સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણમાં ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી કરવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવા માંગ
વઢવાણ તાલુકાના ગામોમાં ખરીદીમાં રજીસ્ટ્રેશન ન થતા ખેડૂતો પ્રથમ મામલતદાર કચેરીએ ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર ખેતીવાડી કચેરી ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
Published : February 14, 2026 at 9:15 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી કરવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ટેકાના ભાવે ચણાની વેચાણ કરવા ઈચ્છતા ખેડૂતોને ફરજિયાત ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી જરૂરી છે. ઇ-સમૃદ્ધિ પોર્ટલ પર અથવા ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર અથવા વીસીઈ મારફતે નોંધણી કરાવી જરૂરી છે. જેની સામે ખેડૂતો મામલતદાર કચેરી તેમજ અન્ય સરકારી કચેરીઓમાં દોડી ગયા હતા, પરંતુ પોર્ટલ ખોલ્યું ન હોવાના કારણે અને કોઈ પણ પ્રકારની રજીસ્ટ્રેશન માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવતા વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
આ અંગે ચાલુ વર્ષે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 1175 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવે ચણાની ખરીદી કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ ઓપન બજારમાં માત્ર 700 થી 800 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવ ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે, એટલે ખેડૂતો ટેકાના ભાવે ચણાનું વેચાણ કરવાનો આગ્રહ રાખી રહ્યા છે, બીજી તરફ વઢવાણ તાલુકાના ગામોમાં ખરીદીમાં રજીસ્ટ્રેશન ન થતા ખેડૂતો પ્રથમ મામલતદાર કચેરીએ ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર ખેતીવાડી કચેરી ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
ચાલુ વર્ષે રવિ પાકનું એમએસપીમાં ચણા અને રાયડા પાકમાં રજીસ્ટ્રેશન તો શરૂ થઈ ગયું, પરંતુ એ ગ્રામ મારફત કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. વઢવાણ તાલુકામાં ઈ-ગ્રામ મારફતે રજીસ્ટ્રેશન કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે પ્રથમ દિવસે ખેડૂતો રજીસ્ટ્રેશન કરી શક્યા નથી. આ અંગે ખેતીવાડી અધિકારીને રજૂઆત કરી અને તાત્કાલિક ઇ-ગ્રામ મારફતે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
રજીસ્ટ્રેશન કરવા અંગેની જાહેરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી ચણાના પાકનું ચાલુ વર્ષે વઢવાણ તાલુકાના મબલખ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોએ પોતાનો રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષથી રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. વઢવાણને રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું કેન્દ્ર આપવામાં આવે કેન્દ્ર ન હોવાના કારણે અન્ય સ્થળોએથી ચણાના વેચાણ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડી રહ્યું છે. જેને લઇને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ અંગે ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા વિચારણા કરી અને તાત્કાલિક કેન્દ્ર શરૂ કરવાની માંગ ખેડૂતોએ કરી છે. આ અંગે જો મોડું રજીસ્ટ્રેશન થશે, તો ચણાની ખરીદી પણ મોડી થશે અને તેનું પેમેન્ટ પણ ખેડૂતોને મોડું મળશે તે અંગેની રજૂઆત પણ ખેતીવાડી અધિકારી સમક્ષ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે અને તાત્કાલિક નિર્ણય કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
