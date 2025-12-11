સુરેન્દ્રનગર: દસાડાના નવાણિયા પાસે બાઈક અને અજાણ્યા વાહન વચ્ચે અકસ્માતમાં ત્રણ યુવકોના મોત
અકસ્માત સર્જનાર અજાણ્યા વાહનચાલક ધડાકાભેર અથડાવી ફરાર થઈ ગયો હતો.
Published : December 11, 2025 at 3:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકામાં નાવિયાણી ગામ પાસે વહેલી સવારે થયેલો ભયાનક અકસ્માત સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી ગયો છે. બાઈક અને અજાણ્યા વાહન વચ્ચે થયેલા અકસ્માતમાં ત્રણ યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યાં હતાં. અકસ્માત સર્જનાર અજાણ્યા વાહનચાલક ધડાકાભેર અથડાવી ફરાર થઈ ગયો હતો.
મૃતકોમાં દસાડા તાલુકાના એરવાડા ગામના રહીશો દેવીપૂજક ભરતભાઈ નરશીભાઈ (ઉ.32), મહેશભાઈ નરશીભાઈ (ઉ.28) અને ઠાકોર સંજયભાઈ લાઠીભાઈ (ઉ.33)નો સમાવેશ થાય છે. ભરતભાઈ અને મહેશભાઈ સગા ભાઈઓ હતા અને બન્નેના લગ્ન થઈ ચુક્યાં છે તેમજ સંતાનમાં દિકરો અને દિકરીઓ છે. ત્રણેય યુવાનો આજે નોકરીના પહેલા જ દિવસે ભારત સીટ કંપનીમાં હાજરી આપવા નિકળ્યા હતા. વહેલી સવારે લગભગ છ વાગ્યે નાવિયાણી પાસે આ દુર્ઘટના બની હતી.
ઘટનાના પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર બહુચરાજી તરફથી માતેલા સાંઢની જેમ તેજ ગતિએ દોડતો ટ્રેલર બાઈકને જોરદાર ટક્કર મારતા ત્રણેય યુવાનોને બચાવવાની કોઇ તક જ રહી નહોતી. અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે આજુબાજુના લોકો ધસી આવ્યા અને પોલીસને જાણ કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે નાવિયાણી, મેરા, ફતેપુર, ગોસાણા, માનાવાડા વિસ્તારમાં મારૂતિ–સુઝુકી સહિત અનેક મોટી કંપનીઓ છે. તેમજ રૂપેણ નદી પાસેથી ભૂફિયાઓ દ્વારા રેતી અને માટીનું બેફામ ગેરકાયદે ખનન ચાલી રહ્યું છે. રાત-દિવસ માતેલા સાંઢની જેમ દોડતા ટ્રકો અને ડમ્પરો ગામલોકોના જીવ માટે સતત જોખમ બની રહ્યા છે.
અકસ્માત બાદ ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પાટડી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ સમયે પાટડી શહેર ભાજપ પ્રમુખ વિરલ સોની, નગરપાલિકા ઉપપ્રમુખ હિતેષભાઈ રાવલ, પૂર્વ કારોબારી ચેરમેન હસમુખભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. દસાડા પોલીસ, પી.આઈ. ઉપાધ્યાય, પી.એસ.આઈ. માલવિયા સ્ટાફ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો: