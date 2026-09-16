ગિરનાર પછી સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી જૂનો ભૂભાગ વઢવાણ, 2500 વર્ષનો ઇતિહાસ અને સ્થાપના દિવસની ઉજવણી
ગિરનાર પછી સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી જૂનો ભૂભાગ વઢવાણ વર્ધમાન મહાવીર પરથી નામ પામ્યું છે અને 2500 વર્ષના ઇતિહાસ સાથે ઋષિ પાંચમે સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થાય છે.
Published : September 16, 2026 at 2:04 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગિરનાર પછી સૌરાષ્ટ્રનો જૂનામાં જૂનો ભૂભાગ એટલે વઢવાણ. વર્ધન મહાદેવ કે વર્ધમાન મહાવીર પરથી વઢવાણ નામ પડ્યું હોવાનું મનાય છે, જે 2500 વર્ષથી પણ વધુ પ્રાચીન છે. આ ભવ્ય વારસાને ઉજાગર કરવા ઋષિ પાંચમના દિવસે વઢવાણના સ્થાપના દિવસ તરીકે એક દાયકાથી ઉજવણી થાય છે. વર્ધમાન વિકાસ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા શનિવારે સાંજે 5 કલાકે શનિમંદિર ખાતે ભોગાવો નદીની આરતીનું આયોજન કરાયું છે.
મૈત્રક રાજ્યમાં વઢવાણ જિલ્લાનો દરજ્જો ધરાવતું હતું. વઢવાણ નગર તેની ઐતિહાસિક ઘટનાઓથી જાણીતું છે. ઈ.સ. 115માં રાણકદેવીનું વઢવાણના ભોગાવામાં સતી થવું, ઈ.સ. 1300માં બત્રીસ લક્ષણોનો ભોગ લેતી સુપ્રસિદ્ધ માધાવાવનું સર્જન, 1305માં પ્રબંધ ચિંતામણી નામના મહાન ગ્રંથનું વઢવાણમાં સંપાદન, 1820માં કવિ દલપતરામનો જન્મ, 1921માં ગાંધીજીના હસ્તે વઢવાણમાં ઘરશાળાની સ્થાપના અને 1945માં વઢવાણ કેમ્પને સુરેન્દ્રનગર નામ અપાયું. આ તમામ ઘટનાઓ વઢવાણની ઐતિહાસિકતા સિદ્ધ કરે છે. પાટણના રાજવી સિદ્ધરાજ જયસિંહ રા'ખેંગારને મારીને રાણકદેવીને જૂનાગઢ લઈ જતો હતો ત્યારે રાણકદેવી વઢવાણના ભોગાવામાં સતી થઈ હતી.
આ વખતે દુહો રચાયો હતો કે, 'વારું નગર વઢવાણ, ભાગોળે ભોગાવો વહે, ભોગવતો રા'ખેંગાર, હવે ભોગવ ભોગાવાના ધણી'. ઉજ્જૈનના પ્રખ્યાત રાજા વિક્રમ અને બાપા ગધર્વસેને વઢવાણમાં રાજ કર્યું હતું એમ કહેવાય છે. ગધૈપીળી નામનું એક તળાવ, જેનું બીજું નામ ફાટસર છે, ત્યાં પૂર્વાભિમુખ સ્વયંભૂ ગણેશની ચતુર્ભુજ મૂર્તિ આજે પણ બિરાજે છે. આ ગણપતિ ફાટસર તળાવ પાસેથી કુંભાર લોકો તેમજ અન્ય લોકો મકાન માટે માટી ખોદે છે, ત્યારે ક્યારેક ઊંડે માટીની ખાણમાંથી ગધૈયા સિક્કા મળી આવે છે.
કલ્પસૂત્ર નામના જૈનશાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે, અસ્થિગ્રામ નામના આ સ્થળે ભગવાન મહાવીર પધાર્યા હતા. રાતભર શૂલપાણિ યક્ષને ઝઝૂમતો રહેવા દઈ મહાવીરે તેના પર કૃપા કરી તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યારબાદ આ સ્થળ વર્ધમાનપુર તરીકે નામાભિધાન પામ્યું, જે કાળક્રમે અપભ્રંશ થતા આજે વઢવાણ તરીકે ઓળખાય છે. હળવદના રાજ ચંદ્રસિંહજીના પાટવી કુંવર પૃથ્વીરાજજીએ સામંત તળાવમાં પાણી પીતા ઘોડા પાસે શિયાણીના દરબાર અદાજીના ઘોડા ઉપર ચાબૂકના ઘા કર્યા. તે વાતની રાજ સાહેબને ખબર પડતાં ઠપકો આપ્યો. આથી, પૃથ્વીરાજજી ગુસ્સે થઈ ત્યાંથી નીકળી વઢવાણમાં સંવત 1660માં જુદું રાજ્ય સ્થાપ્યું.
