સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલાના હણિયા અને ગઢેચી ગામમાં કેમિકલયુક્ત પાણી પીવાથી પશુઓના ટપોટપ મોત, ખેતીને પણ નુકસાન
ડેમની નજીકમાં એક ડમ્પીંગ સ્ટેશન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાંથી નીકળતું કેમિકલયુક્ત પાણી આ ભાદર ડેમમાં પડી રહ્યું છે
Published : August 13, 2026 at 5:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા નજીક ભાદર ડેમમાંથી આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકો પીવા માટે અને વપરાશ માટેનું પાણી લઈ રહ્યા છે અને પશુપાલકો પણ પોતાના પશુધનને આ પાણી પીવડાવી રહ્યા છે ત્યારે આ ડેમની નજીકમાં એક ડમ્પીંગ સ્ટેશન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાંથી નીકળતું કેમિકલયુક્ત પાણી આ ભાદર ડેમમાં પડી રહ્યું છે જેને લઈને ડેમનું પાણી ખરાબ થઈ રહ્યું છે અને ઝેરીલું બની રહ્યું છે. આ ઝેરીલા પાણી પીવાના કારણે પ્રથમ તબક્કામાં પશુઓના ટપોટપ મોત નીપજી રહ્યા છે. ગણતરીના દિવસોમાં 10 થી વધુ પશુઓના મોત થયા છે.
આ ઘટનાને કારણે હાલ પશુપાલકોમાં શોકની લાગણી ફેલાય છે. ઝેરી કેમિકલના ડમ્પિંગ સ્ટેશનમાંથી નીકળતું પાણી હવે ડેમના પાણી સાથે પણ ભળી રહ્યું છે અને આ ડેમમાંથી આજુબાજુના 20 થી વધુ ગામોના લોકો પીવા માટે અને વપરાશ માટે પાણી લેતા હોય છે ત્યારે તેમના આરોગ્ય સાથે પણ હવે જોખમ ટોળાઈ રહ્યું છે. ગ્રામજનોમાં ચામડીના રોગો જોવા મળી રહ્યા છે સાથે જ તેમનું આરોગ્ય પણ કથળી રહ્યું છે. ડેમ સાથે આવું કેમિકલ વાળું પાણી ભળવું કેટલું યોગ્ય તે પણ એક સળગતો સવાલ છે ત્યારે તંત્રને આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી છે છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. પશુઓ પણ બીમાર પડી રહ્યા છે ત્યારે માણસો આ પાણીનો ઉપયોગ કરે તો તેમની પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ થાય તેવું છે ત્યારે આ અંગે તંત્ર યોગ્ય રીતે કેમિકલ યુક્ત પાણી ડેમમાં પ્રસરતું અટકાવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
આ વિસ્તારમાં પશુપાલક માલતી બેન ભરવાડ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પશુઓના ટપોટપ મોત મૂકી રહ્યા છે ત્યારે આ અંગે તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવ્યો અને ઝેરી પાણી જે ડેમના પાણી સાથે ભળી રહ્યું છે તે અટકાવવામાં આવે તેવી માંગ છે આજુબાજુના વિસ્તારના અંદાજિત 5,000 થી વધુ પશુઓનું આરોગ્ય પણ જોખમમાં છે ત્યારે આ અંગે તંત્ર સંભાળું જાગી અને કામગીરી કરે તે પણ હવે જરૂરી બન્યું છે.
- રજૂઆત મળતા તાત્કાલિક અસરથી પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે - હરેશ મકવાણા ડેપ્યુટી કલેકટર
ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા સાથે ટેલિફોનિક રીતે આ મુદ્દે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગ્રામજનોની રજૂઆત મળી છે. મામલતદાર સહિત ટીમો ત્યાં મોકલવામાં આવી છે અને પાણીના નમુના લેવામાં આવ્યા છે અને ટેસ્ટિંગ માટે પણ મોકલવામાં આવ્યા છે. ગામમાં જે પશુઓના મોત નીપજમાં પામ્યા છે તે અંગે પણ માલધારીઓને અધિકારીઓ મળ્યા છે અને જેની પણ બેદરકારી હશે તેમના સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવશે તે અંગેની સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે ને હાલ તપાસના આદેશો પણ અપાયા છે.
આ પણ વાંચો: