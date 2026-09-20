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સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ ટેક્સ ભરતા વિસ્તારમાં GIDCની દયનીય હાલત, વેપારીઓ બોલ્યા- ચંદ્ર પર હોય એવા ખાડા છે પણ...

આક્ષેપ મુજબ, રોડ-રસ્તા જેવી પ્રાથમિક સુવિધા પણ વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારના વેપારીઓ, ઉદ્યોગકારો અને ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનને નથી મળી રહી.

સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ ટેક્સ ભરતા વિસ્તારમાં GIDCની દયનીય હાલત
સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ ટેક્સ ભરતા વિસ્તારમાં GIDCની દયનીય હાલત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 6:14 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં અલગ અલગ ચાર ફેઝ આવેલા છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સૌથી મોટી જીઆઇડીસી વઢવાણ વિસ્તાર ધરાવે છે. ત્યાં નાના-મોટા 1,000 થી વધુ કારખાનાઓ આવેલા છે. જેમાં 50,000થી વધુ શ્રમિકો કામ કરીને રોજગારી મેળવે છે. પરંતુ સ્થાનિક વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારોનો આક્ષેપ છે કે વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આવેલા ઉદ્યોગકારોને કોઈપણ પ્રકારની સુવિધાઓ મળી રહી નથી. જેને લઇને તેઓ પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે.

આક્ષેપ મુજબ, રોડ-રસ્તા જેવી પ્રાથમિક સુવિધા પણ વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારના વેપારીઓ, ઉદ્યોગકારો અને ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનને નથી મળી રહી. હાલના તબક્કામાં વઢવાણ જીઆઇડીસીના રોડ રસ્તાઓ ઉપર પાંચથી સાત ફૂટના મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે. તંત્ર દ્વારા આ ખાડાઓ પૂરવામાં પણ નથી આવતા અને રોડના નવીનીકરણના કામો પણ નથી કરવામાં આવી રહ્યા. જેને લઈને ઉદ્યોગકારો દ્વારા આ અંગે મહાનગરપાલિકા કલેકટર અને ઔદ્યોગિક એકમોમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી છે અને છેલ્લે સીએમ ઓફિસ સુધી પણ આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના રોડ રસ્તા અંગેના નવીનીકરણ અને સમારકામ કરવામાં ન આવતું હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. 1978માં માત્ર 30 જેટલા પ્લોટમાં શરૂ થયેલી જી.આઈ.ડી.સીમાં આજે 1000થી વધુ ઉદ્યોગો ધમધમી રહ્યા છે અને આ ઉદ્યોગકારો દ્વારા ટેક્સ પણ ભરવામાં આવી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ ટેક્સ ભરતા વિસ્તારમાં GIDCની દયનીય હાલત (ETV Bharat Gujarat)

વેપારીઓનો આરોપ છે કે, વઢવાણ જીઆઇરોડ રસ્તા અને પૂરતી ટ્રાન્સપોર્ટની સેવા ન હોવાના કારણે કાચા માલને નુકસાન થાય છે અને તૈયાર માલને પણ નુકસાન થાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટમાં વાહનોને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને ટાયર ફાટી જાય છે, સસ્પેન્શનને પણ ખરાબ રસ્તાના કારણે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી આ મુદ્દે જિલ્લા કલેકટર અને પ્રશાસન અને મહાગરપાલિકા અને ઔદ્યોગિક એકમ બોર્ડમાં રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. છતાં પણ વઢવાણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનની રજૂઆતો સાંભળવામાં નથી આવી રહી અને કોઈ પરિણામ પણ મળી રહ્યું નથી.

જેને લઈને ઉદ્યોગકારો આવે પરેશાન બની રહ્યા છે. ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમમાં આ મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ વઢવાણ જીઆઇડીસીનો વિકાસ રૂંધાયો છે. એ માત્ર જવાબદાર કારણમાં પ્રાથમિક સુવિધા ન મળતી હોવાના કારણે નવા ઉદ્યોગો આવી નથી રહ્યા અને જૂના ઉદ્યોગો હવે નુકસાન જતું હોવાના કારણે ટપોટપ બંધ થઈ રહ્યા છે. નુકસાનમાં સૌથી વધુ ટ્રાન્સપોર્ટનું નુકસાન છે, કાચો માલ અને પાકો માલ જ્યારે જીઆઇડીસીમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે રોડ-રસ્તાની સુવિધા ન હોવાના કારણે તેને નુકસાન થતું હોય છે અને પરિણામે ઉદ્યોગમાં પણ નુકસાન આવતું હોય છે. પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા નથી, સ્ટ્રીટ લાઈટ નથી, ડ્રેનેજની પણ કોઈ સગવડતા નથી. ત્યારે ઉદ્યોગકારો પરેશાન બની ગયા છે.

