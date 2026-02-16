ETV Bharat / state

વઢવાણમાં ભોગાવો નદીના કાંઠે 2600 વર્ષની આસ્થા, મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં આજે પણ યથાવત

વઢવાણ ગામની એક અનોખી લોકવાયકા પણ પ્રચલિત છે, જે શહેરના પ્રાચીન મહત્ત્વને ઉજાગર કરે છે.

વઢવાણ ભોગાવો નદી કાંઠે 2600 વર્ષની આસ્થા
વઢવાણ ભોગાવો નદી કાંઠે 2600 વર્ષની આસ્થા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : વઢવાણ એક ઐતિહાસિક અને પ્રાચીન શહેર તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે. અહીં આવેલી વિવિધ પ્રકારની વાવો, દરવાજાઓ, ગઢ અને પૌરાણિક અવશેષો આજે પણ ઇતિહાસના જીવંત પુરાવા તરીકે ઉભા છે. વઢવાણ ગામની એક અનોખી લોકવાયકા પણ પ્રચલિત છે, જે શહેરના પ્રાચીન મહત્ત્વને ઉજાગર કરે છે.

લોકવાયકા મુજબ, આશરે 2600 વર્ષ પહેલાં અનાજ-કરિયાણાના એક મોટા વેપારી 500 બળદોના કાફલા સાથે વઢવાણ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં રાત પડતાં તમામ બળદો થાકી ગયા. ત્યારે એક બળદે પોતાના શેઠને સંકેત આપ્યો કે ભોગાવો નદી તે તમામ ગાડાં પાર કરાવી દેશે. ત્યારબાદ તે બળદે અદભૂત શક્તિ બતાવી 500 ગાડાં નદી પાર કરાવ્યાં, પરંતુ તેની હાલત અત્યંત નબળી બની ગઈ અને તે ચાલી પણ શકતો નહોતો.

મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં (ETV Bharat Gujarat)

વેપારીએ આ બળદ ગામલોકોને સોંપ્યો અને તેની સંભાળ બદલ તેમને ધન-સંપત્તિ આપવાની વાત કરી. છતાં ગ્રામજનો દ્વારા બળદની યોગ્ય સંભાળ લેવામાં આવી નહીં અને થોડા સમયમાં જ તેનું મૃત્યુ થયું. કહેવાય છે કે મૃત્યુ બાદ તેને બીજા જન્મમાં શૂલપાણી યક્ષ તરીકે અવતાર મળ્યો. પૂર્વ જન્મની અવગણનાનો બદલો લેવા માટે તેણે વઢવાણમાં “મરકી” નામનો ભયંકર રોગ ફેલાવ્યો. આ રોગથી અનેક લોકોનાં મૃત્યુ થતાં ગામમાં હાડકાના ઢગલા લાગી ગયા અને તે સમયગાળામાં વઢવાણ “અસ્થિગ્રામ” તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું.

મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં
મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિસ્થિતિની જાણ જૈન ધર્મના 24મા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીને થતાં તેઓ ચોમાસું ગાળવા વઢવાણ પધાર્યા હોવાનું કહેવાય છે. લોકવાયકા અનુસાર, દીક્ષા લીધા પછીનું પ્રથમ ચોમાસું તેમણે અહીં પસાર કર્યું હતું. ભોગાવો નદી કિનારે એક રાત્રી રોકાણ દરમિયાન શૂલપાણી યક્ષે તેમને અનેક રીતે પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમની સામે તેનું કોઈ બળ કામે આવ્યું નહીં. અંતે યક્ષ પરાજિત થયો અને ભગવાનનો શિષ્ય બની ગયો.

ત્યારબાદ ભોગાવો નદી કાંઠે ભગવાનના ચરણપદુકાની સ્થાપના કરવામાં આવી, જે આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે. કહેવાય છે કે આ ઘટનાના પછી મરકી રોગથી લોકોને મુક્તિ મળી અને ગામનું નામ મહાવીર સ્વામીના મૂળ નામ પરથી “વર્ધમાનપુરી” પડ્યું, જે સમય જતાં “વઢવાણ” તરીકે પ્રચલિત થયું.

મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં
મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર પગલાં (ETV Bharat Gujarat)

જોરાવનગર સ્થાનકવાસી જૈન સમાજના પ્રમુખ કલ્પેશ જૈને માંગ કરી છે કે આ પવિત્ર સ્થળને સત્તાવાર તીર્થસ્થાન તરીકે વિકસાવવામાં આવે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ભોગાવો નદી કિનારે જ્યાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ રાત્રી રોકાણ કર્યું હતું અને ચરણપદુકા સ્થાપિત થઈ હતી, તે સ્થળ સમગ્ર ભારતના જૈન સમાજ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અહીં રિવરફ્રન્ટ સહિત સુવિધાઓ વિકસાવવા અંગે મહાનગરપાલિકા પાસે લેખિત રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. સમાજના આગેવાનોનો મત છે કે સરકાર અને તંત્ર આ મુદ્દે ગંભીરતા દાખવી વિકાસકાર્ય હાથ ધરે.

વઢવાણ ભોગાવો નદી કાંઠે 2600 વર્ષની આસ્થા
વઢવાણ ભોગાવો નદી કાંઠે 2600 વર્ષની આસ્થા (ETV Bharat Gujarat)

આજે પણ ભોગાવો નદી કિનારે આવેલા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણપદુકા સ્થાનને ખૂબ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. દેશભરમાંથી જૈન સમાજના લોકો અહીં દર્શન માટે આવે છે અને આ સ્થાન સાથે વઢવાણનો ઇતિહાસ ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢમાં આવેલું 5 હજાર વર્ષ જૂનું મંદિર, જ્યાં રાણકદેવી પણ દર્શને આવતા, હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતિક
  2. 125 ભૂતો સાથે મળીને એક ભૂતે બનાવી હતી આ વાવ !, 400 વર્ષ પહેલાંની લોકવાયકાનો જીવંત પુરાવો આજે પણ અડીખમ

TAGGED:

VADHWANA BHOGAVO RIVER
SURENDRANAGAR NEWS
LORD MAHAVIR SVAMI
VADHWANA BHOGAVO RIVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.