળે છે. આજે પરિવાર ઉપર આફત આવી પડી છે. ગીતાબેને ભલે ઈશ્વરના શરણોમાં જગ્યા લઈ લીધી હોય, પરંતુ તેમની બંને આંખોના દાન કરવામાં આવ્યા છે. પોતાના પરિવારજનનું ચક્ષુદાન કરી અને એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે લોકો પણ પોતાના સ્વજનોના અવસાન બાદ ચક્ષુદાન કરાવે તો અનેક અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોના જીવનમાં અજવાળા પાથરી શકાય.

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