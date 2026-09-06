સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ મેળામાં દુર્ઘટના, રાઈડ ધારકની બેદરકારીથી પોલીસ કર્મચારીની 12 વર્ષની દીકરીનું આંખ સામે જ મોત
પોલીસ કર્મચારી પુત્રીને રાઈડમાં બેસાડી રહ્યા હતા તે દરમિયાન રાઈડ ધારકે અચાનક રાઈડ શરૂ કરી દેતા બાળકી નીચે પટકાઈ હતી અને તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા મોત.
Published : September 6, 2026 at 8:19 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણનો મેળો વારંવાર વિવાદમાં આવી રહ્યો છે. પહેલા મંજૂરી વગર મેળો ખુલ્લો મૂકી દેવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ હવે મેળાની અંદર રાઈડ ધારકની બેદરકારીના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ છે, જેને લઈને પોલીસ કર્મચારીની 12 વર્ષની બાળકીનું મોત નીપજ્યું છે. વઢવાણ મેળામાં સુરેન્દ્રનગર પોલીસમાં ફરજ બજાવતા કાંતિભાઈ પરમાર પોતાના પરિવાર સાથે રાઈડમાં બેસી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન રાઈડ ધારક દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે રાઈડ શરૂ કરી નાખવામાં આવી હતી.
કાંતિભાઈ પરમાર પોતે રાઈડમાં બેઠા, ત્યારબાદ પોતાની પુત્રી નિહારિકા ઉંમર વર્ષ 12 ને બેસાડવા ગયા હતા, પરંતુ રાઈડ ધારક દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે રાઈડ શરૂ કરી નાખવામાં આવી હતી, જેને લઈને નિહારિકા કાંતિભાઈ પરમાર નીચે પટકાઈ હતી અને માથા અને શરીરના અન્ય ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજ ખાતે તેને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી.
રાઈડ ધારકની બેદરકારીને કારણે આ પ્રકારની ઘટના બની છે, ત્યારે પોલીસ કર્મચારીની નજર સામે પોતાની 12 વર્ષની પુત્રીનો જીવ જતો રહ્યો છે. ત્યારે પરિવારમાં પણ શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસમાં પણ શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ત્યારે આ અંગે મોડી રાત્રે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મૃતદેહને લઈ જઈ પીએમ કરાવવામાં આવ્યું છે અને આ અંગે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તબક્કામાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી, માત્ર એડી દાખલ કરવામાં આવી છે. તમામ પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ કાર્યવાહી અને આગળ ફરિયાદ દાખલ અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે, તેવું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસના અધિકારીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
વઢવાણ મેળામાં પોલીસે મંજૂરી ન આપી હોવા છતાં રાઈડો ચાલુ
વઢવાણ મેળામાં ચાલી રહેલી ચોક્કસ રાઈડોને પોલીસે મંજૂરી આપી નથી, છતાં પણ ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાના કારણે રાઈડો શરૂ કરવામાં આવી છે. હજુ કોઈનો જીવ લઈ લે તે પહેલા આવી રાઈડો બંધ કરાવવામાં આવે તે જરૂરી છે.
વઢવાણ મેળામાં ચાલી રહેલી ચોક્કસ રાઈડોને પોલીસ દ્વારા પરમિશન આપવામાં આવી નથી. સરકારની એસઓપી અને નિયમોનું પાલન ન હોવાના કારણે મોતના કૂવા અને અન્ય કેટલીક રાઈડોને પોલીસ વિભાગ દ્વારા પરમિશન આપવામાં આવી નથી, છતાં પણ રાઈડો ચાલુ રાખવામાં આવી છે અને લોકો ચગડોળ અને આવી રાઈડોમાં બેસીને મજા પણ માણી રહ્યા છે, ત્યારે વધુ કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા આવી રાઈડો પોલીસ વિભાગ અને વહીવટી તંત્ર બંધ કરાવે તે જરૂરી બન્યું છે. પોલીસે પરવાનગી ન આપી, પરંતુ વઢવાણ ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવી હોવાની ચર્ચાએ પણ જોર પકડ્યું છે.
બાળકીના મોત છતાં ડાયરો ચાલુ રખાયો
જે સમયે 12 વર્ષની પુત્રીનું રાઈડ દુર્ઘટનામાં મોત થયું, પરંતુ નેતાઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ ત્યાં હાજર હતા, તેમને સંવેદના ન દેખાઈ, ડાયરો તેમજ અન્ય કાર્યક્રમો શરૂ રાખવામાં આવ્યા.
જે સમયે 12 વર્ષની પુત્રી મેળામાં રાઈડમાંથી નીચે પટકાઈ, ત્યારે સમગ્ર ઘટના આખા મેળામાં પ્રસરી ગઈ હતી, તે છતાં પણ લોકડાયરો ચાલુ રાખવામાં આવ્યો, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત હતા. આ ઉપરાંત સ્થાનિક નેતાઓ અને ભાજપના પ્રદેશના નેતાઓ પણ મેળામાં ઉપસ્થિત હતા, તે છતાં પણ કાર્યક્રમો શરૂ રાખવામાં આવ્યા. 12 વર્ષની બાળકીના મોતનો મલાજો પણ મેળામાં ન જાળવવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે મેળો પણ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો, ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે મેળાના સંચાલકો અને બેદરકારી દાખવનાર રાઈડ ધારકો સામે ગુનો દાખલ થશે કે કેમ, કારણ કે આટલી મોટી ઘટના બની છતાં પણ મેળો શરૂ રાખવામાં આવ્યો છે. કોઈ કાર્યવાહી હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી, તેને લઈને લોકોમાં પણ અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
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