સુરેન્દ્રનગરનું ઘુડખર અભયારણ્ય પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્યું, વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન પણ શરુ
ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા પણ મુલાકાતીઓ માટે અને યાત્રિકો માટે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
Published : October 14, 2026 at 2:22 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો ઘુડખર અભયારણ્ય એ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે અને દર વર્ષે 30 હજારથી વધુ યાત્રિકો ઘુડખર અભયારણ્યની મુલાકાત લેતા હોય છે. જ્યારે ઘુડખર અભયારણ્યની વિશેષતા એ છે કે આ અભયારણ્યમાં વિદેશી પક્ષીઓ શિયાળાની સિઝનમાં આવતા હોય છે અને તેને જોવા માટે ગુજરાતભરમાંથી અને વિદેશથી પણ લોકો આવતા હોય છે. હવે ઘુડખર અભયારણ્ય ચોમાસુ પૂર્ણ થતાની સાથે ખુલી ગયું છે. 9 ઓક્ટોબરથી ઘુડખર અભયારણ્ય વિધિવત રીતે ખુલ્લું મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતથી તબક્કાથી યાત્રિકોનો ઘસારો છે તે ઘુડખર અભયારણ્યમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓ અને જોવા માટે પ્રવાસીઓ સ્પેશિયલ અભયારણ્યની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે.
ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા પણ મુલાકાતીઓ માટે અને યાત્રિકો માટે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. રણમાં બજાણા સેન્ચ્યુરી અને દસાડા સેન્ચ્યુરીથી પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. યાત્રિકોને રણમાં અલગ અલગ વસ્તુ અને અલગ અલગ પ્રખ્યાત સ્થળની મુલાકાત પણ કરાવવામાં આવી રહી છે. જેમાં વિદેશી પક્ષીઓ જ્યાં મહેમાન બને છે તેવા અલગ અલગ સ્પોટ ઉપર પણ યાત્રિકોને લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.
હાલમાં ઝીંઝુવાડા અને વછરાજ બેટ સહિતના બેટ પણ ખુલી ગયા છે તે પણ અભયારણ્ય વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે. અલગ અલગ પ્રકારના વિદેશી પક્ષીઓ કે જે મધ્ય એશિયા મધ્ય પૂર્વ અને આફ્રિકા, સાઇબેરીયા અને માંગોલિયા, પૂર્વ યુરોપ અને સેન્ટ્રલ એશિયાથી સુરેન્દ્રનગરના અભયારણ્યમાં આવ્યા છે. હાલ તેમની સંખ્યા સીમિત છે પરંતુ શિયાળો આવતાની સાથે તેમની સંખ્યામાં પણ વધારો થશે. વિદેશી પક્ષીઓમાં મોટા અને નાના ફ્લેમિંગો, સામાન્ય કુંજ, કરકરા, કુંજ, પેલિકન, સાસાદ, અકાવડ, હેરિયર બાજ, બતક અને અન્ય પ્રજાતિના પક્ષીઓએ પણ સુરેન્દ્રનગરના ઘુડખર અભયારણ્યમાં ધામા નાખ્યા છે.
અલગ અલગ પ્રજાતિના પક્ષીઓ જોવા માટે હાલમાં રણમાં ઘસારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હાલના તબક્કામાં રણમાં પાણી ભરાયેલા હોવાના કારણે અમુક સ્થળ ઉપર પ્રવાસીઓને જવાબમાં પણ હાલાકી પડી રહી છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જ્યારે વરસાદ આવ્યો ત્યારે સમગ્ર જિલ્લાનું લખતર પાટડી દસાડા વિસ્તારનું પાણી રણમાં ભરાયું છે જેને લઈને હજુ પણ રણના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ છે ત્યારે યાત્રિકોને ખૂબ હાલાકી ભોગવી પડી રહી છે.
હાલના તબક્કામાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓની નોકરીઓ પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. રણમાં આવતા પક્ષીઓની સુરક્ષાની તકેદારી રાખવા માટેની અલગ ટીમો અને ફોર્સ પણ બનાવવામાં આવી છે.
ઘુડખર અભયારણ્ય થોડું વહેલું ચાલુ થયું નેચરલ એજ્યુકેશન કેમ્પોનું પણ આયોજન: ભરત પટેલ, ડી.એફ.ઓ
ઘુડખર અભયારણ્યના ડિસ્ટ્રિક્ટ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ભરત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ચાલુ વર્ષે અભયારણ્ય સાત દિવસ વહેલું ચાલુ થયું છે ત્યારે અલગ અલગ નેચરલ એજ્યુકેશન કેમ્પોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ બે દિવસ સુધી રણમાં રહેતા હોય છે અને રાત્રી રોકાણ પણ કરતા હોય છે. વિવિધ પ્રકારના પક્ષીઓ અને વિવિધ પ્રકારના અલગ અલગ પશુઓને નજીકથી નિહાળતા હોય છે. ત્યારે તે પણ હવે શરૂ થઈ ગયા છે તેમાં પણ મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે તે માટેની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. રણમાં હાલમાં અલગ અલગ વિદેશી પક્ષીઓ પણ ધીમે ધીમે શરૂ થઈ ગયા છે, તેમને નિહાળવા અને પ્રકૃતિને નજીકથી જોવા રણમાં ઘુડખર અભયારણ્યની મુલાકાત લેવા માટે આહવાન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
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