સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલામાં આપાગીગાના ઓટલા પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત, ઓડી કારની અડફેટે માતા-દીકરીનું કરુણ મોત, પિતા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
રોડ ક્રોસ કરી રહેલી બે મહિલાઓને પૂરપાટ ઝડપે આવતી ઓડી કારના ચાલકે અડફેટે લેતાં બંને મહિલાઓનાં ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યાં હતાં.
Published : November 28, 2026 at 10:15 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા-રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર આપાગીગાના ઓટલા નજીક મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં રોડ ક્રોસ કરી રહેલી બે મહિલાઓને પૂરપાટ ઝડપે આવતી ઓડી કારના ચાલકે અડફેટે લેતાં બંને મહિલાઓનાં ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યાં હતાં. જ્યારે એક પુરુષને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ અકસ્માતને પગલે સમગ્ર હાઈવે પર અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી અને થોડા સમય માટે ટ્રાફિકજામની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા ખાતે રહેતો પરિવાર પ્રસાદ લેવા માટે જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ચોટીલા નજીક આપાગીગાના ઓટલા પાસે હાઈવે ક્રોસ કરતી વખતે અમદાવાદ તરફથી આવતી ઓડી કારની અડફેટે આવી જતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પરિવારના સભ્યો પ્રસાદ લેવા માટે રોડની એક બાજુથી બીજી બાજુ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક પૂરપાટ ઝડપે આવતી ઓડી કારે તેમને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયંકર હતી કે, બંને મહિલાઓ ફંગોળાઈને દૂર જઈને પડી હતી અને ઘટનાસ્થળે જ તેમના પ્રાણ છૂટી ગયા હતા. જ્યારે સાથે રહેલા પુરુષને પણ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ચોટીલા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા હતા. જ્યારે ઈજાગ્રસ્તને પ્રાથમિક સારવાર આપી વધુ સારવાર માટે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ અકસ્માતમાં અર્ચનાબેન અશ્વીનકુમાર જોષી (ઉંમર આશરે ૪૮ વર્ષ) અને નયનાબેન વસંતકુમાર દીક્ષિત (ઉંમર આશરે ૭૦ વર્ષ)નાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં હતાં. જ્યારે વિકાસકુમાર વસંતલાલ દીક્ષિતને ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્રણેય ખેડબ્રહ્મા, જિલ્લો સાબરકાંઠાના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. માતા અને દીકરીના એક સાથે થયેલા કરુણ મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ખેડબ્રહ્મા ખાતે પણ આ સમાચાર મળતા જ શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી.
અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર ટ્રાફિકજામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અકસ્માત જોઈને વાહનચાલકોએ પોતાના વાહનો ધીમા પાડી દીધા હતા. લાંબી વાહનોની કતારો લાગી ગઈ હતી. પોલીસે તાત્કાલિક ટ્રાફિક ક્લિયર કરાવીને વાહન વ્યવહાર પૂર્વવત કર્યો હતો. ઓડી કારના ચાલક અંગે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ઓડી કારને કબજે લેવામાં આવી છે કે કેમ અને ચાલક નશામાં હતો કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ બનાવ અંગે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
મહત્ત્વનું છે કે, ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે એ રાજ્યનો અતિ વ્યસ્ત હાઈવે છે. અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ જતા અનેક વાહનો આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. આપાગીગાનો ઓટલો એ યાત્રાળુઓ અને વાહનચાલકો માટે જાણીતું સ્થળ છે. અહીં ચા-નાસ્તા માટે અને દર્શન માટે લોકો અવારનવાર રોકાતા હોય છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે અહીં ભારે અવરજવર રહે છે. યાત્રાળુઓ પ્રસાદ લેવા માટે કે ચા પીવા માટે હાઈવે ક્રોસ કરતા હોય છે. ત્યારે વાહનોની વધુ પડતી ઝડપના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાતા રહે છે. આ વિસ્તારમાં સ્પીડ બ્રેકર, પગપાળા પુલ કે યોગ્ય લાઈટિંગ ન હોવાને કારણે પણ અકસ્માતનું જોખમ વધી જાય છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ વિસ્તારમાં અકસ્માતો અટકાવવા માટે પગલાં લેવાની માંગ ઘણા સમયથી કરવામાં આવી રહી છે.
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