ચંદ્રસિંહજીને દાજીરાજ અને બાલસિંહજી એમ બે કુંવરો હતા. જેમાં દાજીરાજે સને 1881માં રાજ્યની લગામ હાથમાં લીધી હતી. 5 મે 1885ના રોજ દાજીરાજ સ્વર્ગસ્થ થયા અને ત્યારબાદ બાલસિંહજી, ત્યારબાદ જશવંતસિંહજી, પછી જોરાવરસિંહજી અને છેલ્લે સુરેન્દ્રસિંહજી ગાદીએ આવ્યા હતા. આ સમયે ભારતને આઝાદી મળી અને રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ થયું.
વર્ધમાનપુરીમાં 'યશોભૂષણ સર્વદા વર્ધમાનમ્' સૂત્ર ગુંજતું હતું. વઢવાણમાં બ્રાહ્મણો મોટા ભાગે વાઘેશ્વરી ચોક તરફ, માધાવાવ તરફ મોચી, ખાંડીપોળમાં ખત્રીની વસ્તી કહેવાતી, મુસ્લિમ રહેતા તેને કસ્બો કહેવાતો, વોરાજી રહેતા તે વિસ્તારને વોરાવાડ, લીંબલીપા, લાખુપોળ, દીવાન ડેલીમાં સોની અને વાણિયા રહેતા, ભરવાડો ખારવાની પોળ બહાર અને સતવારા શિયાણીની પોળ બહાર રહેતા હતા. વઢવાણ એ સમયે બાવન બજારનો બાવટો ગણાતું હતું.
વઢવાણ શહેર જ્યારે વર્ધમાનપુર તરીકે ઓળખાતું ત્યારે 'યશોભૂષણ સર્વદા વર્ધમાનમ્' સૂત્ર ગુંજતું હતું. આજે પણ વઢવાણની અસ્મિતાને ચાહનારા આ સૂત્રને સાર્થક કરી રહ્યા છે. હાલ વઢવાણ માત્ર ઐતિહાસિક બની ગયું છે. વઢવાણના બજારો સૂમસામ બની ગયા છે. વેપાર-ધંધા સુરેન્દ્રનગરમાં જતા રહ્યા છે. વર્તમાન વઢવાણ માત્ર ભૂતકાળને યાદ કરીને ભવિષ્ય તરફ મીટ માંડી રહ્યું છે. રાણકદેવીની સતીકથા, ભગવાન મહાવીરનું અસ્થિગ્રામ નામના સ્થળે શૂલપાણિ યક્ષને ઝઝૂમતો રાખવું, હવામહેલ, પાડા મસ્જિદ, કાનેટી હનુમાન, શહેરના છ દરવાજા અને કારડિયા રાજપૂતો તથા કંસારા દરબાર ગઢના વિવિધ ઇતિહાસોની કથા આ નગર સાથે સંકળાયેલી છે.
ભોગાવા નદી કાંઠે વસેલ વઢવાણનો 2500 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ
ભોગાવા નદી કાંઠે વસેલ વઢવાણનો 2500 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ છે. ત્યારે કલ્પસૂત્ર નામના જૈનશાસ્ત્ર મુજબ અસ્થિગ્રામ નામના ગામમાં ભગવાન મહાવીર પધાર્યા હતા. રાતભર શૂલપાણિ યક્ષને ઝઝૂમતો રહેવા દઈ ભગવાન મહાવીરે તેનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ આ સ્થાન વર્ધમાનપુર તરીકે નામાભિધાન પામ્યું હતું, જે સમયાંતરે અપભ્રંશ થતાં વઢવાણ એવું નામ પ્રચલિત બન્યું છે.
જ્યારે ઇતિહાસમાં જણાવ્યા મુજબ હળવદના રાજ ચંદ્રસિંહજીના પાટવી કુંવર પૃથ્વીરાજજીએ સામંત તળાવમાં પાણી પીતા શિયાણીના દરબાર અદાજીના ઘોડાને ચાબૂક મારતા રાજ સાહેબે ઠપકો આપ્યો હતો. આથી પૃથ્વીરાજસિંહજીએ ગુસ્સે થઈ વઢવાણમાં સંવત 1660માં જુદું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું.
