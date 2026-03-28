સુરેન્દ્રનગરમાં માવઠાનો કહેર: અગરિયાઓની મહેનત પર પાણી, લોકસભામાં સાંસદે કરી આ માંગ
Published : March 28, 2026 at 7:54 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં 19મી માર્ચના રોજ ભારે પવન સાથે વરસાદ અને માવઠું થતાં ખેડૂતો સાથે સાથે રણમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જિલ્લામાં પાટડી તાલુકો અને ધાંગધ્રા તાલુકાના નિમકનગર, કુડા, ખારાઘોડા સહિતના ગામોમાં આવેલ રણ વિસ્તારમાં ધામા નાખીને પાંચ હજારથી વધુ અગરિયાઓ મીઠું પકવી પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે છે.
ગુજરાતમાં ઉત્પન્ન થતું અંદાજે 80 ટકા મીઠું કચ્છના નાના રણમાં પાકે છે, ત્યારે આ ભારે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે અગરિયાઓની સોલાર પ્લેટો, ઝૂંપડાઓ અને ઘરવખરીને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. માત્ર એટલું જ નહીં, પરંતુ અગરિયાઓની પાંચ મહિનાની મહેનત પર પણ પાણી ફરી વળ્યું છે.
આ અંગે તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને સ્થાનિક ધારાસભ્ય પીકે પરમાર અને પ્રભારી મંત્રી દર્શના વાઘેલા દ્વારા અગરિયાઓ સાથે મળી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. રજૂઆત બાદ તંત્રને આદેશ આપવામાં આવ્યા છે કે રણ વિસ્તારમાં થયેલ નુકસાનનું સ્થળ પર જઈ સર્વે કરવામાં આવે અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગ, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તથા સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે. હાલ તંત્ર દ્વારા આ અંગે સર્વે અને રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ ચંદુભાઈ સિહોરા દ્વારા લોકસભામાં આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. તેમણે અગરિયાઓને થયેલ નુકસાન માટે યોગ્ય વળતર જાહેર કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ અગરિયા પરિવારોને રાહત આપવામાં આવે અને તેમની તૂટી ગયેલી ઘરવખરીનો પણ સર્વે કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને જેમ બેંકો દ્વારા ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધીની વ્યાજમુક્ત લોન આપવામાં આવે છે, તેમ અગરિયાઓ માટે પણ આવું જ આયોજન કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. સાંસદ ચંદુભાઈ સિહોરાએ જણાવ્યું કે અગરિયાઓની આખી સિઝન નિષ્ફળ ગઈ છે.
સાંસદ ચંદુભાઈ સિહોરા વધુમાં જણાવ્યું કે, સોલાર પ્લેટો તૂટી ગઈ છે, ઝૂંપડાઓ ધરાશાયી થયા છે, ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે અને મીઠાના પાટાઓમાં માટી ભળી ગઈ છે, જેના કારણે અગરિયાઓની આખા વર્ષની મહેનત એક જ રાત્રિમાં બરબાદ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની ખાતરી આપવામાં આવતા તેમણે આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
રણમાં મીઠું પકાવતા પહલાદભાઈ ધામેચાએ જણાવ્યું કે "રણ વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા સર્વે ચાલી રહ્યો છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન પાડવું જોઈએ."
અગરિયા હિત રક્ષક મંચના આગેવાન હરીનેસ પંડ્યાએ જણાવ્યું કે," સરકાર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર સર્વેના આદેશ આપવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે અગરિયાઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે."
તેમ છતાં ધારાસભ્ય, મંત્રી અને મુખ્યમંત્રી દ્વારા મૌખિક સૂચના આધારે તંત્ર દ્વારા સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે અને ખોટી અફવાઓ ન ફેલાવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
