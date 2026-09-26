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સુરેન્દ્રનગર નજીક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત, ટ્રક પાછળ ઈકો કાર ઘુસતા 3ના ઘટના સ્થળે જ મોત, 5થી વધુ ઘાયલ

સુરેન્દ્રનગરના વડગામ નજીક રોડ પર ઉભેલી ટ્રક પાછળ પૂરપાટ ઝડપે આવતી ઈકો કાર ઘુસી જતા ત્રણ લોકોના ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર નજીક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત
સુરેન્દ્રનગર નજીક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 1:51 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં વધુ એક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. સુરેન્દ્રનગરના વડગામ નજીક રોડ પર ઉભેલી ટ્રક પાછળ પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી ઈકો કાર ઘુસી જતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં ઘટના સ્થળે જ ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 5થી વધુ લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. અકસ્માતની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

વિગત મુજબ આજે સવારના સમયે વિરમગામથી એક ઈકો કારમાં સવાર થઈને કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ શંખેશ્વર દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા. ઈકો કારમાં કુલ 8થી 9 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. જ્યારે કાર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વડગામ નજીક પહોંચી ત્યારે રોડની સાઈડમાં ઉભેલી એક ટ્રક કાર ચાલકને દેખાઈ ન હતી.

ટ્રક પાછળ ઈકો કાર ઘુસતા 3ના ઘટના સ્થળે જ મોત, 5થી વધુ ઘાયલ (Etv Bharat Gujarat)

પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી ઈકો કાર સીધી જ ટ્રકના પાછળના ભાગે ઘુસી ગઈ હતી. ટક્કર એટલી ભયંકર હતી કે ઈકો કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે કચડાઈ ગયો હતો. અકસ્માતનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસને જાણ કરી હતી.

અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ત્રણ લોકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 5થી વધુ લોકો લોહીલુહાણ હાલતમાં કારમાં ફસાયેલા હતા. સ્થાનિક લોકોની મદદથી કારમાં ફસાયેલા ઈજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢીને સારવાર માટે સુરેન્દ્રનગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં બે લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

પોલીસે જણાવ્યા મુજબ મૃત્યુ પામનાર તમામ લોકો વિરમગામના રહેવાસી છે. તેઓ શંખેશ્વર ખાતે દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો હતો. ત્રણેય મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સુરેન્દ્રનગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે.

પોલીસે ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ટ્રક રોડ પર કોઈપણ જાતના સિગ્નલ કે ઈન્ડિકેટર વગર ઉભી રાખવામાં આવી હતી, જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

આ ઘટનાને પગલે વડગામ હાઈવે પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પોલીસે ક્રેનની મદદથી કચડાયેલી કારને હટાવીને ટ્રાફિક પૂર્વવત કર્યો હતો. સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

VADGAM HIGHWAY ACCIDENT
ECO CAR TRUCK COLLISION
વડગામ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત
ટ્રક પાછળ ઈકો ઘુસતા 3ના મોત
SURENDRANAGAR ROAD ACCIDENT

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