મહાનગરપાલિકા અઢી ગણો ટેક્સ લે છે છતાં પીવાના પાણીની પણ સુવિદ્યા નથી વેચાતા ટ્રેન્કર ઉધોગો માટે લઈએ છીએ - હિતેશ બજરંગ ઉધોગકાર

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની ત્યારબાદ જીઆઇડીસીમાં આવેલા ઉદ્યોગોનો અઢી ગણો ટેક્સ વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે. છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવી નથી તેવું એસોસિએશનના સભ્ય અને ઉદ્યોગકાર હિતેશ બજરંગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. પીવાના પાણીના તથા વપરાશ અને ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગમાં લેવાનું પાણી પણ વેચાતું મંગાવું પડી રહ્યું છે અને તેના ટેન્કરના પૈસા આપવા પડી રહ્યા છે. મહાનગરપાલિકા પીવાનું પાણી પણ નથી આપતી. અઢી ગણો ટેક્સ લે છે. આ અંગે અગાઉની સમયમાં રજૂઆત કરવા અંગેની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે અને કલેક્ટરને અને કમિશનરને આ મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવશે અને તેમાં તમામ એસોસિએશનના સભ્યો અને ઉદ્યોગકારો જોડાશે. આ ઉપરાંત સ્ટ્રીટ લાઇટ અને રોડ રસ્તાની પણ સુવિધા જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં નથી ઉદ્યોગકરો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. આ અંગે હવે ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરવી પડે તેની પણ તૈયારી છે તેવું ઉદ્યોગકારો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

હાલના તબક્કામાં વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં વરસાદ આવવાના કારણે રોડ ઉપર પાંચથી સાત ફૂટ મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે. જેમાં વાહનો ફસાઈ જાય ત્યારે ક્રેન બોલાવી પડે છે અને વાહનો પલટી ખાઈ જાય છે, તેથી ટાયર ફાટે છે અને સસ્પેન્શનને પણ નુકસાન થાય છે. બીજી તરફ કાચા માલને પણ નુકસાન થતા હોવાનું ઉદ્યોગકારો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે અને તૈયાર માલ પણ લઈ જતા સમયે ગાડીઓ પલટી ખાઈ જતી હોવાના કારણે તૈયાર માલને પણ વ્યાપક નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. પરિણામે ઉદ્યોગકારોને ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનને ભારે નુકસાન જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ અંગે તાત્કાલિક ધોરણે રોડ રસ્તાના કામો શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે નહિતર આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવા અંગેની ચીમકી પણ ટ્રાન્સપોર્ટ અને ઉદ્યોગકારો દ્વારા આપવામાં આવી છે.

'તંત્ર સાંભળવા તૈયાર ન હોય તો આંદોલન શરૂ કરવાની તૈયારી'- અજજુભાઈ રબારી, પ્રમુખ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન

ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અજ્જુભાઈ રબારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સરકાર વહીવટી તંત્ર મહાનગરપાલિકા અને ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. છતાં પણ કોઈ રજૂઆત સાંભળવા તૈયાર નથી અને રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધા જીઆઇડીસીમાં મળી રહી નથી. બે ગણો ટેક્સ ભરવામાં આવી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા બની ત્યારબાદ ટેક્સમાં વધારો થયો છે, છતાં પણ જીઆઇડીસીના ઉદ્યોગકારો આ ટેક્સ ભરી રહ્યા છે. આ અંગે સરકાર અને વહીવટી તંત્ર નહીં સાંભળે તો અગામી દિવસોમાં આંદોલનનો માર્ગ અપનાવો પડશે. જીઆઇડીસીમાં ચાંદ ઉપર ખાડાઓ છે તેવા ખાડાઓ પડી ગયા છે. કોઈ જોવા તૈયાર નથી અને સાંભળવા પણ તૈયાર નથી. વાહનોને નુકસાન થાય છે. આ અંગે યોગ્ય નિર્ણય કરી અને સમારકામ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

વઢવાણ જીઆઇડીસીમાં રોડ રસ્તાના અભાવ મુદ્દે મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આગામી સમયગાળામાં નવા બજેટ સત્રમાં આ વિસ્તારના રોડ રસ્તા અને સ્ટ્રીટલાઇટ અને પાણી જેવી સુવિધા મળી રહે તેવા કામો લેવામાં આવ્યા છે અને જીઆઇડીસીમાં આવેલા ઉદ્યોગકારોને હાલાકી ન પડે તેની તકેદારી રાખવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા સર્વે કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. અંદાજિત 22 કિલોમીટર જેટલા રસ્તાઓ આવે છે, તે ડામર રોડ અને આરસીસી રોડ બનાવવા માટેના બજેટમાં ફાઈલ મૂકવામાં આવી છે.

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વઢવાણ GIDCમાં બિસ્માર રસ્તા
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