1500 વર્ષ નગરનો દરજ્જો ધરાવતા વઢવાણને જિલ્લાનો દરજ્જો હતો
સૌરાષ્ટ્રના જૂના ભૂભાગ સમાન વઢવાણ શહેર ભોગાવા નદી કાંઠે વસેલું છે. છેલ્લા 1500 વર્ષથી વઢવાણ નગરનો દરજ્જો ધરાવે છે. મૈત્રક રાજ્યમાં વઢવાણ જિલ્લાનો દરજ્જો ધરાવતું હતું. પરંતુ વઢવાણ શહેરની 1990થી માઠી દશા બેઠી છે. ત્યારે ભવ્ય ગૌરવવંતો ઇતિહાસ ભૂલી જનાર પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ પથભ્રષ્ટ બને તે પહેલા વઢવાણવાસીઓ જાગીને વ્હાલા વઢવાણના વધામણા કરીને 'વાલી વઢવાણ જો ક મારે પણ મરે નહીં, બાધે બધા લોકો, વઢે પણ વેડે નહીં' એ વાક્યને ચરિતાર્થ કરે તેવી માંગ છે.
વઢવાણની ઐતિહાસિક તારીખો
- 115માં રાણકદેવી ભોગાવા નદીમાં સતી થઈ.
- 1300માં પાણી માટે દંપતીએ બલિદાન આપતાં માધાવાવનું સર્જન.
- 1305માં પ્રબંધ ચિંતામણી મહાન ગ્રંથનું સંપાદન.
- 1820માં મહાકવિ દલપતરામનો જન્મ.
- 1921માં ગાંધીજીના હસ્તે ઘરશાળાની સ્થાપના.
- 1084માં છ દરવાજા અને એકબારી યુક્ત ગઢનું નિર્માણ.
- 1920માં વઢવાણના રાજવી જોરાવરસિંહે જોરાવરનગરનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું.
- 1945માં વઢવાણ કેમ્પને રાજવી સુરેન્દ્રસિંહજી પરથી સુરેન્દ્રનગર નામ અપાયું.
કવિ દલપતરામ, ચંપાબેન અને માનતુંગ મહારાજ પણ વઢવાણની ભૂમિ પર જન્મેલા - અમૃત મહારાજ, મહંત, વઢવાણ રામ મંદિર
વઢવાણ રામ મંદિરના મહંત અમૃત મહારાજ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કવિ દલપતરામ, ચંપાબેન અને માનતુંગ મહારાજ કે જેમના ઇતિહાસ અને બલિદાનને આજે પણ સમગ્ર વિશ્વ યાદ કરે છે, ત્યારે આવા કવિઓ, સમાજસેવકો અને સંતો-મહંતો વઢવાણની ભૂમિ ઉપર જન્મેલા છે. આજે વઢવાણનો 2500મો જન્મદિવસ છે ત્યારે ભોગાવો નદી કાંઠે ભવ્ય મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સુંદરકાંડના પાઠ અને પ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વઢવાણ ઐતિહાસિક ગામ છે અને ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું છે. સૌરાષ્ટ્રના પૌરાણિક ગામ તરીકે પણ વઢવાણ પ્રસિદ્ધ છે, ત્યારે આજે હેરિટેજ સિટી તરીકે પણ ધીમે ધીમે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે.
આજે પણ વઢવાણની ભૂમિ પર ખોદકામ કરવામાં આવે તો ઉજ્જૈનના પ્રખ્યાત ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા ગંધર્વસેનની છાપ વાળા સિક્કા મળી આવે છે - દશરથસિંહ અસવાર, વઢવાણ વાસી
વઢવાણ વાસી દશરથસિંહ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક સમયે વઢવાણ મણિપુર તરીકે ઓળખાતું હતું અને ત્યારે ઉજ્જૈનના પ્રખ્યાત ચક્રવર્તી સમ્રાટ ગંધર્વસેન વઢવાણમાં આવ્યા હતા અને તે દરમિયાન વઢવાણના ઐતિહાસિક વારસાને તેમના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે અલગ-અલગ કુદરતી ઘટનાઓ સર્જાયા બાદ આજની તારીખે પણ વઢવાણના ગણપતિ ફાટસર અને રાજકોટ બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલી સોસાયટીઓમાં ખોદકામ કરવામાં આવે અથવા કુંભાર માટલા બનાવવા માટે માટી ખોદે ત્યારે જમીનમાંથી રાજાના નામના વર્ષો જૂના સિક્કાઓ મળી આવે છે અને આ પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા પણ સાચવીને રાખવામાં આવ્યા છે. મહાવીર સ્વામી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ઘનશ્યામ મહારાજ, તેમજ મહાત્મા ગાંધીજી, રાણકદેવી, સહજાનંદ સ્વામી, ઇન્દિરા ગાંધી સહિતના સંતો-મહંતો અને રાજકીય આગેવાનો વઢવાણની ભૂમિ પર પધારી ચૂક્યા છે, ત્યારે ઇતિહાસ અને હેરિટેજ વારસો ધરાવતા વઢવાણનો આજે 2500મો જન્મદિવસ છે ત્યારે વઢવાણવાસીઓ પણ ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે.
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