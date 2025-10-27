સુરેન્દ્રનગર: ચૂડા તાલુકાના ભેંસજાળ ગામે પત્નીની હત્યા, પતિ સામે ગુનો નોંધાયો
પતિએ પત્ની પર શક અને વહેમના કારણે બોથડ પદાર્થ વડે હુમલો કરી તેની હત્યા કરી નાખ્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Published : October 27, 2025 at 5:33 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચૂડા તાલુકાના ભેંસજાળ ગામે ભાઈબીજના પાવન દિવસે કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. અહીં પતિએ પત્ની પર શક અને વહેમના કારણે બોથડ પદાર્થ વડે હુમલો કરી તેની હત્યા કરી નાખ્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
માહિતી મુજબ, લીંબડી તાલુકાના ભલગામડાના મફતીયાપરામાં રહેતા ૨૬ વર્ષીય કિશનભાઈ જેઠાભાઈ ચાવડાની મોટી બહેન હેતલબેનના લગ્ન ૧૨ વર્ષ પહેલા ચૂડા તાલુકાના કુડલા ગામના ધીરૂ જાદવભાઈ કાણોતરા સાથે થયા હતા. લગ્નજીવનના શરૂઆતના વર્ષોમાં બધું સારું ચાલતું હતું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પતિ-પત્ની વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થવા લાગ્યા હતા. ધીરૂ પોતાની પત્ની પર ખોટો શક રાખી અવારનવાર મારકુટ કરતો હતો.
આ પહેલાં પણ પાંચેક વર્ષ પહેલા હેતલબેન પતિના મારકૂટથી કંટાળી પિયર આવી ગયા હતા. ત્યારબાદ સમાજના આગેવાનોના મધ્યસ્થથી સમાધાન થતા તે ફરી સાસરે પરત ગયા હતા. છેલ્લા ચાર વર્ષથી હેતલબેન પિયર આવ્યા નહોતા, પરંતુ પિયર પક્ષ સાથે ફોન પર સંપર્ક રાખતા હતા. ધીરૂ વારંવાર હેતલબેનને ધમકી આપતો કે “પિયર જઈશ તો પાછી નહીં લઉં” એમ કહી પિયર જવા દેતો નહોતો.
આ દરમ્યાન પતિના શંકાશીલ સ્વભાવને કારણે બંને વચ્ચે સતત તણાવ ચાલી રહ્યો હતો. તા. ૨૩ ઓક્ટોબરના રોજ સવારે ધીરૂએ પોતાની સાળા કિશનભાઈને ફોન કરીને જણાવ્યું કે “તારી બહેનનું મરણ થયેલું છે, અમે તેને કુડલા લઈ જઈ રહ્યા છીએ” એમ કહી ફોન કાપી નાંખ્યો હતો.
આથી કિશનભાઈ પરિવારજનો સાથે કુડલા ગામ પહોંચ્યા ત્યારે હેતલબેનના શરીર પર સ્પષ્ટ રીતે મારઝુડના નિશાન દેખાયા હતા. જેના આધારે તેમણે તરત જ ચૂડા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસએ મૃતદેહને રાજકોટ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે બોથડ પદાર્થ વડે માથા અને શરીર પર ગંભીર ઈજા પહોંચાડવામાં આવી હતી, જેના કારણે આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ થવાથી હેતલબેનનું મોત થયું હતું.
આ બનાવને લઈને મૃતકના પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. ભાઈબીજના દિવસે બહેનના મરણના સમાચાર સાંભળીને આખું પરિવાર ગમગીન બન્યું છે. ચૂડા પોલીસ મથકના ઈન્ચાર્જ પીઆઈ એન.એ. ડાભી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે પતિ ધીરૂ કાણોતરાની ધરપકડ કરી વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને ઘટનાના કારણો અંગે વધુ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
